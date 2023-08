Haben Sie es schon mal gesehen? Das bedeutet das mysteriöse 30er-Straßenschild mit Doppelpfeil

Die rot umrundeten 30er-Schilder sind eigentlich selbsterklärend: hier darf nicht schneller als 30 km/h gefahren werden. Knifflig wirds bei einem seltenen Zusatzzeichen.

Syke – Die Straßenverkehrsordnung (StVO) birgt so einige Mysterien, wie sich immer wieder zeigt. Insbesondere Straßenschilder stellen Auto- wie Zweiradfahrer und Fußgänger vor ein Rätsel. Das dreieckige Warnschild, dessen Verkehrshinweis nach einem Strichmännchen mit O-Beinen anmutet, kennen sicherlich viele; die Vorfahrtsregel dahinter indes nur die wenigsten.

Und auch 30er-Schilder finden sich zuhauf in deutschen Städten und Gemeinden, obgleich der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht immer Folge geleistet wird. Über ein besonderes, weil dann doch eher seltenes 30er-Schild sinnieren StVO-Fans auf der Internetplattform Reddit.

Pfeile in entgegengesetzte Richtungen: Was soll das 30er-Schild ausdrücken?

Unter vielen Verkehrszeichen sind noch weitere Zusatzzeichen angebracht, die dem Fahrzeugführer detailliertere Informationen über das zugelassene Verhalten geben sollen. Ganz unmissverständlich ausgedrückt sind die Zusatzschilder allerdings nicht immer. So sollen etwa Längenangaben darauf hinweisen, wann oder wie lange mit etwas, beispielsweise einer Gefahrenlage, zu rechnen ist. Pfeile zeigen die Richtung, für die das gilt.

Bei Parkschilden zeigen die Pfeile etwa an, in welche Richtung der Parkvorgabe nachzukommen ist. Aber was bitte will ein 30er-Schild, auf dem ein entgegengesetzter Doppelpfeil abgebildet ist, den Verkehrsteilnehmern mitteilen? Das wundert sich auch ein Reddit-Nutzer und lädt ein entsprechendes Bild hoch.

„Mit maximal 30 durch die Hecke“, vermutet eine Person in den Kommentaren spaßig. Während ein Nutzer sich über den Anblick des Schildes erfreut und findet, dass es aussehe, als trage es einen kleinen Schnurrbart, löst es bei einem anderen eine Grundsatzfrage aus: „Ich wundere mich ja immer wieder, dass es solche Schilder überhaupt gibt“, schreibt er und drückt unterschwellig seine Kritik am Regel-Wirrwarr auf den deutschen Straßen aus. „Fragt da beim Schilder-Bemaler keiner mal nach, ob er wirklich ein Schild machen soll, dass es eigentlich gar nicht gibt?“.

Rechts, links, egal – Hauptsache 30: Doppelpfeil-Hinweis hat seinen Sinn

Auch wenn Autofahrer das besagte Schild eher selten zu Gesicht bekommen – um einen Fehldruck, wie vom Reddit-User angedeutet, handelt es sich nicht. Auf dem geposteten Bild sieht es zwar so aus, als sei das Schild auf einem Privatgelände oder Parkplatz aufgestellt. Aufschluss gibt aber der Beitragersteller selbst: „Das Schild steht quer zu der Straße, wo die 30 gelten sollen.“ Und zwar in der Rosenstraße, Ecke Lindenbrunnenstraße im baden-württembergischen Achern.

Auf Google Maps gut zu sehen: der Hinweis auf die 30er-Zone. Ist denn dann der Hinweis auf die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde überhaupt notwendig? Ja, ist er. Denn was nicht zu sehen ist: die 30er-Zone endet an der Kreuzung zur betroffenen Hauptstraße. Damit informiert das Doppelpfeil-30er-Schild darüber, dass die Tempo-Vorgabe für beide Richtungen der gebogenen Hauptstraße gilt.

Übrigens: Anders als auch in den Kommentaren geschrieben, endet eine 30er-Zone nicht automatisch an einer Hauptstraße. Das Zonen-Ende wird ebenso wie der Beginn durch das entsprechende Schild angezeigt. Wer im Irrglauben dennoch 50 fährt und geblitzt wird, ist laut bussgeldkatalog.de schnell mal bis zu 70 Euro los. Ähnlich empfindliche Bußgelder drohen auch bei Parkvergehen; seien deren Schilder mitunter auch noch so verwirrend. (rku)