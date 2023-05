Alternative zur Gasheizung: Was genau ist eine Wärmepumpe?

Ich frage mich, wie man eine Wärmepumpe, die an das öffentliche Stromnetzt angeschlossen ist, mit 65 Prozent erneuerbarer Energie betreiben will. Letztlich bedeutet Habecks geniales Gesetzt nicht nur das Ende für Gas- und Ölheizungen, sondern der Boom für Wärmepumpen wird abgewürgt bevor er überhaupt begonnen hat.

Leider sieht die Realität anders aus, als im Artikel dargestellt.

Bei einem unsanierten Haus, keine Dachdämmung, keine 3- Scheiben

Thermoverglasung und keine Gebäudedämmung, ist eine Wärmepumpe ein gewaltiger Stromfresser. Natürlich funktioniert eine Wärmepumpe auch in einem unsanierten Haus, aber man muss dann eine viel größere Wärmepumpe installieren, die auch viel mehr Strom benötigt.

Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe ist in der Realität bei kalten Außentemperaturen um 0 Grad deutlich niedriger als die in der Werbung angegebene Zahl des COP. Der Grund ist, dass der Effizienzwert COP als Durchschnitt für das ganze Jahr ermittelt wird, also auch bei sommerlichen Außentemperaturen von 25 Grad. Da benötigt die Wärmepumpe natürlich weniger Strom, um das Warmwasser auf die nötigen 55 Grad zu erhitzen, um Legionelleninfektionen zu vermeiden. Im Winter bei 0 Grad ist der Strombedarf gewaltig, um diese 55 Grad zu erreichen, oft schafft das die Wärmepumpe nicht und deshalb sind in vielen Modellen Heizstäbe, ähnlich einem Tauchsieder, installiert, damit das Wasser überhaupt die 55 Grad erreichen kann. Das kostet ebenfalls gewaltige Mengen Strom. Die Effizienz der eingebauten Wärmepumpe sinkt dann auf Werte unter den Faktor 2 COP.

Der Strom in Deutschland stammt zu über 50% aus fossilen Energiequellen, im Winter ist am Abend und in der Nacht oft bis zu 70% fossiler Strom im Netz.

Bei einem COP von 2 oder kleiner ist die CO2 Emission, die durch den Stromverbrauch der Wärmepumpe verursacht wird größer als bei einem Gasbrenner.

Das Gesamtpaket Wärmepumpe funktioniert zwar technisch, aber die Kosten für den Benutzer sind deutlich höher als bei der Gasheizung und die CO2 Emissionen im Winter vergleichbar einer direkten Gasheizung.

Die Sanierung eines Daches kostet ca. 40000€, neue Fenster für ein Einfamilienhaus ca. 30000€ , Dämmung der Fassaden 30000 bis 50000. Die Kosten für die Wärmpumpe sind noch nicht berücksichtigt.

Insgesamt sind das gewaltige Kosten bei einer vergleichbar geringen Einsparung der CO2 Emissionen.

Das Gesetz sollte daher vernünftigerweise nur für Neubauten verabschiedet werden und für Bestandsbauten sollte der Zwang zur Umstellung entfallen und ausschließlich durch Förderungsangebote für die Besitzer ersetzt werden.

Fernwärme ist leider keine Alternative für Jeden, in Frankfurt werden nur 28% der Fernwärme durch die Müllverbrennung erzeugt, 72% der Wärme werden überwiegend in Gaskraftwerken und Braunkohlekraftwerken produziert.

Ökologisch ist diese Fernwärme definitiv nicht. Wenn die Bundesregierung Erdgas- Kohlekraftwerke für die Heizung abschaffen

wird, womit wird dann die Fernwärme produziert. Herr Habeck war bei

der Vorstellung des Gesetzes stolz auf seine Fernwärme in Flensburg,

das Fernwärmewerk in Flensburg heizt aber mit Erdgas.