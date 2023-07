Schale der Wassermelone nicht wegwerfen: Wofür Sie sie nutzen sollten

Von: Vivian Werg

Wassermelonen sind die ideale Erfrischung im Sommer und ein echter Gesundheits-Booster. Was viele nicht wissen: die Schale kann man fast vollständig essen.

Kassel – In den heißen Sommermonaten, wenn die Temperaturen weiter hochklettern und an schweres Essen nicht zu denken ist, sorgen leichte und erfrischende Sommersnacks wie Wassermelone für eine herrliche Abkühlung. Gleichzeitig sind sie auch noch ziemlich gesund: sie bestehen zu rund 95 Prozent aus Wasser, sind äußerst kalorienarm und enthalten viele Vitamine und Nährstoffe. Folglich eignen sie sich ideal zum Abnehmen, weil sie an heißen Tagen länger satt machen. Es gibt aber auch bestimmte Lebensmittel, die gegen ständige Heißhungerattacken helfen. Damit spart man sich nicht nur Appetit und Heißhungerattacken, sondern auch jede Menge Kalorien.

Wassermelonenschalen sind gesund – besser verwerten, nicht wegwerfen

Und obwohl Melonen süß schmecken, gehören sie zur Familie der Kürbisgewächse und sind entgegen der Annahme kein Obst, sondern Gemüse. Melonenkerne können zudem ohne Bedenken mitgegessen werden, denn sie enthalten wertvolle Mineralstoffe, Eiweiße und Fette. Laut dem Norddeutschen Rundfunk NDR eignen sich getrocknete, geröstete und gesalzene Melonenkerne auch ideal als Snack oder Zugabe zum Salat. Und die Schale? Die sollte auf keinen Fall im Müll landen.

Schale der Wassermelone nicht wegwerfen: fast alles davon ist essbar und extrem gesund

Bis auf die ganz äußere, dunkelgrüne Haut der Wassermelone ist alles essbar. Nach Angaben des Online-Portals EatSmarter.de enthalten die weißen und hellgrünen Teile der Wassermelone viel Gutes für den Körper:

Hoher Ballaststoffgehalt.

Vitamin C.

Viele Antioxidantien.

Reichlich Kalium.

Und vor allem die Aminosäure Citrullin.

Die Aminosäure Citrullin trägt zu einer Verbesserung der Durchblutung bei, kurbelt den Stoffwechseln an und soll sogar die Libido in Schwung bringen. Obwohl die Wassermelonenschale essbar ist, rät das Online-Portal dazu, die persönliche Verträglichkeit vorab mit kleinen Mengen der Schale zu testen, da der hohe Ballaststoffgehalt Bauchschmerzen oder Verdauungsbeschwerden bei sensiblen Menschen verursachen können.

Wassermelone: So können Sie die Schale weiterverwerten und essen

Wenn Sie die Schale weiterverwerten, sollten Sie möglichst nur Biomelonen verwenden. Konventionelle Wassermelonen werden laut Utopia.de meistens mit Pestiziden bespritzt. Andernfalls sollten Sie die grüne Haut der Frucht mit einem Sparschäler entfernen, um keine Pestizid-Rückstände mit aufzunehmen.

Öko-Test empfiehlt, die weiße Wassermelonenschale in einen leichten Sommersalat oder Smoothie zu geben, sauer einzulegen oder zu Marmelade zu verkochen. Auch kann mithilfe einer Reibe die Schale zerkleinert und als Topping über Salate oder Suppen geben werden. Um Smoothies mit einer Extra-Portion Ballaststoffe und Vitamine aufzupeppen, am besten ein Stück Schale in den Mixer geben.

Ein Drittel aller Lebensmittel werden laut der Umweltschutzorganisation WWF weggeworfen. Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem unserer Zeit. Wenn Sie nach dem „Nose to Tail“-Prinzip versuchen möglichst alles zu verwerten, kann eine Verschwendung vermieden und Müll reduziert werden. Auch Supermärkte wie Rewe und Edeka und Discounter wie Lidl, Aldi und Co. wollen Lebensmittelverschwendung reduzieren und testen neue Konzepte. (Vivian Werg)