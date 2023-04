Stiftung Warentest: Katzenfutter-Testsieger ist vom Discounter – veganes Produkt überrascht

Die Stiftung Warentest hat 22 Trockenfutter für Katzen getestet. Ein Produkt vom Discounter konnte besonders gut abschneiden. © Yuliia Ovsiannikova/imago/Symbolbild

Die Stiftung Warentest hat 22 Trockenfutter für Katzen getestet: Ein veganes Produkt überrascht, ein anderes fällt durch. Der Testsieger kommt vom Discounter.

Berlin/München – Hunde und Katzen sind der Deutschen liebsten Haustiere. Geht es dem treuen Begleiter gut, freuen sich auch Frauchen und Herrchen. Dabei spielt das Futter eine wichtige Rolle. Die Stiftung Warentest mit Hauptsitz in Berlin hat 22 Trockenfutter für Katzen getestet. Von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ ist alles dabei.

Veganes Katzenfutter von Ami One Planet überrascht bei Stiftung Warentest – ein anderes fiel als einziges durch

19 konventionelle Futter und drei vegane Produkte wurden von der Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Eines davon fiel mit der Note „mangelhaft“ durch. „Adult Original“ von Benevo liefere viel zu wenig Jod, was eine Schild­drüsen­unter­funk­tion bei Katzen zur Folge haben könne, schreiben die Tester. Auch empfehle es falsche Futtermengen.

Überraschte die Tester der Stiftung Warentest: Das vegane Katzen-Trockenfutter „everyday love for cats“. © Stiftung Warentest/Screenshot

Das Trockenfutter „Vegan Complete food for adult cats“ von V.E.G. konnte zwar in der wichtigen Kategorie „Ernährungs­physiologische Qualität“ – liefert das Futter notwendige Nährstoffe? – punkten. Doch weil es auch unpassende Futtermengen angibt, reichte es nur zu einem „ausreichend“ bei der Stiftung Warentest.

Katzen-Trockenfutter-Testsieger gibt es bei Netto Marken-Discount – von Stiftung Warentest bewertet

Ein drittes veganes Produkt konnte hingegen überraschen: „Everyday love for cats“ von Ami One Planet. Es wurde insgesamt als „befriedigend“ bewertet und überzeugte in der Kategorie „Schadstoffe“. Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass es noch zu früh ist, veganes Futter für Katzen zu empfehlen. Ami One Planet zeige aber, dass es grundsätzlich möglich sei, „veganes Futter mit den richtigen Nähr­stoff­mengen herzu­stellen.“ Überraschende Ergebnisse gab es auch beim Test von Hundefutter.

Das Katzen-Trockenfutter „Attica“ von Netto Marken-Discount schnitt bei der Stiftung Warentest am besten ab. © Stiftung Warentest/Screenshot

Doch kommen wir jetzt zum Sieger der Stiftung Warentest. Das Knuspermenü „Attica“ von Netto Marken-Discount gewann mit der Note 1,3. Lediglich in der eher unwichtigen Kategorie „Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung“ erhielt das Trockenfutter nur die Note „befriedigend“.

Stiftung Warentest gibt vielen Discounter-Katzenfutter Note „gut“

„Attica“ ist dazu noch unschlagbar günstig. Ganze sieben Cent kostet die Tagesration für eine Durchschnittskatze. Deutlich teurer sind die ebenfalls „sehr gut“ getesteten „Real Nature Wilderness Ranger‘s Forest Adult“ von Fressnapf und „Sanabelle Adult mit Strauß“.

Marke Note Josicat Tasty Beef adult von Josera 1,6 Katzenfutter mit Truthahn und Huhn von Crave 1,7 1+ Jahre Lecker gefüllte Knackits mit Huhn von Whiskas 1,8 Dein Bestes Knuspermix mit Frischgeflügel, Ente & Huhn von dm 1,9 Cachet Premium adult Trockenfutter reich an Frisch-Geflügel von Aldi 2,0 Vitalcomplete Premium Komplett-Mahlzeit von Edeka 2,1 K-Classic Knabbermahlzeit Adult mit Huhn, Ente & Truthahn von Kaufland 2,1 Coshida Knabberschmaus mit Rind, Huhn & Gemüse von Lidl 2,2 Regular Fit 32 von Royal Canin 2,2 Vital Menü mit frischem Geflügel von Zooroyal 2,4 Culinary 1+ years Voralpen Rind von Happy Cat 2,5 adult 1+ reich an Huhn von Perfect fit 2,5

Immerhin ein „gut“ erhielten die oben aufgeführten Katzenfutter durch die Stiftung Warentest. Darunter sind Trockenfutter von Aldi, Kaufland, Edeka, Lidl und dm.