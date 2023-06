Gläserner Bürger? Schufa will die Konto-Daten sehen

Von: Johannes Nuß

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa will Einblicke in die Konten von Verbraucher nehmen. Damit soll die Kreditwürdigkeit verbessert werden. Es gibt Widerstand.

Berlin/München – Die Wirtschaftsauskunft Schufa hat in Deutschland viel Macht. Wer einen Kredit aufnehmen will, eine neue Wohnung beziehen oder ein Auto leasen möchte: An der Schufa führt kein Weg vorbei. Hier wird alles gesammelt, was zur Kreditwürdigkeit beiträgt. Kritisiert wird die Schufa häufig wegen fehlender Transparenz, denn niemand weiß wirklich genau, wie die Schufa die Daten auswertet und schließlich den Score berechnet, auf dessen Grundlage ein Verbraucher einen Kredit erhält – oder eben nicht.

Jetzt will die Schufa einen Schritt weitergehen und Einsicht in die Konten der Bürger:innen in Deutschland nehmen. Angeblich nur dann, wenn sich dadurch die Kreditwürdigkeit verbessert. Doch so richtig glauben wollen das einige nicht.

Gläserner Bürger? Schufa will die Konto-Daten sehen – Verein Finanzwende leistet Widerstand

Die Pläne der Schufa – die auch schonmal Menschen verwechselt – seien ein trojanisches Pferd, sagte Gerhard Schick, Vorstand des Vereins Finanzwende, dagegen. „Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist.“ Finanzwende will mit einer Petition erreichen, dass die Schufa das Vorhaben stoppt und zudem die genaue Berechnung ihrer Schufa-Scores zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern offenlegt. Bis jetzt haben 168.856 Personen die Petition unterzeichnet (Stand: 24. Juni).

Im Zentrum der Kritik steht die Finanzplattform Bonify, die die Schufa Ende 2022 gekauft hat. Künftig sollen Kund:innen der Auskunftei über die App Zusatzinformationen zur Verfügung stellen können – freiwillig, nach Einwilligung und nur, wenn die Daten den Score verbessern. Das betont die Schufa immerzu, die aber trotzdem der Meinung ist, dass in Deutschland nicht alle Menschen in gleichem Maße am Finanzleben teilnehmen sollten.

Schufa will Konto-Daten der Bürger:innen sehen: Datenweitergabe soll freiwillig sein

Die Bürgerbewegung Finanzwende sieht das anders. „Ist die Datenweitergabe wirklich freiwillig, wenn ich ohne gute Schufa-Bewertung keine Mietwohnung bekomme und diese gute Schufa-Bewertung nur mit dem Kontoeinblick erreiche?“, fragt Schick. Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt, schließlich kommt es auch vor, dass die Schufa Daten falsch zuordnet, was zu falschen Schufa-Einträgen führt.

Die Schufa-Bewertung ist für Verbraucher:innen wichtig. Banken, Telekommunikationsdienste oder Energieversorger fragen bei privaten Auskunfteien wie der Schufa nach der Kreditwürdigkeit einer Person. Die Schufa liefert dann eine Einschätzung, den Score-Wert. Sie hat nach eigenen Angaben Daten über rund 68 Millionen Menschen gesammelt und bildet auf deren Basis den Score. Verbraucher- und Datenschützer:innen bemängeln seit langem die Datensammlungen und das Scoring der Schufa.

Schon vor drei Jahren wollte die Schufa Bürger:innen dazu bewegen, Kontoauszüge offenzulegen

Die Schufa wehrte sich gegen die Kritik. Mit Bonify könne man bis Jahresende allen Verbraucher:innen den kostenlosen digitalen Einblick in gespeicherte Daten bieten. „Im kommenden Jahr sollen Verbraucher in der App mit echten Daten simulieren können, wie sie ihren Score beeinflussen können.“ Dafür gebe es noch keine detaillierten Konzepte, so die Firma. „Deshalb gibt es für diese Kritik keine Grundlage.“

Auch der Vorwurf, der Schufa-Score spiele im Wohnungsmarkt eine Rolle, stimme nicht. „Unsere Produkte für den Wohnungsmarkt weisen keinen Score aus, denn Scoring hat im Wohnungsmarkt nichts verloren.“

Die Skepsis des Vereins Finanzwende ist aus Sicht des Vorstands angebracht, denn die Idee der Schufa, Einblicke ins Konto zu nehmen, ist nicht neu. Schon vor etwa drei Jahren wollte die Schufa Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bewegen, Einblicke in die Kontoauszüge zu gewähren, um einen besseren Score zu erhalten. Nach heftigem Widerstand ließ man die Pläne wieder fallen. (jon/dpa)