Sommer-Urlaub in Frankreich? Dann sollten Sie dieses Verkehrsschild kennen

Von: Stella Henrich

Autofahrende sollten das neue Verkehrsschild in Frankreich kennen, sonst droht eine Strafe von 135 Euro. Es zeigt eine weiße Raute auf blauem Grund.

Kassel ‒ In Frankreich ist ein neues Verkehrsschild im Einsatz. Es zeigt eine weiße Raute auf vor blauem Hintergrund. Nach Angaben des Portals chip.de ist das Schild bereits in Grenoble, Lyon und Straßburg (Frankreich) im Einsatz. Künftig soll es auch landesweit zum Einsatz kommen. Zum einen als Schild und zum anderen als elektronische Anzeige. Reisenden, die jetzt noch durch eine der drei französischen Städte in ihrem Sommerurlaub fahren, sollten achtsam sein. Denn eine Missachtung des Zeichens führt zu einer Strafe von 135 Euro. Das macht die Ferien im Nachspiel zu Hause unnötig teuer.

Weiße Raute auf blauem Grund: Das bedeutet das neue Verkehrsschild in Frankreich

Das Schild mit weißer Raute auf blauem Grund weist laut dem Fachmagazin Auto-Motor-Sport auf eine Fahrspur hin, die nur für bestimmte Fahrzeuge reserviert ist. Dazu gehören Busse, Elektroautos, aber auch Fahrgemeinschaften wie Taxen. Darüber hinaus ergänzen Zusatzschilder die Bedeutung.

Die Spur darf in Frankreich nur von diesen Fahrzeugen befahren werden:

Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen. Das gilt auch für Motorräder mit einem Beifahrer.

Umweltfreundlichen Fahrzeugen mit einem Zero-Emissions-Aufkleber, darunter fallen auch Elektroautos.

Taxen, auch ohne Fahrgäste.

Bussen und anderen öffentlichen Verkehrsteilnehmenden.

Spezielle Radargeräte sollen laut dem Bericht die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer scannen und so die Anzahl der Insassen ermitteln können. In Lyon und Grenoble seien entsprechende Systeme bereits im Einsatz. Wer erwischt wird, zahlt eine Straße von 135 Euro. Auch andere Verkehrsschilder wie das „Ei auf Wellen“ können hohe Bußgelder zur Folge haben.

Weiße Raute auf blauen Grund: Regierung fördert Fahrgemeinsachten zum Wohle de Umwelt

Die französische Regierung will mit dem neuen Schild dafür sorgen, dass mehr Menschen eine Fahrgemeinschaft bilden. Denn vor allem im Berufsverkehr verstopften viele Pkw mit nur einem Fahrer die Straßen. Das könne lange Staus zur Folge haben, berichtet inside--digital.de. Ein Zusatzschild gibt die Mindestanzahl der Mitfahrer an oder beschränkt die Nutzung auf reine E-Auto mit einer Umweltplakette. Darüber hinaus kann die Nutzung der Fahrspur auf bestimmte Zeiträume begrenzt sen.

Mit dem neuen Verkehrsschild will die Regierung des Nachbarlandes insbesondere die Umwelt entlasten. Wie das Schild ausschaut, zeigt das französischsprachige Magazin DuGeek auf X/Twitter.

Das Schild betrifft in der Regel die linke Spur der Autobahnen, sodass auch Staus an den Ausfahrten reduziert werden sollen. Ist die Spur zeitlich begrenzt, werde das entweder durch das Leuhten des Schildes ider durch ein Zusatzschild mit den Zeiten angezeigt, wann die Regelung gültig sei, erläutert chip.de.

Das Nachbarland Frankreich will bei seinen Bürgerinnen und Bürgern das Thema Fahrgemeinschaften etablieren und lockt Autofahrende sogar mit einer bis zu 200 Euro hohen Prämie, wenn sie Mitfahrgelegenheiten anbieten, berichtet Auto-Motor-Sport. Damit will Frankreich bis zu 4,5 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen. (sthe)