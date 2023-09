Mehl deutschlandweit im Rückruf: Bei Verzehr kann Benommenheit eintreten

Von: Momir Takac

Ein Hersteller hat erneut vor dem Verzehr seines Bio-Teffmehls gewarnt. Der bundesweite Rückruf betrifft zwei weitere Chargen.

Rosche - Ein Hersteller von Mehl hat ein Produkt zurückrufen, das nach dem Verzehr gesundheitliche Probleme auslösen kann. Die Rückruf-Aktion der Bauck GmbH aus Rosche in Niedersachsen betrifft zwei Chargen von Bio-Teffmehl.

„Grund für den Rückruf ist, dass in den Produkten erhöhte Gehalte an Tropanalkaloiden ermittelt wurden“, schreibt der Hersteller auf seiner Webseite. Konkret betroffen ist „Bauckhof Bio Teffmehl Vollkorn, glutenfrei“, und zwar die Chargen 227824 mit Mindesthaltbarkeitsdatum 19. September 2023 sowie 228871 mit dem MHD 30. Oktober 2023.

Rückruf von Teffmehl: Verzehr kann zu Benommenheit führen

Produktwarnung.eu zufolge sind Tropanalkaloide „sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die in zahlreichen Pflanzen natürlich vorkommen“ und bei der Ernte unbeabsichtigt in Lebensmittel gelangen können. Das Portal lebensmittelwarnung.de wird konkreter. Demzufolge wurde in den betroffenen Mehl-Packungen ein überhöhter Gehalt an Atropin und Scopolamin festgestellt.

Betroffenes Produkt: Bauckhof Bio Teffmehl Vollkorn, glutenfrei Hersteller/Inverkehrbringer: Bauck GmbH in Rosche (Niedersachsen) Chargennummer: 227824 und 228871 Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.9.2023 und 30.10.2023 Produktgröße: 400 Gramm (Beutel)

Der Hersteller Bauckhof weist darauf hin, dass Tropanalkaloide keine Langzeitwirkung haben. Allerdings können nach der Einnahme überhöhter Dosen vorübergehend gesundheitliche Beeinträchtigungen eintreten. Möglich sind Benommenheit, Übelkeit und Kopfschmerzen.

Hersteller muss nach Warnung vor einigen Monaten weitere Chargen Teffmehl zurückrufen

Dass zu viele Tropanalkaloiden in Getreideprodukte gelangen, kommt immer wieder mal vor. Bereits im März hatte Bauckhof fünf Chargen desselben Mehls zurückrufen müssen. Im Mai hatte der Teffmehl-Hersteller Govinda Natur den Rückruf eines Produkts einleiten müssen.

„Wir raten dringend vom Verzehr dieser Ware ab. Die Charge kann im Handel umgetauscht oder zurückgegeben werden“, warnt der Hersteller. Kunden könnten zudem „auch alle anderen noch auf dem Markt befindlichen Packungen Treffmehl Vollkorn 400g“ zurückgeben. Dabei handelt es sich offenbar um eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, denn diese Produkte sind nicht explizit vom Rückruf betroffen. Erst kürzlich hatte ein anderer Hersteller Mehl wegen erhöhtem Blausäuregehalt bundesweit zurückgerufen. (mt)