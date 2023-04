„Serviervorschlag“: Fotos auf Lebensmittelverpackungen ergeben oft „keinen Sinn“

Bilder auf Lebensmittelverpackungen sind oft als Serviervorschläge gekennzeichnet (Symbolbild). © IMAGO/H.Tschanz-Hofmann

Verbraucherschützer:innen sehen die Abbildungen auf vielen Lebensmittelpackungen kritisch. Doch der „Etikettenschwindel“ ist in Deutschland legal.

München – Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, diese Weisheit zählt auch in der Lebensmittelindustrie. Auf Verpackungen von Fertiggerichten, Müsli und Co. finden sich ansprechende Bilder oder Illustrationen, die Verbraucher:innen zum Kauf anregen sollen. Mit dem tatsächlichen Inhalt hat das oft wenig zu tun, denn es handelt sich um sogenannte „Serviervorschläge“. Dieser Etikettenschwindel ist in Deutschland legal.

„Serviervorschlag“: Bild auf der Verpackung spielt für Kaufentscheidung zentrale Rolle

Food-Stylist:innen sorgen mit einigen Tricks und Bildbearbeitung dafür, dass die Fotos auf Lebensmittelpackungen und in der Werbung besonders attraktiv aussehen. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Im deutschen Recht gibt es keine Norm oder eine anwendbare europäische Verordnung, die die Verwendung des Zusatzes „Serviervorschlag“ vorgibt, so der Rechtsanwalt Tobias Vels von RBB & Partner.

Es handele sich vielmehr um eine Bezeichnung „von Juristen für Juristen“, die sich in der Praxis mittlerweile vollständig durchgesetzt habe. Der Hinweis „Serviervorschlag“ ist demnach freiwillig und dient Anbieter:innen dazu, sich gegen einen möglichen Vorwurf der Verbrauchertäuschung abzusichern. Denn Abbildung und Wirklichkeit weichen oft deutlich voneinander ab, wie ein Beispiel des Portals Lebensmittelklarheit auf Twitter zeigt.

Zutatenliste soll „verständigen Verbrauchern“ bei der Kaufentscheidung helfen

Laut Lebensmittelinformationsverordnung dürfen die Informationen auf der Packung nicht irreführen, dazu zählen etwa die Art, Eigenschaft, Zusammensetzung oder Menge der Zutaten. Bei der Beurteilung, ob eine Werbung Kund:innen täuscht, muss von einem „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher“ ausgegangen werden, wie der Europäische Gerichtshof festlegte.

Durchschnittsverbraucher:innen orientieren sich demnach nicht nur am Bild auf der Verpackung, sondern auch am Zutatenverzeichnis auf der Rückseite. Werden bei einem Fruchtriegel etwa zahlreiche frische Beeren als Serviervorschlag abgebildet, können Kund:innen die Zutatenliste prüfen und den wahren Fruchtanteil feststellen. Verbraucher:innen können demnach anhand einer Kombination aller verfügbaren Informationen ihre Kaufentscheidung treffen – so die Theorie.

Studie: Bild auf der Packung spielt für die Kaufentscheidung zentrale Rolle

Eine repräsentative Studie des Projekts Lebensmittelklarheit aus dem Jahr 2015 ergab allerdings, dass der Hinweis „Serviervorschlag“ die Erwartungshaltung von Verbraucher:innen an den Inhalt der Verpackung kaum veränderte. Im Klartext heißt das: Das Bild auf der Packung spielt bei der Kaufentscheidung eine zentrale Rolle. Zwar kannten 80 Prozent der befragten Verbraucher:innen den Hinweis und interpretierten ihn als Vorschlag, wie das Produkt appetitlich angerichtet werden kann.

Trotzdem sorgten die Bilder auf der Verpackung für Verwirrung und Fehlschlüsse bezüglich der enthaltenen Zutaten. Viele Befragte nahmen etwa an, dass bei einem Produkt Basilikum enthalten war, dabei handelte es sich nur um die Garnitur. Damit führe der Hinweis „Serviervorschlag“ eher zu Verunsicherung als zu mehr Klarheit, so die Kritik von Verbraucherschützer:innen.

Test von Verbraucherschützer:innen: Serviervorschläge auf Packungen ergeben oft „keinen Sinn“

Ein Test des Portals Lebensmittelklarheit der Verbraucherzentrale von März 2023 untersuchte im Detail, ob die Verpackungsgestaltung zu einem besseren Verständnis für Endverbraucher:innen beiträgt und sah sich hierzu 40 Produkte genauer an. In der Praxis fiel die Bezeichnung „Serviervorschlag“ klar durch. Der Hinweis sei generell auf der Packung schlecht auffindbar und zeige nicht nur die Zutaten des Produkts.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale ging die Darstellung zudem oft zu weit. Endprodukt und Abbildung haben demnach oftmals wenig gemeinsam, teilweise waren sogar ein Jogger oder ein Dinosaurier auf der Packung als „Serviervorschlag“ bezeichnet, das ergebe „keinen Sinn“, so das Urteil der Verbraucherschützer:innen. Bei zwei Produkten im Test waren zudem „Früchte abgebildet, die vor allem auf die Geschmacksrichtung des Produkts hinweisen sollen“, so das Ergebnis. Das war beispielsweise bei Erfrischungsstäbchen und Lollis der Fall.

Verbraucherschützer:innen sehen Täuschungspotenzial: „Serviervorschläge auf Packungen untersagen“

Das häufigste Problem waren aber beschönigte Produktabbildungen. „Die Art der Bebilderung birgt damit aus Sicht des Projekts ‚Lebensmittelklarheit‘ Täuschungspotenzial“, hieß es vonseiten der Verbraucherschützer:innen. Abbildungen dürften keine falschen Erwartungen über Zutaten im Produkt wecken, sondern müssten auf den ersten Blick verständlich sein, so das Fazit der Tester:innen. Der Hinweis „Serviervorschlag“ führe zu mehr Verwirrung – und sei daher in der Praxis entbehrlich. Auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fordert seit langem, geschönte Abbildungen und Serviervorschläge auf Packungen zu untersagen.

Indes plant Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) ein Gesetz, das an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett oder Salz verbietet.