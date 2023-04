Sollte Schwarzfahren eine Straftat sein? Viele Bundesbürger sind laut Umfrage dagegen

Von: Nadja Austel

Wer ohne Fahrschein Bus und Bahn fährt, kann dafür hinter Gittern landen. Die Mehrheit der Deutschen findet das übertrieben. © Daniel Reinhardt/dpa

Wer ohne Fahrschein Bus und Bahn fährt, kann dafür hinter Gittern landen. Die Mehrheit der Deutschen findet das übertrieben.

Berlin – Wer beim Schwarzfahren erwischt wird, erhält in der Regel eine Geldstrafe. Doch wenn der Übeltäter oder die Übeltäterin diese nicht bezahlen kann, ist ersatzweise eine Gefängnisstrafe möglich. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hält Gefängnisstrafen wegen Schwarzfahrens für nicht verhältnismäßig. „Ein Bußgeld ist ausreichend“, sagte der Minister. Und die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht das offenbar ähnlich.

Schwarzfahren als Straftat: Zwei Drittel der Deutschen sind dagegen

Zwei Drittel der Bundesbevölkerung sind dafür, dass Schwarzfahren zukünftig als Ordnungswidrigkeit behandelt wird. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap hervor. Dann bliebe es beim Fahren ohne Fahrschein bei einer Geldbuße – genauso wie etwa beim Falschparken.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband nannte die Strafbarkeit von Schwarzfahren „einen Skandal“. Es gebe viele von Armut betroffene Menschen, die sich einen Fahrschein schlichtweg nicht leisten könnten. „Ohne Mobilität ist eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kaum möglich“, sagte Uta-Micaela Dürig, Vorständin des Sozialverbands.

Gefängnis fürs Schwarzfahren? Gesetz soll Ersatzhaft abschaffen

Der Bundestag berät derzeit über eine Reform der Sanktionen, die unter anderem kürzere Ersatzfreiheitsstrafen vorsieht. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will zur Frage, ob Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit behandelt werden soll, im Laufe des Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen. Am Montag (17. April) soll es dazu eine Anhörung von Sachverständigen im Rechtsausschuss geben. Der Entwurf sieht laut Informationen der dpa eine Halbierung der Zahl der Hafttage vor.

Die von Politikerinnen und Politikern der SPD, Linken und Grünen vorgeschlagene Entkriminalisierung des Schwarzfahrens ist jedoch nicht Teil der geplanten Reform. Erste Vorschläge dazu sollen aber bald kommen. Die Landesregierungen von Berlin und Bremen hatten bei der Justizministerkonferenz im Juni 2022 einen entsprechenden Antrag eingereicht. Eine Mehrheit fand sich dafür damals nicht.

Schwarzfahren: In Baden-Württemberg sitzen 50 Menschen für „Erschleichen von Leistungen“ in Haft

Nach Angaben des Landesjustizministeriums sitzen aktuell 50 Gefangene (Stand: 11. April) allein in baden-württembergischen Gefängnissen eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen des sogenannten „Erschleichens von Leistungen“ ab. Die meisten wegen Schwarzfahrens, so das Ministerium. Andere Taten, die in diesen Straftatbestand fallen, seien beispielsweise die Teilnahme an kostenpflichtige Veranstaltungen ohne Eintrittskarte.

Justizministerin Marion Gentges ist gegen eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit: „Der staatliche Aufwand wird dadurch insgesamt nicht geringer“, meint sie. Der Deutsche Richterbund Baden-Württemberg hingegen begrüßte die Forderung, das Vergehen künftig nicht mehr als Straftat zu behandeln. „Die Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit würde auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen“, sagte ein Sprecher.

Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit behandeln: Entlastung für Staatsanwaltschaften

Auswirkungen hätte die Änderung demnach zumindest auf die Staatsanwaltschaften im Land. Diese sind nach der derzeitigen Regelung für die Verfolgung der Schwarzfahrer zuständig. Der Aufwand für die Bearbeitung einer einzelnen Schwarzfahrt halte sich zwar in Grenzen, doch die Masse der Fälle mache aber „durchaus Aufwand“.

Der Städtetag befürchtet in der Folge einen Mehraufwand für die Kommunen. „Die Verfolgung ist keine Aufgabe, um die sich die Städte reißen“, sagte Ordnungsdezernent Sebastian Ritter zu der Schwarzfahrer-Problematik. Sollte es dazu kommen, müsse geprüft werden, ob der Mehraufwand der Bußgeldstellen durch zusätzliche Bußgeldeinnahmen ausgeglichen würde.

Gegen eine Änderung sind dagegen FDP und AfD im Land. Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag etwa erklärt laut dpa, es gebe gewisse Spielregeln für das gemeinsame Zusammenleben, an die sich alle halten müssten. Miguel Klauß, verkehrspolitischer Sprecher der AfD, hält Geldstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen für „gerechtfertigt“. (na/dpa)