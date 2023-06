Besser kühl lagern: Diese Öle gehören in den Kühlschrank

Von: Nadja Zinsmeister

Speiseöle mögen es dunkel und kühl, um lange zu halten. Doch bei einigen Sorten reicht das nicht aus. Welche Öle gehören in den Kühlschrank?

Kassel – In vielen Haushalten wandern Speiseöle nach dem ersten Mal Öffnen direkt in eine dunkle Schublade oder in die kühle Speisekammer nebenan. Doch ist das auch richtig so? Tatsächlich ist die Aufbewahrung von Ölen gar nicht so unkompliziert, wie man im ersten Augenblick vielleicht annehmen würde. Einige Sorten sind empfindlicher als andere – und sollten daher in den Kühlschrank. Wussten Sie, dass Speiseöl auch abseits vom Kochen einige nützliche Anwendungsmöglichkeiten im Haushalt hat?

„Bei der Aufbewahrung von Pflanzenöl sollten Sie grundsätzlich auf eine dunkle, kühle Lagerung in gut schließenden Gefäßen achten“, empfiehlt die Verbraucherzentrale für Speiseöle im Allgemeinen. Raffinierte Speiseöle sind dabei allgemein länger haltbar als kaltgepresste: Raffinierte Speiseöle halten im ungeöffneten Zustand demnach meist bis zu zwei Jahre, im geöffneten Zustand sollten sie innerhalb von sechs bis acht Monaten verbraucht werden. Wenn nicht, sollten sie spätestens ab diesem Zeitpunkt in den Kühlschrank gestellt werden, um die weitere Haltbarkeit zu gewährleisten.

Besser kühl lagern: Diese kaltgepressten Öle gehören in den Kühlschrank

Bei kaltgepressten Ölen sieht die Haltbarkeit unterdessen sehr viel kürzer aus: Ungeöffnet seien sie meist etwa neun bis zwölf Monate haltbar. Nach dem Öffnen wird ein Verzehr innerhalb zwei Monaten nahegelegt. Besonders empfindliche, kaltgepresste Öle sind Leinöl, Walnussöl und Kürbiskernöl. Diese drei Sorten sollten nach dem ersten Öffnen sofort in den Kühlschrank, so die Verbraucherzentrale weiter. Auch Stiftung Warentest rät besonders bei Leinöl zu einer Aufbewahrung im Kühlschrank und betont, dass es sehr empfindlich sei und dadurch schnell „ranzig“ werde.

Haben Sie gewusst, welches Öl am besten in den Kühlschrank gehört? © Alex9500 / IMAGO / agefotostock

Ein weiteres Öl, das vorsichtshalber im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte, ist Rapsöl. Auch hierbei kann es sich um ein kaltgepresstes Öl handeln, dass durch die Herstellung empfindlicher als raffiniertes ist. Es gilt aber: Rapsöl kann auch in raffinierter Form gekauft werden, hier können also die Verbraucher selbst entscheiden, in welcher Form sie das Speiseöl bevorzugen.

Für diese Speiseöle reicht meist ein dunkler und kühler Ort aus: Diese Speiseöle sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden: Rapsöl (raffiniert) Leinöl (kaltgepresst) Sonnenblumenöl (raffiniert) Walnussöl (kaltgepresst) Olivenöl (raffiniert) Kürbiskernöl (kaltgepresst) Kokosöl Rapsöl (kaltgepresst)

Empfindliche Speiseöle besser im Kühlschrank lagern - wie können Reste am besten entsorgt werden?

Insgesamt sollte man bei der Haltbarkeit von Öl besonders auf die eigenen Sinne vertrauen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Speiseöl grundsätzlich besser zu entsorgen, wenn es zum Beispiel seltsam riecht oder ranzig schmeckt. „Eine unmittelbare Gesundheitsgefährdung geht davon zwar nicht aus, aber es verdirbt den Geschmack der Speisen.“

Beim Entsorgen ist jedoch Vorsicht geboten: „Gießen Sie Fette und Öle nicht in den Abfluss oder die Toilette, denn sie belasten die Kläranlagen und verteuern die Abwasserreinigungskosten.“ Außerdem kann das Öl im Abflussrohren zu Verstopfungen führen, da es nicht wasserlöslich ist. Besser ist es, kleinere Mengen Öl in alte Flaschen zu füllen ubd im Restmüll entsorgen. Laut bussgeldkatalog.org wird diese Art der Entsorgung sogar ausdrücklich vom Umweltbundesamt empfohlen. (nz)