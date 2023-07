TVöD 2023: Auszahlung der Inflationsprämie an Beamte des Bundes und Soldaten verzögert sich

Inflationszahlungen

Die ersten Inflationszahlungen an Angestellte bei Bund und Kommunen erfolgte bereits im Juni und Juli. Beamte des Bundes und Soldaten müssen sich noch gedulden.

Frankfurt – Am 22. April 2023 hatten die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst können sich Angestellte von Bund und Kommunen unter anderem auf eine einmalige Inflationszahlung von 3000 Euro freuen – auch Bundeswehrsoldaten profitieren von der steuer- und abgabenfreien Bonuszahlung. Für die Beschäftigten ist die Auszahlung der Inflationsprämie eine deutliche finanzielle Entlastung. Bei den Inflationsprämien nach TVöD gingen Erzieherinnen und Erzieher freier Träger bisher leer aus. Nun wird sie auch an alle Frankfurter Erzieherinnen und Erzieher ausgezahlt.

Die Tarifparteien haben sich nach monatelangem Tarifstreit auf den höchsten Tarifabschluss seit Jahrzehnten geeinigt. Mit der Entscheidung wurden bundesweite Streiks abgewehrt. Angestellte bei Bund und Kommune haben laut dem Portal oeffentlicher-dienst-news.de die ersten Inflationsausgleichszahlungen im Juni und Juli erhalten. Da für Beamte und damit auch für Soldaten die Übertragung des Tarifabschlusses auf die Besoldungs- und Versorgungsberechtigten des Bundes erst noch in einem Gesetz durch den Bundestag beschlossen werden muss, sei mit einer Auszahlung nicht vor September oder Oktober zu rechnen. Der entsprechende Gesetzesentwurf ist am 13. Juli vom Bundeskabinett beschlossen worden.

TVöD 2023: Auszahlung der Inflationsprämie an Beamte des Bundes und Soldaten im Herbst geplant

Wie ein Sprecher des Bundesministeriums gegenüber dem Portal mitteile, sei es vorgesehen, „die Abschläge voraussichtlich mit den Bezügen für September 2023, spätestens im Oktober 2023 zahlbar zu machen“. Die weitere Zeitplanung sieht vor, dass im Herbst Bundestag und Bundesrat über das Gesetzesvorhaben beraten werden. Eine Verkündung sei laut Bundesinnenministerium im November geplant. Der gesamte Gesetzgebungsprozess zieht sich damit folglich über ein halbes Jahr.

Seit Wochen setzten sich die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dafür ein, den Tarifabschluss für Beschäftigte im öffentlichen Dienst „zeitnah und wirkungsgleich“ auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter des Bundes sowie Soldatinnen und Soldaten zu übertragen.

TVöD 2023: Besoldungsanpassung ab dem 1. März 2024

Den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern sowie den Soldatinnen und Soldaten soll dem Gesetzentwurf zufolge ab dem 1. März 2024 als Lohnplus ein Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro gezahlt werden. Die Besoldungsanpassung im Überblick:

Die Dienst-, Amts-, Anwärter- und Versorgungsbezüge werden zum 1. März 2024 in Form eines Sockelbetrages in Höhe von 200 Euro angehoben, kombiniert mit einer anschließenden linearen Erhöhung in Höhe von 5,3 Prozent. Hierbei wird ein Abzug zugunsten der Versorgungsrücklage in Höhe von 0,2 Prozent berücksichtigt.

Für das Jahr sowie für die Monate Januar und Februar 2024 werden steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen zum Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung sowie weiteren monatlichen Teilzahlungen gewährt.

Quelle: oeffentlicher-dienst-news.de

„Wir freuen uns, dass auch die Beamtinnen und Beamten des Bundes sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, wie von uns gefordert, vom Tarifabschluss profitieren sollen. Die Übertragung des Tarifergebnisses bedeutet letztlich, dass alle Besoldungsgruppen ab März 2024 monatlich mindestens 340 Euro mehr erhalten. Lediglich in der Erfahrungsstufe 1 der Besoldungsgruppe A3 werden es 337 Euro sein“, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle.

TVöD 2023: Wie hoch belaufen sich die Kosten des Tarifabschlusses?

Die Kosten des Tarifabschlusses liegen nach Angaben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat für die Laufzeit von 24 Monaten bei rund 1,43 Milliarden Euro allein für die Tarifbeschäftigten des Bundes. „Bei zeitgleicher und systemgerechter Übertragung auf den Beamtenbereich liegen die Kosten für den Bund bei rund 4,95 Milliarden Euro“, heißt es weiter. Ab 2025 rechnet der Bund mit jährlichen zusätzlichen Kosten von rund 3,75 Milliarden Euro für Tarifbeschäftigte und Beamte.

Wie der NDR berichtet, rechnet das Verteidigungsministerium aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst mit Mehrausgaben von rund 3,1 Milliarden Euro. Aktuell seien etwa 264.000 Männer und Frauen bei der Bundeswehr beschäftigt. 183.000 sind Soldatinnen und Soldaten, davon wiederum 57.304 Berufssoldat:innen. (Vivian Werg)

