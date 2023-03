Elster Plus: Neue App soll Steuererklärung einfacher machen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Steuererklärung wird immer weiter digitalisiert. (Symbolbild) © Jochen Tack/dpa

Seit Ende Februar ist eine neue App auf dem Markt, welche die Steuererklärung weiter vereinfachen soll. Alle Informationen zu Elster Plus.

Frankfurt – Bei der Digitalisierung hängt Deutschland bekanntlich hinterher. Schon in den letzten Jahren stiegen die Bemühungen, einige staatliche Abläufe digital zu gestalten. Auch die Steuererklärung zählte dabei zu den Bausteinen. Jetzt wurde sie weiter vereinfacht. Mit der neuen App Elster Plus soll die Dokumentation von Belegen einfacher gemacht werden.

Die App erlaubt den Nutzenden, Dokumente, die für die Steuererklärung benötigt werden, wie zum Beispiel Rechnungen oder Belege, hochzuladen. Der Sinn dahinter ist die Sammlung und Sortierung von Dokumenten. Diese können sowohl als Datei hochgeladen werden, als auch ganz einfach per Kamera abfotografiert werden.

Steuererklärung: Elster Plus sammelt und sortiert Dokumente

Möchte man also zum Beispiel ein Geschäftsessen von der Steuer absetzen, muss lediglich ein Foto von der Rechnung gemacht und in der App hinterlegt werden. Eine Texterkennungssoftware scannt die Dokumente dann und zieht sich die Werte, die für die Steuererklärung Relevanz haben, aus dem Beleg heraus. Bei der Erstellung der Steuererklärung ist der Beleg dann bereits hinterlegt und die App unterstützt bei der Übernahme ins Formular. Laut Bundesfinanzministerium bleibt der Datenschutz dabei vollständig gewährleistet. Bei Problemen mit der App finden sich auf der Elster Homepage Video-Anleitungen zur Hilfe.

Die neue App mein Elster Plus ist eine Erweiterung der bisherigen Elster-App. Bei dieser gibt es die Möglichkeit, elektronische Steuererklärungen einzureichen, sowie unterschiedliche Serviceleistungen. Zum Beispiel können Nachrichten an das Finanzamt gesendet werden, oder Steuerdaten abgerufen werden. Elster Plus steht für Android, sowie für iOS-Geräte zur Verfügung.

Die Steuererklärung sorgt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Stress. So lange bleibt noch Zeit, um sie einzureichen.

Christian Lindner: „Mein Ziel ist die volldigitale Steuererklärung“

Finanzminister Christian Lindner (FDP) äußert sich euphorisch zur neuen App und plant weitere Digitalisierungen für die Steuererklärung der Zukunft: „Mein Ziel als Bundesfinanzminister ist die volldigitale Steuererklärung. „Easy Tax“ heißt für mich auch, dass alle beim Staat verfügbaren Daten bereits automatisch den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Steuererklärung zur Verfügung gestellt werden. Dieses Ziel steuern wir nun als Nächstes mit Hochdruck an.“ Darüber, wie lange das noch dauern soll, äußert sich der Bundesfinanzminister jedoch nicht.

Die digitale Steuererklärung wird in der Bevölkerung gut angenommen. In Hessen gingen fast 80 Prozent der Steuererklärungen über das Online-Portal ein.