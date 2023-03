ADAC-Studie: Hier tanken Autofahrer in Deutschland am günstigsten

Von: Robin Dittrich

Im Zuge des Ukraine-Krieges stiegen die Spritpreise in Deutschland stark an. Wie viel Benzin und Diesel kosten, schwankt je nach Bundesland.

Berlin – In Deutschland erhöhten sich viele Preise seit Beginn des Ukraine-Krieges teils deutlich. Betroffen sind Lebensmittel, Energie sowie Sprit. Die Preise an der Zapfsäule schwanken je nach Bundesland noch einmal deutlich. Hier erfahren Sie, wo Benzin und Diesel am günstigsten sind.

In diesen Bundesländern ist der Sprit am günstigsten

Im März 2022 erreichten die Preise für Benzin und Diesel Höchstwerte. Im Schnitt kostete ein Liter E10 2,07 Euro, Diesel lag sogar bei 2,14 Euro. Der Tankrabatt sorgte zwischenzeitlich für Entlastungen, mittlerweile pendelte sich der Preis für Benzin laut ADAC im Schnitt bei 1,75 Euro pro Liter ein, Diesel ist etwas günstiger. Wie der ADAC in einer aktuellen Meldung schreibt, unterscheiden sich die Preise an der Zapfsäule teils deutlich nach Bundesland. Vor allem „in mehreren norddeutschen Bundesländern müssen Autofahrer tief in die Tasche greifen.“

Am teuersten ist Benzin laut dem ADAC aktuell in der Hansestadt Hamburg. Ein Liter E10 kostet dort fast 1,80 Euro und damit rund zwei Cent mehr als noch im Vormonat. Für den teuersten Liter Diesel müssen Autofahrer von dort nicht allzu lange fahren: Diesen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl der Preis für den Liter Diesel im Vergleich zum Februar um vier Cent fiel, kostet er dort nach wie vor über 1,73 Euro. Im März 2021 lag der durchschnittliche Preis für Diesel noch bei 1,31 Euro – eine deutliche Erhöhung.

Günstig tanken – Die Uhrzeit ist entscheidend

Am günstigsten war der Liter E10 laut ADAC im Saarland. Dort mussten Autofahrer knapp unter 1,70 Euro pro Liter zahlen. Das Saarland ist damit das einzige Bundesland, in dem Benzin weniger als 1,70 Euro kostete. Den günstigsten Liter Diesel gibt es in Rheinland-Pfalz zu kaufen: Dort müssen nur 1,67 Euro gezahlt werden. Für die Untersuchung wurden die Preisdaten von über 14.000 Tankstellen erfasst. Wie der ADAC empfiehlt, sollten Autofahrer preisbewusst tanken, um den Wettbewerb zu stärken.

In diesen Bundesländern ist E10 besonders günstig:

Bundesland Aktueller Preis pro Liter E10 Preis pro Liter E10 im Vormonat Saarland 1,696 Euro 1,704 Euro Rheinland-Pfalz 1,709 Euro 1,728 Euro Nordrhein-Westfalen 1,713 Euro 1,749 Euro Baden-Württemberg 1,730 Euro 1,738 Euro Berlin 1,738 Euro 1,747 Euro

In diesen Bundesländern ist ein Liter Diesel am günstigsten:

Bundesland Aktueller Preis pro Liter Diesel Preis pro Liter Diesel im Vormonat Rheinland-Pfalz 1,673 Euro 1,714 Euro Nordrhein-Westfalen 1,681 Euro 1,728 Euro Saarland 1,682 Euro 1,718 Euro Niedersachsen 1,684 Euro 1,727 Euro Thüringen 1,698 Euro 1,759 Euro

Beim günstigen Tanken kommt es nicht nur auf das Bundesland, sondern auch auf die Uhrzeit an. Den meisten Autofahrern dürfte dabei schon aufgefallen sein, dass Sprit am Morgen besonders teuer zu sein scheint. Das bestätigt auch der ADAC: Ab fünf Uhr morgens steigen die Preise überwiegend deutlich an. Die Tankstellenbetreiber nutzen dabei aus, dass viele Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren müssen. Am teuersten sind Benzin und Diesel kurz nach sieben Uhr morgens. Am günstigsten ist der Sprit in der Regel zwischen 20 und 22 Uhr.