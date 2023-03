Backformen mit Schwermetallen belastet: Hersteller weitet Rückruf aus

Von: Momir Takac

Der Hersteller Birkmann ruft eine Kastenform sowie Tarteformen zurück. © Birkmann/Screenshots/Montage

Weil zu viele Schwermetalle als üblich freigesetzt werden, ruft ein Hersteller Backformen zurück. Es ist die dritte Warnung innerhalb eines halben Jahres.

Halle (Westfalen)/München – In Deutschland gibt es strenge Richtlinien, welche die Qualität von Lebensmitteln garantieren. Dennoch passiert es, dass ein Produkt zurückgerufen werden muss. Doch wenn bei Tests Ungereimtheiten festgestellt werden, können auch Gebrauchsgegenstände von einem Rückruf betroffen sein. Jetzt hat ein Hersteller von Backformen eine Warnung herausgegeben.

Die Firma RBV Birkmann GmbH & Co. KG aus Halle in Westfalen stellt Backutensilien her und verkauft sie über einen Online-Shop. Jetzt sind bei einer routinemäßigen Kontrolle erhöhte Werte von Schwermetallen festgestellt worden, teilte das Unternehmen auf seiner Homepage mit. Die Rede ist von einer erhöhten Freisetzung von Kobalt, Mangan und Nickel. Ein Großhändler hatte einmal ebenfalls wegen erhöhter Schwermetall-Konzentration Tintenfisch zurückrufen müssen.

Rückruf von Backformen: Erhöhte Werte von Kobalt, Nickel und Mangan festgestellt

Konkret handelt es sich um mehrere Backformen. Die aktuellste Warnung betrifft die „Laib & Seele Kastenform 25 cm“ mit der Artikelnummer 210196 und der EAN 4026883210196. Damit weitete das Unternehmen Birkmann einen laufenden Rückruf aus. Bereits im vergangenen Jahr war vor der „Premium Baking Tarteformen 28 cm“ (Artikelnummer: 882119, EAN: 4026883882119, Charge: 23035) gewarnt worden, am 22. März 2023 kam die 32cm-Form dazu (Artikelnummer: 882126, EAN: 4026883882126, Charge: 23379 V10) dazu.

Bei der Herstellung von Backformen kommen Metalle zum Einsatz. Kobalt etwa als Bestandteil von hitzeresistenten Legierungen. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) kann es beim Kontakt mit kobalthaltigen Materialien beim Menschen zu Hautrötungen, juckenden Ausschlägen oder Akne kommen. Wird zu viel aufgenommen, können Durchfall und Erbrechen die Folge sein.

Backformen zurückgerufen: Zu viel Mangan kann giftig sein

Der Kontakt mit dem Schwermetall Nickel kann beim Menschen zu einer allergischen Reaktion mit Hautausschlag sowie Juckreiz führen, schreibt das Portal gesundheits-lexikon.com. Bei hohen Mengen sind Vergiftungen mit Atemnot, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen möglich. Eine zu hohe Dosis des Spurenelements Mangan kann giftig wirken und Nervenschäden verursachen, heißt es von der Verbraucherzentrale.

„Da die Sicherheit unserer Kunden an allererster Stelle steht, möchten wir Sie bitten, den Artikel nicht weiterzuverwenden“, heißt es zum aktuellen Rückruf weiter. Der Hinweis findet sich auch bei den Tarteformen. Kunden, welche die betroffenen Produkte gekauft haben, können sich telefonisch (+49 5201-66169-0) oder per E-Mail (vertrieb@birkmann.de) melden, um Rücksendungs- und Gutschriftmodalitäten zu klären. Vor rund zwei Jahren musste schon einmal ein Back-Utensil wegen gefährlicher Schadstoffe zurückgerufen werden. (mt)