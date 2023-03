Renten-Erhöhung naht: Mit dieser Summe können Rentner:innen rechnen

Von: Karolin Schäfer

Rentner:innen leiden besonders unter der Inflation. Doch es gibt gute Nachrichten: Die Bundesregierung plant ab Sommer eine Erhöhung der Rente.

Hamburg – Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich ab Sommer über eine Erhöhung der monatlichen Rente freuen. Die kommt angesichts des Ukraine-Krieges und der andauernden Inflation vielen sicherlich gelegen.

Die Renten sollen wohl im Juli steigen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2022 hervor. Wie auch bei der vergangenen Renten-Erhöhung im Juli 2022 gibt es Unterschiede in Ost- und Westdeutschland. Im Überblick, mit wie viel Geld Sie rechnen können.

Ab Juli soll die Rente in Deutschland steigen. © Michael Gstettenbauer/imago

„Spürbare“ Renten-Erhöhung: Ab Juli mehr Geld im Ruhestand

„Nach den jetzt vorliegenden Daten können die Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Bild am Sonntag vor wenigen Monaten. Demnach soll die Rente ab Juli in Ostdeutschland um 4,2 Prozent und in Westdeutschland um 3,5 Prozent steigen.

Renten-Erhöhung ab Juli: So viel Geld soll es geben

Wie viel Rente am Ende mehr auf Konto landet, hängt also neben dem ursprünglichen Rentenbetrag auch vom Standort des damaligen Arbeitsplatzes ab. Wer eine Rente in Höhe von 1000 Euro bezieht, kann sich im Sommer über rund 35 Euro mehr im Westen und 42 Euro im Osten freuen. Bei 500 Euro Rente im Monat gibt es 17,50 Euro im Westen und 21 Euro im Osten.

Ursprüngliche Rente Erhöhung 500 Euro West: + 17,50 Euro; Ost: 21 Euro 600 Euro West: + 21 Euro; Ost: 25,20 Euro 700 Euro West: + 24,50 Euro; Ost: 29,40 Euro 800 Euro West: + 28 Euro; Ost: 33,60 Euro 900 Euro West: + 31,50 Euro; Ost: 37,80 Euro 1000 Euro West: + 35 Euro; Ost: 42 Euro 1100 Euro West: + 38,50 Euro; Ost: 46,20 Euro 1200 Euro West: + 42 Euro; Ost: 50,40 Euro 1300 Euro West: + 45,50 Euro; Ost: 54,60 Euro 1400 Euro West: + 49 Euro; Ost: 58,80 Euro 1500 Euro West: + 52,50 Euro; Ost: 63 Euro

Renten-Erhöhung: Warum steigt die Ost-Rente prozentual mehr?

Dem Rentenversicherungsberichts zufolge sollen die Renten bis ins Jahr 2036 um 43 Prozent steigen. Dies entspreche einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,6 Prozent pro Jahr. Im vergangenen Jahr fiel die Renten-Erhöhung etwas höher aus. Im Westen stiegen die Renten im Sommer um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent.

Doch warum steigt die Ost-Rente prozentual mehr? Das Renten-Niveau im Osten hat sich an das des Westens noch nicht ganz angenähert. Viel fehlt allerdings nicht mehr. Inzwischen hat der Rentenwert in Ostdeutschland mehr als 97 Prozent des Rentenwertes im Westen erreicht, informierte die Deutsche Rentenversicherung. Bis zum Jahr 2025 wird der Angleichungsprozess vollständig abgeschlossen sein. So viel Rente gibt es, wenn man noch nie gearbeitet hat. (kas/dpa)