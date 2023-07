Wespen loswerden: Dieser Trick vertreibt die Insekten ohne ihnen zu schaden

Von: Vivian Werg

Bloß nicht ärgern lassen: Im Sommer können Wespen eine echte Plage sein. Sie sind aber auch sehr nützlich und stehen unter Naturschutz.

Frankfurt – Im Sommer lädt das schöne Wetter dazu ein, wieder viel Zeit im Freien zu verbringen. Eis essen, Grillen oder einfach nur das schöne Sommerwetter im Garten, auf dem Balkon oder im Park genießen – doch dann summt und brummt es mitunter an jeder Ecke. Denn mit den höheren Temperaturen sind auch wieder viele Insekten wie Hummeln, Bienen, Wespen oder Mücken unterwegs. In Deutschland verbreiteten sich mittlerweile auch einige exotische Mücken-Arten. Tagsüber können insbesondere Wespen schnell lästig werden, doch mit einem Trick wird man sie los, ohne den Insekten dabei zu schaden.

Das ist ratsam, denn die stechenden Insekten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Sie dürfen, wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) informiert, nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Ein Verstoß wird mit einem hohen Bußgeld geahndet. In Deutschland gibt es nach Angaben von Galileo mehr als 600 Wespen-Arten, doch nur zwei Arten, die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe, sorgen für den schlechten Ruf der Insekten. Vor allem energiereiche, zuckerhaltige Speisen und Getränke, überreifes Obst sowie eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch und Wurst locken die Insekten an.

Spätestens im Juli kann man nicht ungestört im Garten sitzen, ohne von Wespen bedrängt zu werden (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/ dpa

Wespen vertreiben: Diese Methoden schaden den Insekten nicht

Im Gegensatz zur Honigbiene, die für ihre Leistung anerkannt ist, hat es die Wespe hingegen schwer. Regelmäßig wird über sie geschimpft, denn sie kann stechen, klaut unser Essen und baut ihr Nest an ungünstigen Stellen. Und doch sind die gelb-schwarzen Insekten durchaus nützlich. Ihre Beutetiere sind laut NABU Fliegen, Blattläuse, Raupen und weitere Insekten. Somit tragen sie zur biologischen Schädlingsbekämpfung bei. Landwirtinnen und Landwirten sowie Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern leisten Wespen folglich wertvolle Dienste. Aber auch Wespen selbst dienen als Nahrungsquelle für andere Tiere wie beispielsweise Vögeln.

Keineswegs sollte man nach Wespen schlagen oder pusten (Kohlendioxid ist für sie ein Alarmsignal), denn das macht die Insekten nur aggressiv.

Wespen loswerden: So funktioniert der Sprühflaschen-Trick im Sommer

Werden Sie von einer Wespe gestochen, lindert die richtige Behandlung, Schmerzen im Nu. Besser ist es jedoch, gar nicht erst gestochen zu werden. Viele vermeintliche Geheimtipps lassen die Insekten kalt, doch es gibt einen einfachen Trick, der schnell Abhilfe schaffen kann: Sprühnebel.

Eine wirkungsvoller Methode ist es, eine Sprühflasche zu nutzen, um die Wespen zu vertreiben, informiert der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Nähert sich eine Wespe, dann besprühen Sie diese einfach mit ein paar Stößen des feinen Wassernebels. Für die Tiere signalisiert die feuchte Luft Regen und sie verziehen sich in ihr Nest. Auf zwei Dinge sollte jedoch laut den Expertinnen und Experten des LBV unbedingt geachtet werden:

Die Flasche sollte unbedingt sauber sein und keine Rückstände von Reinigungsmittel enthalten, damit das Insekt keinen Schaden nimmt.

Wespen nur in Maßen besprühen. Bekommt die Wespe zu viel Wasser ab, kann sie kurzzeitig nicht mehr weiterfliegen. Sobald die Flügel getrocknet sind, wird das Insekt das Weite suchen.

In vielen Geschäften und Drogerien gibt es bereits kleine Sprühflaschen für die Handtasche zu kaufen. Bevor man also das nächste Mal nach ihnen schlägt, ist es effektiver zu dieser tierfreundlicheren Methode zu greifen. Um die Insekten daran zu hindern, in Ihre Wohnung zu fliegen, können Sie Insektenschutzgitter an den Fenstern anbringen.

Tipps gegen Wespen: Worauf man achten sollte

Der LVB gibt weitere praktische Tipps, um unerwünschtem Wespenbesuch vorzubeugen:

Süßigkeiten, Nahrungsmittel und Getränke im Freien abdecken

Trinkhalme verwenden

Essensreste wegräumen

Mülleimer und Kompost abdecken

Auf geblümte Kleidung und duftendes Parfüm verzichten

Im Frühjahr halten Wespen Ausschau nach einem guten Platz für ihr Nest. Besonders beliebt sind dem SWR zufolge, dunkle Plätze wie Rollladenkästen. Daher empfiehlt es sich, Öffnungen und Hohlräume am Haus frühzeitig zu kontrollieren und abzudichten. Auch das Einreiben von ätherischen Ölen an Rollladenkästen oder an Holzbalken in Dachböden kann Wespen vom Nestbau abhalten, da sie den Geruch von beispielsweise Lavendel, Nelken oder Basilikum nicht mögen. (Vivian Werg)