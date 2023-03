Steuererklärung 2022: Neue Fristen – wann man sie einreichen muss

Von: Victoria Krumbeck

Die Fristen der Steuererklärung wurden durch die Corona-Pandemie verschoben. Auch für das Steuerjahr 2022 gilt eine andere Abgabefrist als gewöhnlich.

Kassel – Jedes Jahr aufs Neue wird die Steuererklärung fällig. Gleichzeitig taucht die Frage auf, was man alles von der Steuer absetzen kann. Bei den ganzen Fristen kann man schnell den Überblick verlieren. Was viele nicht wissen: Durch das sogenannte „Vierte Corona-Steuerhilfegesetz“ vom 20. Juli 2021 und 1. April 2022 wurden die Fristen für die Steuererklärung verlängert. Wir erklären, was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet und welche Fristen eingehalten werden müssen.

Abgabefrist für Steuererklärung 2022: Verlängerung des Zeitfensters durch Corona

Normalerweise muss die Steuererklärung seit dem Jahr 2019 für das vorherige Jahr bis zum 31. Juli eingereicht werden, wie der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) erklärt. Die Jahre davor galt der Stichtag 31. Mai. Doch die Corona-Pandemie beeinflusste sogar die Regelungen zur Abgabe der Steuererklärung. Mit dem „Vierten Corona-Steuerhilfegesetz“ beschloss die Bundesregierung eine Verlängerung der Frist. Die Steuererklärung für 2022 muss bis zum 30. September 2023 abgegeben werden. Die Steuererklärung für das Jahr 2023 bis zum 31. August 2024. Im Jahr darauf wird die Frist wieder auf den 31. Juli gelegt.

Steuerjahr Abgabefrist 2017 31. Mai 2018 2018 31. Juli 2019 2019 31. Juli 2020 2020 31. Juli 2021 2021 31. Oktober 2022 2022 30. September 2023 / 2. Oktober 2023 2023 31. August 2024 / 2. September 2024 2024 31. Juli 2025 Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Wenn der Tag der Abgabe auf ein Wochenende trifft, verschiebt sich die Frist auf den Montag danach. Die Abgabefrist 2023 fällt zum Beispiel auf einen Samstag (30. September 2023). Daher muss die Steuererklärung für 2022 am 2. Oktober 2023 beim Finanzamt eingereicht werden. Auch 2024 verschiebt sich so die finale Abgabefrist der Steuererklärung für 2023 auf den 2. September 2024.

Abgabefristen der Steuererklärung mithilfe des Steuerberaters oder eines Steuervereines

Wichtig zu wissen ist, dass diese Frist nur für diejenigen gilt, die ihre Steuererklärung selbst machen, informiert der Lohnsteuerberatungsverbund. Sollte ein Steuerhilfeverein oder ein Steuerberater Ihre Steuererklärung machen, gelten andere Fristen.

Steuerjahr Abgabefrist 2021 31. August 2023 2022 31. Juli 2024 2023 2. Juni 2025 2024 30. April 2026 Quelle: Lohnsteuerberatungsverbund e. V.

Sollte man die Abgabefrist verpassen, setzt das Finanzamt einen Verspätungszuschlag fest. Laut VLH werden pro angefangenen und verspäteten Monat mindestens 25 Euro fällig, die Höhe kann jedoch variieren. Denn allgemein gilt, dass 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer fällig werden — der Maximalbetrag liegt bei 25.000 Euro. Die Fristen im Blick zu behalten, ist daher sehr wichtig. Auch bei der Grundsteuer gibt es einiges zu beachten.

Steuererklärung 2022: Wer eine Steuererklärung abgeben muss und wer nicht

Neben Selbstständigen, Freiberuflern und Gewerbetreibende müssen auch manche Arbeitnehmer eine Steuererklärung abgeben. Dieser Fall trifft zu, wenn:

Sie mehrere Arbeitgeber haben



Sie Arbeitnehmer sind und zusätzliche Einkünfte haben, die in der Summe höher als 410 Euro betragen

Sie Arbeitnehmer sind und zusätzliche Einkünfte haben, die in der Summe höher als 410 Euro betragen Sie verheiratet sind und Sie oder Ihr Partner oder Ihre Partnerin Steuerklasse V, Steuerklasse VI oder Steuerklasse IV mit Faktor haben

Sie Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld oder Elterngeld von mehr als 410 Euro im Jahr erhalten haben

Sie einen vom Finanzamt eingetragenen Freibetrag haben und Ihr Arbeitslohn als Single höher als 13.150 Euro oder als Ehepaar höher als 24.950 Euro im Jahr ist

13.150 Euro oder als Ehepaar höher als 24.950 Euro im Jahr ist Sie sich geschieden haben und Sie oder ihr Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin im selben Jahr erneut geheiratet haben (Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.)

Neben der Pflicht, eine Steuererklärung zu machen, gibt es auch die Möglichkeit, eine freiwillige Steuererklärung abzugeben. Diese kann bis zu vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden und von den Personen in Anspruch genommen werden, die nicht dazu verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Das bedeutet, dass die Steuererklärung 2019 bis zum 31. Dezember 2023 beim Finanzamt eingereicht werden kann. (vk)