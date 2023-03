Mega-Streik am Montag: Dürfen Arbeitnehmende einfach zu Hause bleiben?

Von: Karolin Schäfer

Busse, Bahnen und Flughäfen kommen angesichts des Streiks am Montag (27. Montag) zum Stillstand. Was Arbeitnehmende jetzt wissen müssen.

Kassel – Regionalzüge, Busse oder U-Bahnen – Der öffentliche Nahverkehr steht am Montag (27. März) weitgehend still. Die Gewerkschaften Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben einen bundesweiten Streik angekündigt. Auch im Fernverkehr kommt es zu flächendeckenden Ausfällen, viele Flughäfen stellen ihren Betrieb ein.

Das erschwert für Arbeitnehmende den Weg zur Arbeit erheblich. Pendler:innen und Reisende können zwar das Geld für Tickets im ÖPNV erstatten lassen. Doch darf man am Montag deshalb einfach zu Hause bleiben?

Mega-Streik am Montag (27. März): Arbeitnehmende müssen pünktlich erscheinen

Die Antwort lautet eindeutig: Nein, trotz Streik am Montag müssen Arbeitnehmende pünktlich zur Arbeit erscheinen. Denn für den Weg zur Arbeit sind Mitarbeitende selbst verantwortlich. „Das sogenannte Wegerisiko trägt immer der Arbeitnehmer, ob Streik oder nicht“, sagte Rechtsanwältin Nathalie Oberthür gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben zum Warnstreik aufgerufen. Es wird mit umfangreichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr gerechnet. © Hendrik Schmidt/dpa

Da ein Streik in der Regel rechtzeitig angekündigt wird, handelt es sich hierbei nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis. Arbeitnehmende müssen sich also vorab selbst um eine Ausweichmöglichkeit wie Fahrrad oder E-Scooter kümmern. Alternativ können Kolleg:innen untereinander Fahrgemeinschaften bilden und gemeinsam zur Arbeit fahren.

Streik am Montag (27. März): Arbeitnehmende müssen auf andere Verkehrsmittel ausweichen

Zwar ist es in Großstädten leichter auf Carsharing oder ähnliche Angebote auszuweichen als in ländlichen Regionen. Das tue rechtlich aber nichts zur Sache, betonte Oberthür. „Zur Not müssen Arbeitnehmer auf eigene Kosten ein Taxi nehmen, auch das ist zumutbar.“

Nach der Corona-Pandemie haben zahlreiche Arbeitgeber:innen das Arbeiten im Home-Office beibehalten. Das bietet sich nach Absprache auch bei den Arbeitsniederlegungen am Montag an. Einen Anspruch darauf haben Arbeitnehmende aber nicht, räumte Rechtsanwältin Nicole Mutschke gegenüber Bild ein. „Als Arbeitnehmer muss ich nach allen zumutbaren Alternativen suchen, die mir einen Weg zur Arbeit ermöglichen“, so Mutschke.

Mega-Streik am Montag (27. März): Arbeitnehmende sollten mit Stau rechnen

In jedem Fall sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten im Gespräch bleiben – auch um etwaige Verspätungen anzukündigen. Denn am Montag werden viele Pendler:innen auf das Auto ausweichen. Vor allem rund um Köln und im Ruhrgebiet kann es zu Staus kommen, prognostizierte der ADAC gegenüber der Rheinischen Post.

Grundsätzlich müssen beim Streik am Montag auch Kinder und Jugendliche weiterhin in die Schule. Die Schulpflicht bestehe auch bei Streiks im ÖPNV, hieß es seitens der Kultusministerien. Dennoch kann jede Schule selbst entscheiden, ob Schüler:innen vom Unterricht befreit werden – besonders im ländlichen Raum, wo Schüler:innen auf Busse angewiesen sind. Trotz des Streiks sind in Kassel einige Busse unterwegs. (kas/dpa)