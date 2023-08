Verbraucherzentrale mit dringlicher Warnung: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder meist ungeeignet

Von: Nadja Zinsmeister

Verbraucherzentralen haben Nahrungsergänzungsmittel für Kinder unter die Lupe genommen. Oft seien sie medizinisch unnötig oder zu hoch dosiert.

Frankfurt – Extra-Vitamine für Kinder mögen zunächst nach einer sinnvollen Nahrungsergänzung im Alltag aussehen. Besonders Kinder scheinen die Nahrungsergänzungsmittel gerne zu sich zu nehmen – denn oft sind sie in Form von Gummibärchen oder anderen bunten Pillen verpackt. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) warnt Eltern nun jedoch vor zu hoch dosierten und medizinisch unnötigen Vitaminpillen für Kinder. Auch für Erwachsene können Vitaminpräparate gefährlich werden.

Verbraucherzentrale warnt vor vielen Nahrungsergänzungsmittel für Kinder

„In der Regel benötigen Kinder keine Nahrungsergänzungsmittel. Sie sollten nur nach ärztlicher Absprache verabreicht werden“, erklärte vzbv-Chefin Ramona Pop am Donnerstag in Berlin. Solche Mittel seien „oft teuer, nutzlos oder sogar gesundheitlich bedenklich“. Zu diesem Ergebnis kamen die Verbraucherzentralen in einem Marktcheck, für den sie insgesamt 33 verschiedene Nahrungsergänzungen untersucht haben.

Bei dem Marktcheck der Zusatzmittel seien gleich mehrere negative Kriterien aufgefallen, heißt es weiter. Viele der an Kinder gerichteten Nahrungsergänzungen seien demnach zu hoch dosiert, würden unnötige Zutaten enthalten und in ihrer Aufmachung „oft eher Süßigkeiten“ als Nahrungsergänzungen ähneln. „Bei 70 Prozent der Produkte lag mindestens eines der Vitamine oder Mineralstoffe über dem Referenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für 4- bis 7-Jährige“, heißt es in der Ergebnis-Übersicht der Verbraucherzentralen.

Verbraucherzentrale: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder meist teuer und zu hoch dosiert

Bei sechs der insgesamt 33 Produkte werden laut Verband sogar die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vorgeschlagene Höchstmengen für Menschen ab 15 Jahren überschritten, bei sieben weiteren liegt die Menge an der Grenze. 22 Artikel wurden „in süßigkeitenähnlicher Darreichungsform wie Gummibärchen, Kaubonbons oder Toffees in fruchtig-süßen Geschmacksrichtungen“ angeboten. Auch das sei problematisch, da es die Kinder dadurch zur „Nascherei“ verleiten und dadurch etwa zu überhöhtem Konsum verleiten könnte.

Bislang unterliegen die Produkte keinem Zulassungsverfahren und würden laut dem vzbv weder auf Sicherheit noch Wirksamkeit untersucht werden. Deshalb fordert der vzbv verbindliche Höchstwerte Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Diese sollen auch nach Altersgruppen differenziert werden. Außerdem müsste verboten werden, dass die Nahrungsergänzungsmittel mit Süßigkeiten verwechselt werden oder Hersteller den Eindruck vermitteln, die Produkte förderten etwa die Gesundheit oder Lernleistung. (nz/afp/dpa)