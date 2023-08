Wird das Deutschlandticket 2024 teurer? Verbraucherschützer kritisieren Ampel-Regierung

Von: Romina Kunze

Teilen

Weniger Worte, mehr Taten – das fordert die Verbraucherzentrale von Bund und Ländern beim Deutschlandticket. Neben der Preisfrage gibt es noch mehr Baustellen.

Frankfurt – Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? Vor allem die Frage, ob es bei dem monatlichen Festpreis von 49 Euro bleibt, beschäftigt seit geraumer Zeit Verbraucherinnen und Verbraucher. Bislang fehlt eine weiterführende Finanzierung für das Projekt, das maßgeblich zu der von der Ampel-Koalition angestrebten Verkehrswende beitragen soll. Kritikerinnen und Kritiker befürchten daher schon wieder das Aus des Deutschlandtickets; zumindest in der jetzigen Form.

Verbraucherzentrale mahnt vor Diskussionen um Deutschlandticket

Kritische Stimmen kommen auch aus der Verbraucherzentrale. Vorständin Ramona Pop sieht bereits in der derzeitigen Unruhe um den künftigen Preis für die deutschlandweite ÖPNV-Flatrate ein maßgebliches Problem. „Eine Diskussion über Preiserhöhungen ist fehl am Platz“, sagt Pop in einer Stellungnahme zu dem Thema. Denn für viele Menschen in Deutschland seien schon jetzt die monatlichen Kosten des 49-Euro-Tickets nur schwer zu stemmen.

Hintergrund: ÖPNV ja, aber zu besseren Konditionen Das Deutschlandticket als Angebot für den öffentlichen Nahverkehr stößt auf breite Zustimmung: Fast alle der Befragten (96 Prozent) halten das Angebot grundsätzlich (eher) für eine gute Sache. 30 Prozent der Befragten finden (eher), das Deutschlandticket sei zu teuer. 91 Prozent forderten mehr Investitionen der die Bundesregierung, ergab eine Umfrage durch die Verbraucherzentrale.

Knapp zwei Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland hätten sich demnach für eine Senkung auf 29 Euro im Monat für die deutschlandweite Nutzung von Bus und Bahn ausgesprochen. Zuvor hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sich für eine solche Forderung starkgemacht.

Forderung der Verbraucherzentrale: „Das Deutschlandticket muss für alle bezahlbar bleiben“

„Eine Anhebung des Preises gefährdet die Akzeptanz des Deutschlandtickets“, mahnt Pop. Die Folge: die Attraktivität von Bus und Bahn anstelle des Autos könnte bei vielen Menschen in Deutschland sinken, befürchtet die vzbz-Vorständin. Ihre Forderung daher: „Das Deutschlandticket muss für alle bezahlbar bleiben“.

Statt neue Diskussionen und internen Machtkämpfen verlangt Pop eine zeitnahe Lösung von Bund und Länder. Ziel müsse es sein, das Deutschlandticket mindestens bis Ende 2025 zum Einstiegspreis zu sichern. „Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen Planungssicherheit. Nur so können sie beim Klimaschutz mitgenommen werden“, so die Verbraucherzentrale.

Unübersichtlich und unflexibel: Verbraucherzentrale zieht Fazit nach 100 Tagen Deutschlandticket

Bislang wird das Deutschlandticket zum monatlichen Preis von 49 Euro durch eine geteilte Finanzierung durch Bund und Länder ermöglicht. Doch „schon gut 100 Tage nach dem Start scheint für diese Idee nicht das nötige Geld da zu sein“, kritisiert Pop die entbrannte Diskussion um die Anschlussfinanzierung zwischen Berlin und Bundesländern.

Die Verbraucherzentrale forder Planungssicherheit von Bund und Ländern in Bezug auf das 49-Euro-Ticket, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht abwenden. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Nicht das einzige, das die Verbraucherzentrale nach 100 Tagen Deutschlandticket bemängelt. Auch die Nutzerfreundlichkeit des 49-Euro-Tickets hätte noch ordentlich Luft nach oben. In ihrem Zwischenfazit wertete die Organisation über 350 Meldungen von Verbraucherinnen und Verbraucher zum Deutschlandticket aus. Viele beklagten den mangelhaften Support durch die Deutsche Bahn und die Verkehrsgesellschaften. Auch fehle es an Übersichtlichkeit und Flexibilität durch den Zwang, ein Abo für die Nutzung abschließen zu müssen, so die Kritik. Kauf und Kündigung des Deutschlandtickets seien zu umständlich geregelt.

Die Verbraucherzentrale fordere daher, dass der Bestell- und Kündigungsprozess vereinfacht und das Ticket grundsätzlich stärker an Verbraucherbedürfnissen ausgerichtet werde. „Das Deutschlandticket soll die Mobilität der Menschen vereinfachen. Das wird aber nicht gelingen, solange Kauf und Kündigung des Tickets Verbraucherinnen und Verbraucher vor Probleme stellt“, so Vorständin Pop. Erst kürzlich trat eine Regeländerung der Deutschen Bahn zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher des D-Tickets in Kraft. (rku)