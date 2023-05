Schwerbehinderung von 100 – Wie viel Geld steht Ihnen bei diesem Behinderungsgrad zu?

Sorry, aber wenn man von Nachteilsausgleichen nicht viel Ahnung hat, sollte man dazu nichts schreiben. Mit einem GdB von 100 (allein) erhält man keine kostenfreie Beförderung (nur mit Merkzeichen H oder Bl). Für derzeit rund 90 € kann man ein Jahresticket für Deutschlandweite Fahrten erwerben, dafür ist das Merkzeichen G notwendig. Freien Eintritt hat meistens nur die Begleitperson (Merkzeichen B erforderlich). Rundfunkbeitragsermäßigung gibt es nur mit dem MZ RF. Behindertenparkausweis gibt es nur mit dem. Merkzeichen aG. Daran sieht man, ohne Merkzeichen gibt es nur sehr wenige der hier benannten Nachteilsausgleiche. Und diese Merkzeichen sind meistens schwerer zu erreichen, gerade AG, H und RF. Da ist man eh so eingeschränkt das man kaum noch ins Kino oder sonstewo raus kann. GdB 100 und 50 ist außer der früheren Auflösung von Verträgen, der steuerlichen Pauschale und einer Fahrpauschale (900 € für 3000 km) ansonsten "gleich viel Wert"...

Guten Abend, ich warte seit über 6 Monaten auf meinen Bescheid, welchen Behinderungsgrad man mir freundlicherweise einordnen wird. ich habe MS und Epilepsie. Mein Neurologe hat mir aber schon gesagt, dass MS nicht ernst genommen wird von den gesunden Menschen auf dem Versorgungsamt, die über behinderte Menschen entscheiden. Bin ja mal gespannt.

Das Arbeitsamt hat mir gerade 25% Kürzung meines Arbeitslosengeldes reingehauen. Auf den Einspruch haben Sie bis heute nicht reagiert, obwohl ich Ihnen geschrieben habe, dass ich deshalb als Single-Mann in einer Metropole mit teurer Miete gerade hungern muss. Behörden hassen Menschen mit Handikap. Ich erlebe immer wieder Erniedrigungen durch die verschiedensten Ämter. Denn Nicht-Behinderte mit einem sicheren Arbeitsplatz entscheiden über Behinderte. Da kann nichts für Menschen wie uns bei rauskommen.

Die Stadt, in der ich lebe, ist übrigens die Stadt mit den meisten Millionären und gleichzeitig die Stadt in Deutschland, in der die meisten Unternehmen sich freikaufen, um keine Menschen mit Handikap einstellen zu müssen.

Das ist die Realität. Lasst euch nichts Anderes erzählen. Danke für die Aufmerksamkeit.