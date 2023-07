Ungewöhnlicher Tipp bei Hitze: Arzt empfiehlt Pommes und Salami

Von: Stella Henrich

Am Mittelmeer macht die Sommerhitze vielen Urlaubern zu schaffen. Bei Temperaturen weit über 30 Grad braucht der Körper viel Wasser; aber auch durchaus unerwartete Lebensmittel.

Aachen ‒ Wer gegenwärtig im Sommerurlaub am Mittelmeer ist, dem dürfte die extreme Hitze wie beispielsweise in Italien mit weit mehr als 40 Grad Celsius zu schaffen machen. In etlichen Regionen fehlt es inzwischen an Wasser und Strom. Doch auch in vielen anderen Orten Europas klettern die Temperaturen nach oben; sprengen teilweise die 40-Grad-Marke.

Der Appetit steigt selten mit, doch selbst bei Hitze sollte nicht aufs Essen verzichtet werden. Was also gehört auf den Teller von Urlaubern, damit der Körper mit den extremen Temperaturen klarkommt?

Ungewöhnliche Empfehlung bei Hitze: Wie Pommes und Salami helfen sollen

Wenn wir schwitzen, verlieren wir nicht nur Flüssigkeit, sondern auch viele wichtige Salze. Trinken wir viel, verdünnen wir unser Blut. Das verdünnte Blut und die verdünnten Elektrolyte bringen den Körper mächtig durcheinander, sagt Thomas Küpper. Das kann dann sogar zum Kollaps führen, so der Reisemediziner am Uniklinikum der RWTH Aachen.

Eine Faustformel lautet: In jeden dritten Liter gehört Salz.

„Einfach mal eine schön salzige Pommes reinhauen“, empfiehlt der Reisemediziner. Auch beim Trinken sei das Mineral wichtig: „Eine Faustformel lautet: In jeden dritten Liter gehört Salz.“ Wem sich bei dem Gedanken die Lippen zusammenziehen, sei beruhigt. Den Salzstreuer neben das Mineralwasser bereitstellen braucht keiner.

Stattdessen einfach ein Iso-Drink trinken oder dem Wasser Elektrolyt-Pulver beimische. Das hilft im Übrigen auch bei Durchfallerkrankungen und ist in der Apotheke erhältlich. Küpper selbst „bevorzugt ein schönes Stück Salami oder Ähnliches dann zum Abendessen“, so der Arzt über seine Lieblings-Satzquelle.

Ungewöhnlicher Tipp bei Hitze: Pommes und Salami – und viel trinken

Etwa zwei bis drei Liter sollten Menschen pro Tag trinken, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Denn wir schwitzen eine Menge Flüssigkeit aus. Idealerweise besteht der Nachschub aus Wasser, gekühlten Tees ohne Zuckerzusatz oder Saftschorlen. Am besten leert man jede Stunde ein Glas – und zwar auch dann, wenn sich der Durst noch gar nicht meldet. Denn der setzt erst ein, wenn der Körper bereits zu viel Flüssigkeit verloren hat.

Ungewöhnlicher Hitzetipp eines Reisemediziners: Pommes frites und Salami. (Symbolbild) © G. Lacz/imago

Dabei sollte jedoch auf alkoholische Getränke verzichtet werden, diese bergen zudem noch eine weitere Gefahr: „Unter Alkoholeinfluss werden die eigenen Fähigkeiten überschätzt“, so die Experten der BZgA. Zudem beeinträchtige Alkohol die Koordination und Wahrnehmung. Wer betrunken schwimmen geht, könne demnach schon bei einer Wassertemperatur von 20 bis 22 Grad einen Kälteschock erleiden. Im schlimmsten Fall droht Herzversagen.