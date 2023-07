Rückruf von funny-frisch-Brezeln: Falsche Zutat kann zu allergischer Reaktion führen

Ein Snack-Hersteller ruft bestimmte Chargen der beliebten Marke „funny-frisch“ zurück. Die Packungen können eine nicht deklarierte Abfüllung enthalten.

Kassel – Zahlreiche Supermärkte und Discounter bieten mittlerweile eine große Auswahl an Knabber-Snacks wie Chips, Popcorn oder Brezeln an. Viele davon stammen von der Unternehmensgruppe Intersnack Group GmbH & Co. KG – bekannt durch die Marken wie Chio, funny-frisch oder Ültje.

Wie nun der Kölner Snack-Hersteller Intersnack SE am Donnerstag (20. Juli) über das Portal produktwarnung.eu informiert, wurden bei einigen wenigen Packungen des Produkts „funny-frisch Brezli 160g“ irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten. Wie der Hersteller mitteilte, sei diese Zutat nicht auf der Verpackung deklariert.

Lebensmittelwarnung: Snack-Hersteller ruft Produkt als Vorsichtsmaßnahme zurück

Die abgepackte Ware sei jedoch von „einwandfreier Qualität“, versichert Intersnack. Bei dem Rückruf handele es sich um eine vorsorgliche Maßnahme, um Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Lactoseintoleranz leiden, zu schützen. Denn bei einer Milcheiweißallergie reagiert das Immunsystem, Fachleuten zufolge, allergisch auf das in Milch und Milchprodukten enthaltene Eiweiß. Während bei der Laktoseintoleranz der Milchzucker Probleme bereitet, weil er nicht richtig verdaut wird. Der Verzehr kann bei den Betroffenen in beiden Fällen zu Blähungen, Krämpfen, Durchfall oder Übelkeit führen.

Nach Angaben von lebensmittelwarnung.de, das offizielle Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen. Die Information der Chargennummer befinde sich auf der Rückseite links oben auf der Verpackung. Die genauen Eckdaten zu dem von Intersnack SE betroffenen Produkt im Überblick:

Hersteller Intersnack SE, Köln Produkt funny-frisch Brezli 160g Betroffene Länder BW, BY, HB, HE, NI, Hessen, Niedersachsen, NW, RP Chargennummern LA.212 20B (MHD 22.04.24) und LA.253 20B (MHD 22.04.24)

Gründe für einen Rückruf sind vielfältig

Der Kölner Snack-Hersteller bittet zudem Verbraucherinnen und Verbraucher, ein Foto des betroffenen Produktes, auf dem die Chargennummer ersichtlich ist, an die funny-frisch-Kontaktadresse zu senden. Das erworbene Produkt würde dann ersetzt werden, heißt es weiter.

Es ist keine Seltenheit, dass ein oder mehrere Produkte aus Supermärkten oder Discountern zurückgerufen werden. Laut Angaben des BVL sind mikrobiologische Verunreinigungen durch Keime, Viren oder Bakterien häufige Ursachen für einen Rückruf. So startete ein Hersteller einen großen Fleisch-Rückruf, als bei einer routinemäßig stattgefundenen Qualitätskontrolle ein Bakterienbefall bei Schicken, Salami und mehr festgestellt wurde. Auch ein dringender Produktrückruf von der Supermarktkette Norma sorgte für Wirbel. Die Gründe für einen Rückruf sind genauso vielfältig wie die Produkte an sich. Von Lebensmittel bis zu Autos kann alles von einem Rückruf betroffen sein. (Vivian Werg)