KfZ-Zulassung, Renten-Frist, Cola-Preis: Große Verbraucher-Änderungen stehen im September 2023 an

Von: Simon Stock

Kein Monat ohne neue Regelungen: Auch der September 2023 bringt neue Gesetzesänderungen. Dabei geht es um viel Geld, wichtige Fristen und Verbote.

Hamm - Neuer Monat, neue Regelungen – das ist auch im September 2023 nicht anders. Er bringt viele kleinere und größere Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die Wirkung für Millionen Menschen in Deutschland haben. Es geht um Geld, um wichtige Fristen, um Verbote – und ums liebe Auto, berichtet wa.de.

Die wichtigsten Änderungen und Neuerungen im September 2023

Das sind die wichtigsten Änderungen im September 2023 in Deutschland:

KfZ-Zulassung wird digital

Frist für Steuererklärung 2022 läuft ab

Steuerportal Elster ändert Funktion

Frist für Antrag auf Härtefallfonds endet

Halogen-Pins werden verboten

Coca-Cola erhöht die Preise

Änderungen im September 2023: KFZ-Zulassung wird digital

Am 1. September 2023 tritt die Neufassung der Fahrzeugzulassungsverordnung in Kraft, die die KfZ-Zulassung vollständig digitalisiert. Der lästige Gang zum Amt ist dann nicht mehr nötig. Autofahrer dürfen direkt nach der digitalen Zulassung mit dem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen, das Warten auf Fahrzeugpapiere und Plakette entfällt. Bis zu den zehn Tage darf man ohne diese Dokumente unterwegs sein. Der digitale Zulassungsbescheid dient als Nachweis für die Zulassung.

Änderungen im September 2023: Frist für Steuererklärung 2022 läuft ab

Auf der Skala beliebter Tätigkeiten ist das Erstellen der Steuererklärung ganz weit unten. Es hilft kein Jammern und kein Fluchen: Millionen Deutsche sind dazu verpflichtet, sie beim Finanzamt einzureichen. Im September läuft eine wichtige Frist ab. Der Stichtag für das Veranlagungsjahr 2022 ist am 30. September 2023. Da der jedoch auf einen Samstag fällt, muss das Dokument erst am 2. Oktober in der Behörde sein. Es gibt allerdings Möglichkeiten, die Abgabe-Frist für die Steuererklärung zu verlängern.

Änderungen im September 2023: Steuerportal Elster ändert Funktion

Wo wir gerade bei Steuern sind: Das Finanzportal Elster, mit dem viele ihre Steuererklärung erstellen, ändert eine Funktion bei der Speicherung von E-Mails. Ab dem 18. September 2023 werden nur noch wichtige Mails gespeichert, während alle anderen Nachrichten nach einem Jahr automatisch gelöscht werden. Wer im Posteingang noch Dokumente hat, die er oder sie aufbewahren möchte, sollte sie abspeichern.

Änderungen im September 2023: Frist für Antrag auf Härtefallfonds läuft ab

Rentner, die Grundsicherung beziehen, können eine Einmalzahlung von bis zu 5000 Euro aus einem Härtefallfonds der Bundesregierung erhalten. Die Zeit eilt jedoch: Der Antrag muss bis zum 30. September 2023 gestellt werden. Anspruch auf das Geld hat aber nicht jeder Rentner, sondern nur solche, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Änderungen im September 2023: Halogen-Pins werden verboten

Schon mal von einer Halogen-Stiftsockellampe gehört? Wenn nicht, dann sagt Ihnen vielleicht „Halogen-Pin“ etwas. Egal, denn merken muss man sich diese Begriffe nicht, denn der Verkauf dieses Leuchtmittels ist ab dem 1. September 2023 untersagt. Nur Lagerbestände dürfen noch abverkauft werden. Die Halogen-Pins werden schrittweise durch LED-Modelle ersetzt. Grundlage für das Verbot ist die Ökodesign-Richtlinie der EU, die auf eine Steigerung der Energieeffizienz abzielt.

Änderungen im September 2023: Coca-Cola erhöht die Preise

Coca-Cola wird in Deutschland teurer – und nicht nur sie. Auch für Fanta, Sprite oder Mezzo Mix muss ab September mehr Geld ausgegeben werden. Der Getränke-Gigant Coca-Cola begründet seine Preisanpassung mit gestiegenen Kosten für Rohstoffe wie Aluminium und Zucker sowie Logistik, Strom und Gas.