Neues Update von WhatsApp mit praktischer Funktion kommt

Von: Nina Brugger

Von Nutzenden wurde die Funktion schon lange erwartet: WhatsApp integriert in seinem neuen Update eine Tab-Funktion. Lesen Sie hier, was die Neuerung mit sich bringt.

Kassel – Gute Nachrichten für alle WhatsApp-Nutzende: Nach dem XXL-Update führt die beliebte App WhatsApp jetzt eine weitere neue Funktion ein. Das Update soll eine lang ersehnte Tab-Funktion integrieren. Durch Wischen nach links und rechts kann man dabei zwischen den Tabs wechseln.

Erscheinungsjahr 2009 Downloads (Google Playstore, September 2022) 21 Millionen Monatliche Nutzer 2 Milliarden Gehört zu Meta

Neue Tab-Funktion: WhatsApp testet Beta-Version

Ein einfaches Wischen nach links oder rechts lässt einfach zwischen Chats, Status, Anrufen und Mitteilungen wechseln. Vorher war das nur durch Tippen möglich. Die neue Funktion wird von WhatsApp derzeit für eine begrenzte Anzahl von Nutzenden in der Beta-Version getestet. Laut chip.de wird die neue Wischgestenfunktion bald für alle WhatsApp-Nutzer erscheinen.

Tab-Funktion lässt WhatsApp intuitiver werden

Die Funktion verbessert damit die Interaktion der App, da auch intuitive Animationen integriert sind. So wird beim Nutzen der Funktion zum Beispiel durch die sogenannte „Sprunganimation“ der aktive Tab hervorgehoben und der inaktive abgedunkelt. Wer bei der Verwendung von WhatsApp generell vorsichtig ist, sollte diese Einstellungen zur Sicherheit ändern.

WhatsApp-Update: Erst kürzlich wurde der sogenannte „Urlaubsmodus“ eingeführt

Wer sich nicht mehr gedulden kann, bis die neue Funktion verfügbar ist, kann in der Zwischenzeit die neue WhatsApp-Funktion vom Februar austesten: Den langersehnten „Urlaubsmodus“, der für mehr Ruhe und Offline-Zeit sorgt. Ideal zum Ausprobieren im nächsten Urlaub oder einfach mal zwischendurch, um die Bildschirmzeit zu senken: So ist es nun möglich, dass archivierte Chats trotz neuer Nachrichten nicht mehr in der Chat-Übersicht auftauchen, wodurch man nicht länger gestört wird. So leicht werden Chats archiviert:

1. Mit dem Finger den Chat, der archiviert werden soll, gedrückt halten, bis eine Optionsauswahl erscheint

Mit dem Finger den Chat, der archiviert werden soll, gedrückt halten, bis eine Optionsauswahl erscheint 2. Das Icon, das einen Ordner mit einem Pfeil nach unten zeigt, antippen

Das Icon, das einen Ordner mit einem Pfeil nach unten zeigt, antippen 3. Fertig! Der Chat ist archiviert. Übrigens: Die archivierten Chats finden sich dann im Archiviert-Ordner ganz oben in der Übersicht.

Die neue Standardeinstellung kann auch wieder deaktiviert werden, wenn Nachrichten weiter angezeigt werden sollen. So wird die Archivierung eines Chats aufgehoben, wenn eine neue Nachricht empfangen wird. Vor der Einführung des Urlaubsmodus war es nur möglich, die Benachrichtigungen stumm zu schalten. Dabei werden trotzdem neu eingegangene Nachrichten ganz oben angezeigt.