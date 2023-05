Ameisen loswerden: Lästige Plagegeister bekämpfen, ohne die Tiere zu töten

Von: Mark Stoffers

Ameisen entfernen, gehört zu den lästigen Aufgaben, wenn das Wetter wärmer wird. Wenn die Plagegeister dann den Garten oder das Haus stürmen, helfen ein paar Hausmittel und Tricks.

Kassel – Langsam aber sicher lässt sich das warme Wetter in Deutschland zumindest etwas genießen. Doch mit steigenden Temperaturen rücken auch die lästigen Insekten zunehmend in den Fokus, wenn man auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon mal die Sonne genießen will. Vor allem ein Krabbeltier ist zu dieser Jahreszeit vielen Mensch ein Dorn im Auge: die Ameise. Sie strömt in Massen ins Haus, unterhöhlt die Gartenplatten oder macht sich über Süßspeisen und Essensreste her.

Aber es gibt diverse Tricks, Tipps und Hausmittel, um Ameisen loszuwerden. Dabei muss man die Insekten nicht mal bekämpfen oder sie gar töten. Denn die fleißigen Krabbeltiere leisten einen wichtigen Beitrag in der Natur. Sie lockern im Garten die Erde auf, entsorgen die Kadaver toter Tiere oder regulieren die Anzahl anderer Schädlinge, deren Larven sie teilweise fressen.

Ameisen im Haus oder Garten loswerden: Tiere mit Hausmitteln und Tricks statt Chemie bekämpfen

Doch während Ameisen in der Natur eine wichtige Rolle spielen, sind sie zuweilen lästige Zeitgenossen, die Hausbesitzer und Hobbygärtner an den Rand der Verzweiflung bringen. Nämlich dann, wenn sie Pflanzen befallen oder in Horden ins Haus strömen.

Um Ameisen loszuwerden, greifen viele Menschen zu chemischen Mitteln, um die Insekten zu entfernen und zu bekämpfen. Doch es gibt auf andere Wege, gegen die Plagegeister im Garten oder den eigenen vier Wänden vorzugehen, ohne sie gleich zu töten.

Ameisen bekämpfen: Insekten mit Hausmitteln im Garten oder Haus loswerden

Zunächst einmal sollten potenzielle Futterquellen beseitigt werden, um Ameisen zu bekämpfen. Denn die Futterquellen sind Grund, weshalb sich viele Ameisen überhaupt erst auf die Terrasse, in den Garten oder das Haus verirren. Im Garten können das zum Beispiel Schild- oder Blattläuse sein, dessen Sekret die Tiere anlockt. Daher sollten diese Nahrungsquellen sorgfältig entfernt werden, um die Ameisen loszuwerden. Da die Tiere die Läuse, die bevorzugt geschwächte Pflanzen befallen, sogar schützen, um ihre Nahrungsquelle weiter sicherzustellen.

Auch wenn Ameisen nützliche Tiere sind – im Haus oder Garten sind sie meist keine willkommenen Gäste. © PantherMedia / tankist276

Auf der Terrasse, dem Balkon oder im Haus sind es häufig süße Nahrungsmittel, die die Tiere dazu bewegen, sich dorthin zu verirren, wo sie Menschen am meisten stören. Daher gilt, vor allem zuckerhaltige Speisen und Lebensmittel verschlossen lagern, um Ameisen zu bekämpfen und den Tieren so gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, als Störenfried ins Haus oder in die Wohnung einzudringen.

Ameisen im Haus oder im Garten loswerden: Tiere mit Tricks bekämpfen, ohne sie zu töten

Um die Tiere dann aber doch loszuwerden, kann unter Umständen normales Klebeband helfen, um die Ameisenstraße zu unterbrechen. Dafür klebt dieses über den Weg der Insekten. Diese verlieren dadurch die Duftspur, sodass sich die Insekten nicht mehr in Richtung der möglichen Futterquelle orientieren können. Ein weiterer Trick, um den Befall von Ameisen zu bekämpfen, ist ein simpler Kreidestrich, mit dem man die Ameisenstraße durchkreuzt. Kreide oder auch Kalk haben eine ähnliche Wirkung auf die Tiere, wie das Klebeband.

Um Ameisen den Weg ins Haus gar nicht erst ermöglichen, sollten Fugen und Ritzen mit Silikon ausgebessert werden. Als besonders wirkungsvoll erweisen sich aber auch kräftige Gerüche. Sie vertreiben Ameisen sehr effektiv, da sie den Orientierungssinn der Insekten stören. Um Ameisen zu bekämpfen, ohne den Tieren aber Schaden zuzufügen oder sie gar zu töten, haben sich (ätherische) Öle oder Kräuter-Konzentrate als Duftunterbrechung hervorgetan. Hier sind vor allem Lavendel, Knoblauch, Zimtpulver oder Minze zu nennen. Aber auch Zitronenschalen, Essig, Chili, Gewürznelken und Farnwedel haben sich als sehr effektiv bewährt, die Ameisenwege im Haus oder im Garten zu unterbrechen.

Ameisen bekämpfen: Backpulver als zuverlässiges Mittel?

Backpulver gehört bei vielen zum Allheilmittel, um Ameisen effektiv zu bekämpfen. Allerdings hat das Hausmittel einen Haken. Das weiße Pulver lässt die nützlichen Insekten aber qualvoll sterben, sodass die oben genannten Mittel und Tricks in der Regel die bessere und vor allem tierfreundlichere Alternative darstellen.

Sind Ameisen für den Menschen gefährlich? Ameisen stellen für den Menschen keine Gefahr dar. Falls man sich allerdings doch bedroht fühlt, können Ameisen- oder Methansäure helfen, die allerdings ein bisschen auf der Haut brennen. Geringe Mengen sind für nicht allergische Menschen, völlig harmlos.

Eine weitere Möglichkeit, die lästigen Ameisen loszuwerden, ist das Fluten des Baus. Hat man das Nest erst einmal ausgemacht, kann das regelmäßige Fluten, dazu führen, dass sich die Ameisen woanders ansiedeln.

Ameisen endgültig im Haus oder Garten loswerden: Insekten umsiedeln statt bekämpfen

Anstatt es den Ameisen selbst zu überlassen, kann man auch proaktiv vorgehen, um die Insekten umzusiedeln, anstatt die fleißigen Krabbler Tag für Tag zu bekämpfen. Dafür einfach einen Blumentopf mit Holzwolle oder etwas Gras befüllen und Marmelade als starken Duftstoff einsetzen, um die Tiere anzulocken.

Befüllen Sie einen Blumentopf mit Holzwolle oder trockenem Gras und etwas Marmelade und stellen Sie diesen mit der Öffnung nach unten über den Bau oder den Eingang der Ameisenkolonie. Bald werden die Ameisen beginnen, ihre Puppen in der Holzwolle, oder im trockenen Gras abzulegen. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ameisen umgezogen sind und der Blumentopf kann an einen anderen Ort (mindestens 30 Meter entfernt) gestellt werden, wo er weniger Schaden anrichtet.

Sollten die Ameisen jedoch in so großer Zahl auftreten, dass man der Lage nicht mehr Herr wird, sollte man professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Denn Arten wie die Pharao- oder Holzameise können für beträchtliche Schäden in Haus und Garten sorgen. Neben den Tricks, um Ameisen loszuwerden, lassen sich auch Wespen effektiv vertreiben oder Zecken mit einfachen Hausmittel fernhalten.