Zahnpasta im ZDF-Test: Ausgerechnet Weleda-Produkt empört die Experten

Ohne Fluorid und Schaumbildner

Das Verbrauchermagazin Wiso hat sechs Zahnpasten getestet. Die günstigen Varianten konnten einige Punkte sammeln. Eine Weleda-Zahnpasta enttäuschte dagegen.

Kassel – Saubere Zähne und ein strahlendes Lächeln – dafür muss man nicht nur regelmäßig Zähne putzen, sondern auch eine gute Zahnpasta haben. Der Sender ZDF hat in seinem Verbrauchermagazin Wiso deshalb sechs Marken unter die Lupe genommen. Vertreten waren sowohl günstige Eigenmarken als auch teurere Markenprodukte. Die Spitze des Preis-Rankings führte die Zahnpasta der Naturkosmetikmarke Weleda an. Im Kundentest konnte sie jedoch nicht überzeugen und auch die Experten waren alles andere als zufrieden mit ihr.

Das sind die von Wiso getesteten Produkte:

DentaMax Fluor Fresh Zahngel (Edeka/elkos )

eurodont Coolfresh (Aldi)

Dontodent Clear Fresh (dm)

blend-a-med Rundumschutz

Colgate extra frisch Komplett 8

Weleda Sole-Zahncreme

Beim Thema Nachhaltigkeit schneidet keine von ZDF getestete Zahnpasta gut ab

Was die Nachhaltigkeit angeht, konnte keines der getesteten Produkte so wirklich von sich überzeugen. Zwar setzen einige Hersteller darauf, nur eine Kunststoffart zu verwenden, um ihre Produkte leichter zu recyceln zu machen, das löst jedoch nicht das größte Problem beim Recyceln der Tuben. Das sind nämlich die bunten Aufdrucke auf den Tuben.

Wie Prof. Michael Braungart von der Leuphana Universität Lüneburg erklärt, „sind die Druckfarben nicht für Recycling gemacht. Das heißt, wenn man das recycelt, bekommt man immer graues Material heraus“. Am besten schneidet hier Dontodent von dm ab. Sowohl für Tube als auch Verschluss wird nur ein Kunststoff verwendet. Das Problem mit dem Aufdruck besteht aber dennoch. Nachholbedarf beim Recycling haben auch einige EU-Länder.

Überhaupt nicht gut kam die Lösung von Weleda an. Die Naturkosmetikmarke setzt auf eine Tube aus Aluminium. Das ist laut Prof. Braungart jedoch nicht so nachhaltig, wie es scheint. Denn Aluminium hat einen enorm hohen Wasserverbrauch. „Etwa das Fünffache dessen, was man bei Plastik hat“, so der Experte.

+ Die Zahnpasta von Weleda konnte im Test von ZDF nicht überzeugen. Weder die Experten noch im Kunden-Check. © NomadSoul/IMAGO

Bemängelt wurde im ZDF-Beitrag auch, dass die Weleda-Zahnpasta noch einmal zusätzlich in einer Pappschachtel verpackt ist. Auf Nachfrage des Senders erklärt Weleda das damit, dass die Tube benötigt wird, um „die wichtigsten Informationen zum Produkt zu kommunizieren“. Außerdem biete die Papp-Verpackung zusätzlichen Schutz beim Transport, da die Aluminium-Tuben anfälliger für bleibende Dellen sind.

Weleda fällt beim Inhaltsstoffe-Test der Zahnpasten negativ auf

Bei den Inhaltsstoffen geht die Zahnpasta von Weleda ebenfalls ihren eigenen Weg. So verzichtet sie als einziges Produkt im Test auf Schaumbildner. Wie der Name schon sagt, sorgen diese dafür, dass sich beim Putzen Schaum bildet. Das hilft, den Schmutz von den Zähnen zu entfernen und sorgt für ein Frischegefühl im Mund, erklärt Prof. Stefan Zimmer von der Universität Witten/Herdecke im Beitrag.

Bei der Zahnpasta der Naturkosmetikmarke fehlt allerdings noch ein anderer Inhaltsstoff, den Prof. Zimmer sogar als den „mit großem Abstand wichtigsten“ bezeichnet: Fluorid. Immerhin weist Weleda auf der Verpackung darauf hin. In einer Stellungnahme verweist der Hersteller darauf, dass „Fluoridgabenals therapeutische Maßnahme bei Mangelerscheinungen durchaus angezeigt“ ist. „Die Entscheidung darüber sollte jedoch der behandelnde Zahnarzt treffen.“

Drei der getesteten Zahnpasten enthalten Titandioxid

Beim Check der Inhaltsstoffe wurde auch geprüft, ob die Produkte den umstrittenen Stoff Titandioxid enthalten, der in Lebensmitteln bereits verboten ist. Er ist in drei der getesteten Zahnpasten enthalten: blend-a-med, eurodont (Aldi) und Colgate. Colgate und Aldi wollen ihre Rezeptur jedoch ändern. Bei blend-a-med bleibt die Rezeptur unverändert. Der Hersteller verweist jedoch darauf, dass es in jeder seiner Produktfamilien eine titandioxidfreie Variante gibt.

+ Die Verwendung von Titandioxid, auf Produkten teils auch mit der E-Nummer E171 ausgewiesen, ist seit 2022 in Lebensmitteln verboten. © Sascha Steinach/IMAGO

Bei den Kunden-Testern kommt die Weleda-Zahnpasta ebenfalls nicht gut an

Zu guter Letzt führte ZDF noch einen nicht repräsentativen Test mit 14 Studierenden durch. Damit keine persönlichen Präferenzen das Ergebnis verfälschen, wurden die Produkte dafür in neutrale Tuben umgefüllt.

Die Zahnpasta von Weleda landete in der Kunden-Wertung auf dem letzten Platz. Den Sieg holte sich Colgate. Die Zahnpasta von dm landete auf dem zweiten Platz. Das ZDF hat auch Fruchtquarks getestet – die bekannten „Fruchtzwerge“ von Danone landeten nicht auf dem Siegertreppchen. (sp)

