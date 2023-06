Chronische Erkrankungen: Diese Krankheiten gelten als Behinderung

Von: Helena Gries

Eine Behinderung ist nicht immer offensichtlich. Auch chronische Erkrankungen können als Behinderung anerkannt werden.

Frankfurt – In Deutschland leiden mehr als ein Drittel der Menschen an einer oder mehreren chronischen Erkrankungen. Und fast jeder vierte Mensch hat eine amtlich anerkannte Schwerbehinderung. Statistisch genau erfasst werden nur Menschen mit einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung – das heißt Personen, denen von den Versorgungsämtern ein Grad der Behinderung von 50 und mehr zuerkannt wurde.

Doch auch Menschen mit einem Behinderungsgrad von 30 können unter bestimmten Voraussetzungen schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden. Auch chronische Erkrankungen können als Behinderung anerkannt werden.

Chronische Erkrankungen: Regelmäßige ärztliche Behandlung erforderlich

Dem Bundesministerium für Gesundheit zufolge gilt eine Person als schwerwiegend chronisch krank, wenn sie mindestens einmal pro Quartal wegen derselben Erkrankung auf ärztliche Behandlung angewiesen ist. Zusätzlich muss der betroffene Mensch einen Pflegegrad oder eine Schwerbehinderung haben oder sich in dauerhafter Behandlung befinden, damit sich die Erkrankung nicht verschlimmert.

Folgende schwerwiegende Erkrankungen können als chronische Krankheit anerkannt werden:

Asthma

HIV

Migräne

Diabetes mellitus

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Rheuma

Multiple Sklerose

Zu chronischen Erkrankungen gehören aber auch psychische Erkrankungen. Schmerzhafte Rückenleiden und Krebserkrankungen können ebenfalls als chronische Krankheit gelten.

Chronische Krankheiten können als Behinderung anerkannt werden

Laut Sozialrecht haben Menschen eine Behinderung, „wenn die körperliche, seelische oder geistige Verfassung eines Menschen oder sein Sinneszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht, sodass eine Person in Wechselwirkung mit bestehenden Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate gehindert sein könnte“. (Quelle: Sozialgesetzbuch, § 2 Abs. 1 IX)

Eine Behinderung ist nicht immer sichtbar. Auch chronische Erkrankungen können als Behinderung anerkannt werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen können chronische Krankheiten als eine Behinderung anerkannt werden. Das geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Aktenzeichen C-335/11 und C-337/11) aus dem Jahr 2013 zurück und soll die Betroffenen vor Diskriminierungen wegen ihres Gesundheitszustands schützen. Dies belegt auch die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes veröffentlichte Studie „Schutz vor Benachteiligung aufgrund chronischer Krankheit“.

Anerkennung einer chronischen Krankheit als Behinderung – Ausmaß entscheidend

Entscheidung für die Anerkennung einer chronischen Krankheit als Behinderung ist das Ausmaß. Betroffene mit schwerer Migräne und wenigen Tagen Pause zwischen den Anfällen können beispielsweise einen Grad der Behinderung (GdB) von 50 bis 60 erhalten. Die chronische Darmerkrankung Colitis Ulcerosa kann bei anhaltenden oder häufig wiederkehrenden Beschwerden ebenfalls mit 50 bis 60 GdB bewertet werden, heißt es in einer Einschätzung des VdK Sozialverband. Eine chronische Hepatitis mit starker entzündlicher Aktivität kann einen GdB mit 50 bis 70 erreichen. (hg)

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.