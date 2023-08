Arbeitsweg von der Steuer absetzen: So klappt es

Von: Robin Dittrich

Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, kann den Arbeitsweg von der Steuer absetzen. Dabei profitieren Erwerbstätige von der Entfernungspauschale.

Frankfurt – Seit der Corona-Pandemie arbeiten viele Beschäftigte überwiegend im Homeoffice. Wer den Weg zur Arbeit trotz hoher Spritpreise auf sich nimmt, kann diesen von der Steuer absetzen. Für wen ist das interessant und wer kann seine Steuerlast sogar noch stärker reduzieren?

So kann der eigene Arbeitsweg von der Steuer abgesetzt werden

Über die Entfernungspauschale, oft auch Pendlerpauschale genannt, werden Fahrtkosten auf dem Weg zur Arbeit berücksichtigt. Wichtig sind dabei die Entfernung zum Arbeitsplatz sowie die Zahl der Arbeitstage. Nach dem Einkommenssteuergesetz mindert die Pendlerpauschale das zu versteuernde Einkommen. Absetzen können den Arbeitsweg Selbstständige sowie Arbeitnehmende. 2019 wurden 11,6 Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler um insgesamt 5,1 Milliarden Euro entlastet, das ergab sich aus einer Schätzung des Bundesfinanzministeriums.

Wichtig für die Berechnung der Pendlerpauschale ist, dass nur die einfache Entfernung von der Wohnung zum Arbeitsplatz zählt. Für jeden zurückgelegten Kilometer beträgt die Entfernungspauschale 30 Cent, ab dem 21. Kilometer seit dem 1. Januar 2022 sogar 38 Cent. Für Beschäftigte, die an 200 Arbeitstagen im Jahr pro Tag 20 Kilometer zur Arbeit fahren, liegt die Entfernungspauschale somit bei 1200 Euro (20 Kilometer x 200 Arbeitstage x 0,30 Euro = 1 200 Euro). Liegt die Pendlerpauschale bei unter 4500 Euro, sind keine Nachweise erforderlich.

Einige Steuerzahlende können die tatsächlichen Fahrtkosten absetzen

Nicht jeder Steuerzahlende kann nur die Entfernungspauschale geltend machen. Wer im Arbeitsvertrag keine erste Tätigkeitsstätte festgeschrieben hat, kann unter Umständen sogar die tatsächlich angefallenen Fahrtkosten ansetzen. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof, erklärt der Bund der Steuerzahler. In dem Urteil ging es um einen Hafenarbeiter mit Rahmenvertrag und ohne feste Tätigkeitsstätte. Der Mann arbeitete im Hafen bei unterschiedlichen Unternehmen. In seiner Steuererklärung gab er dann seine tatsächlichen Fahrtkosten an.

Vom Finanzamt sowie dem Finanzgericht wurde das abgelehnt, der Bundesfinanzhof stimmte dem Arbeiter aber zu. „Bei Tätigkeiten bei verschiedenen Unternehmen ist die Höhe der Werbungskosten für den Arbeitsweg eben nicht durch die Entfernungspauschale begrenzt, sondern es können die tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt werden“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Bei dem Tätigkeitsgebiet muss es sich allerdings um ein abgrenzbares Gebiet handeln. Für wen sich der Arbeitsweg mit dem eigenen Auto trotz Pendlerpauschale nicht lohnt, für den könnte sich das 49-Euro-Ticket möglicherweise lohnen.