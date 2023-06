Giftiges Unkraut im Garten – eine Pflanze sollten Sie unbedingt entfernen

Von: Lea Seitz

Zierde oder Unkraut? Hier scheiden sich oft die Geister. Bei einigen Pflanzen allerdings sollten Sie das Übel gleich bei der Wurzel packen.

Kassel – Viele Menschen bevorzugen einen naturbelassenen Garten. Was andere als Unkraut bezeichnen würden, wird hier nützlich: zum Rückzugsort für Igel, zur Futterquelle für Schmetterlinge oder zur Wohlfühloase für Singvögel. Einige Pflanzen sollte man allerdings auch hier lieber entfernen – ganz im Gegensatz zu diesem sehr gesunden Unkraut.

Eindringling im heimischen Garten: Das Gift trägt einen göttlichen Namen

Ambrosia stammt ursprünglich aus Nordamerika, ist aber auch in unsere Breiten eingeschleppt worden. Die Pflanze erreicht eine Höhe von bis zu eineinhalb Metern und ähnelt dem Beifuß: Die Blätter beider Arten sind fiederartig, das heißt, sie setzten sich aus mindestens zwei Teilblättern zusammen, die an der Mittelrippe angeordnet sind. Die der Allergenpflanze wirken aber feiner und zarter. Auch die Blattunterseiten unterscheiden sich: Beim Gewöhnlichen Beifuß ist sie silbrig-grau, bei Ambrosia hingegen grün.

Ambrosia hält mitnichten, was der Name der griechischen Götterspeise vermuten lässt. So hat sich in Australien bereits der Spitzname „Asthma-Pflanze“ eingebürgert, denn Ambrosia birgt weltweit das stärkste Pollen-Allergen. Die Pollen wirken stärker allergen als alle in Deutschland bekannten Gräser- und Baumpollen zusammen. Problematisch ist auch, wie schnell sich die Pflanze vermehrt: Eine einzelne besitzt zehntausende Samen, von denen jeder nach bis zu 40 Jahren noch keimen kann.

Ambrosia sollte aus dem eigenen Garten entfernt werden. © Imago

Leuchtend gelbe und giftige Pflanze im Garten: Das Jakobskreuzkraut ist schon lange bei uns heimisch

Es blüht leuchtend gelb und wird 30 bis 100 Zentimeter hoch: das Jakobskreuzkraut. Anders als Ambrosia handelt es sich beim Jakobskreuzkraut um keinen Neophyten, die Pflanze wurde also nicht eingeschleppt. Stattdessen ist Jakobskreuzkraut eine alte heimische Pflanze. Wie Ambrosia auch hilft ihr bei der Verbreitung ein enormes Potenzial an sehr langlebigen Samen: Nach der Blüte im Juni oder Juli produziert eine einzelne Pflanze bis zu 150.000 Samen. Diese sind zur bestmöglichen Verbreitung optimal gewappnet: Sie sind flugfähig und bis zu 20 Jahre keimfähig.

Pflanzenart Bewirkt beim Menschen Ambrosia Starke allergische Reaktionen Jakobskreuzkraut Durch Verzehr von Honig: schleichende Leberschädigung Riesenbärenklau Verbrennungen und Minderung des UV-Schutzes der Haut Berufkraut Nichts. Verdrängt heimische (gefährdete) Pflanzen

Die leuchtend gelbe Pflanze entwickelt sich In den letzten Jahren vor allen Dingen zu einer Gefahr für Weidetiere. Insbesondere Pferden, aber auch Rindern wird sie gefährlich. Das Tückische an der Pflanze ist, dass das leberschädigende Gift, das in allen Pflanzenteilen vorhanden ist, auch noch in getrocknetem Zustand erhalten bleibt. Auch dem Menschen kann die Pflanze gefährlich werden: Durch den Verzehr von Honig etwa kann sich das Gift anreichern und schleichend die Leber schädigen.

Riesenbärenklau im Garten: Gefährlich für die Haut

Der Riesenbärenklau hat keine natürlichen Feinde und kann bis zu vier Meter hoch werden. Sein Saft verursacht schmerzhafte Verbrennungen auf der Haut. Außerdem setzt er den natürlichen UV-Schutz der Haut außer Kraft. Wie Ambrosia ist auch er eigentlich in Deutschland nicht heimisch: Ursprünglich stammt die Pflanze aus dem Kaukasus.

Neben seinem hohen Wuchs erkennt man den Riesenbärenklau auch an seinem kräftigen, bis zu 10 Zentimeter Durchmesser erreichenden Stängel und seinen drei- oder fünfteiligen Blättern. Diese sind auf der Unterseite kurz behaart. Die weißen oder gelbgrünen Blütenstände erreichen einen Durchmesser von 50 bis 80 Zentimetern.

Achtung, Verwechslungsgefahr im Garten! Die Gefahr im Gänseblümchengewand

Auch das weiße Berufkraut ist ein Neophyt. Wie auch Ambrosia stammt es aus Nordamerika, von wo es im 18. Jahrhundert eingeschleppt wurde. Anders, als die anderen genannten Pflanzenarten ist es zwar nicht giftig, aber auf andere Art gefährlich: Es kann sich nämlich dank seiner über 50.000, flugfähigen Samen sehr gut verbreiten. So verdrängt das Berufkraut nach und nach heimische, teils auch bedrohte Pflanzen.

Wie bei Kamille oder Gänseblümchen ist die Mitte des Berufkrauts gelb, während die zahlreichen Blätter weiß sind. Zur Unterscheidung: Die Kamille hat im Gegensatz zum Berufkraut ungeteilte, grob gezähnte Blätter. Während Gänseblümchen bis zu circa 15 Zentimetern hoch werden, erreicht das Berufkraut eine Höhe von circa einem Meter.

