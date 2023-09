„Knopf über Waschbecken drücken“: Kurioses Pfand-Schild sorgt in Edeka für Verwunderung

Von: Vivian Werg

Teilen

Im Netz kursieren immer wieder skurrile Entdeckungen in Supermärkten und Discountern. Jetzt trifft es einen Edeka.

Hamburg – Es kommt nicht selten vor, dass sich verärgerte Kundinnen und Kunden ihren Ärger und Frust über erhöhte Lebensmittelpreise, grausige Ekelfunde und dreiste Mogelpackungen in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter Luft lassen. So sorgt ein Aldi-Trick immer wieder für Ärger.

Dass das Einkaufen in Supermärkten und Discountern aber hin und wieder auch für Überraschungen sorgen kann, zeigen lustige Rechtschreibfehler an Hinweisschildern oder ein für Verwirrung sorgendes Preisschild. Jetzt postete ein X-User (ehemals Twitter) ein Foto von einem Pfandschild in einer Edeka-Filiale, in der Kundinnen und Kunden für eine Leergut-Rückgabe auf einen ungewöhnlichen Knopf drücken müssen.

Edeka-Kunde postet ein kurioses Pfand-Schild in einer Edeka-Filiale auf Twitter. © Screenshot/ Twitter @Lohbekpark

„Leergut-Rückgabe wünscht?“ – ein kurioser Edeka-Hinweis für Kunden

Beim Supermarkt und Discounter können Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Leergut abgeben. Dafür gibt es einen Pfandbon aus dem Automaten. Ein Rewe-Kunde machte am Automaten einer Rewe-Filiale eine fette Ausbeute und zeigte auf Reddit seinen XXL-Pfandbon. Ein anderer Kunde hatte alle Hände voll, als er insgesamt 641 Flaschen auf einmal zum Pfandautomaten von Rewe brachte. Doch in einer Edeka-Filiale tauchte nun ein besonderer Hinweis für die Kundinnen und Kunden auf. Aufgrund einer Cyber-Attacke auf den Leergutautomatenhersteller Tomra, würden die Leergutautomaten derzeit nicht funktionieren. Da bei einer Rückgabe die Filiale personell als auch logistisch momentan schnell an ihre Grenzen kommen würden, werden Kundinnen und Kunden gebeten, wenn möglich, ihr Leergut nicht in die Filiale zu bringen beziehungsweise auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

So weit, so gut. Doch das Kuriose an dem Hinweis liegt im Detail. So sollen Kundinnen und Kunden für eine Leergut-Rückgabe den Knopf über dem Waschbecken drücken. Der Aushang soll aus einer Edeka-Filiale in der Stresemannallee in Hamburg stammen. Darauf deutet der Hashtag über dem Post hin. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA bestätigte ein Edeka-Mitarbeiter der Filiale in der Stresemannallee den Fall, und erklärte, dass man das Leergut wieder abgeben könne. Die Störung sei mittlerweile behoben. Zu dem Knopf über dem Waschbecken äußerten sich die Mitarbeiter allerdings nicht.

Leergut-Rückgabe sorgt immer wieder für Ärger

Die Pfandthematik ist seit längerem ein leidiges Thema. Immer wieder sorgt es für Diskussion und Ärger. So zog ein Lidl-Kunde wegen seines Pfandbons über eine Discount-Filiale her. Ein Edeka-Kunde wiederum empörte sich über einen Zettel an Pfandautomaten. Ein Penny-Hinweis sorgte hingegen für Belustigung auf Reddit.

Aber auch Mitarbeiter ärgern sich häufig über die Marotten ihrer Kundschaft. So meldeten sich im Netz auch mal Supermarkt-Mitarbeiter zu Wort. (Vivian Werg)