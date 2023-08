Dringender Rückruf: Erneut Warnung vor Käse – ganzes Sortiment betroffen

Von: Robin Dittrich

Erneut muss eine Käserei Produkte zurückrufen. Wie so oft sind Listerien der Grund des Rückrufs. Vertrieben wurde der Käse bei einigen Kaufland-Filialen.

München – Für einen Rückruf von Lebensmitteln gibt es vielerlei Gründe. Zumeist sind Fehler in der Produktion schuld daran, dass Verunreinigungen einen Weg in das Lebensmittel finden. Ist dieses in der Folge mit Bakterien belastet, kann es gefährlich werden.

Listerien: Rückruf von Käse – gesamtes Sortiment betroffen

Die Käserei Studer muss wegen einer möglichen Kontamination ihr gesamtes Sortiment an gereiftem Käse zurückrufen. Festgestellt wurde die Kontamination bei den Produkten „Der scharfe Maxx“ und „Füürtüfel“. Doch nicht alle Chargen waren betroffen – wie der Hersteller mitteilte, waren es nur die Chargen 0334518, 0334520 und 0336322 mit dem Haltbarkeitsdatum 11. Oktober 2023. Vertrieben wurden die Käse-Produkte über eine Vielzahl an Kaufland-Filialen. Nur einen Tag zuvor musste bereits ein anderer Hersteller Käse zurückrufen.

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf ihrem Portal lebensmittelwarnung.de schreibt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die betroffenen Produkte mit Listerien (Listeria monocytogenes) belastet sind. Der Grillkäse ist nicht vom Rückruf betroffen, da dieser bei externen Produzenten pasteurisiert wird. Das gesamte Sortiment an gereiftem Käse wurde zurückgerufen, da Listerien im Reifungskeller möglicherweise auch auf andere Käse übertragen wurden. Bei Aldi musste ein Gewürz aufgrund möglicher Glassplitter zurückgerufen werden.

Produkte Der scharfe Maxx & Füürtüfel Hersteller Käserei Studer Chargen 0334518, 0334520 und 0336322 Verkauft bei Kaufland

Käse-Rückruf: So gefährlich können Listerien im Körper sein

Bei Menschen mit intaktem Immunsystem verläuft eine Infektion mit Listerien meist unbemerkt – mit milden Symptomen oder sogar gänzlich ohne. Bei älteren oder immungeschwächten Menschen, Schwangeren und ihren ungeborenen Kindern kann der Verzehr von Lebensmitteln, die Listerien enthalten, zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Diese Symptome können bei einer Listeriose auftreten:

Fieber

Schüttelfrost

Muskelschmerzen

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Wie msdmanual schreibt, kann „eine ausgelöste Listeriose bei schwangeren Frauen sogar zu einem Schwangerschaftsverlust oder zu vorzeitigen Wehen sowie bei Neugeborenen zu einer schweren Erkrankung oder zum Tod führen.“ Verkauft wurde der betroffene Käse in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Alle Produkte der Käserei Studer wurden aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte können bei den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. (rd mit dpa)