Warnung vor Netto-Brot: Gruppe alarmiert Betroffene

Von: Stella Henrich

Teilen

Für viele Menschen ist es wichtig, sich glutenfrei zu ernähren. Nun fällt einer Facebook-Gruppe auf, dass ein Netto-Markenbrot offenbar mit „glutenfrei“ falsch beworben wurde. Die Gruppe warnt Betroffene.

München ‒ Viele Menschen müssen auf ihre Ernährung achten. Nicht nur solche, die Gewicht verlieren wollen, sondern auch diejenigen, die an einer Unverträglichkeit leiden. Wie etwa Zöliakie, eine chronische entzündliche Darmerkrankung, die auf eine Fehlsteuerung des körpereigenen Abwehrsystems zurückgeht.

Dabei reagiert das Immunsystem übermäßig auf Gluten in Getreidesorten. Gluten ist demnach ein Gemisch aus verschiedenen Eiweißen, die hauptsächlich in Weizen, aber auch Dinkel, Roggen und Gerste vorkommen. Viele Bäckereien – aber auch Discounter und Supermärkte – bewerben regelmäßig in ihren Prospekten glutenfreie Backwaren. Wie etwa aktuell der Supermarkt Netto auf seiner Online-Seite.

Glutenfreies Brot bei Netto: Angebotsflyer offenbar mit falschen Gluten-Angaben

Eine Facebook-Gruppe warnt vor dem Angebot „glutenfreies Brot ohne Mehl, 470 Gramm für 2,49 Euro“ des Discounters. Das Brot mit sei nicht glutenfrei. Das Brot enthalte Hafer, Gerste, Roggen und Dinkel und werde im Angebotsflyer vom 7. August bis 12. August in mehreren Regionen in Deutschland beworben. Bei der Gruppe handelt es sich um einen Kreis an Personen, die sich regelmäßig zum Thema „Zöliakie“ im Internet austauschen.

Auf die Warnung hin melden sich zahlreiche Gruppen-Mitglieder zu Wort. „Grob fahrlässig“ sei das von Netto, manch einer fordert einen offiziellen „Rückruf“ des Produkts von Verbraucherschützern oder bedanken sich für den Warn-Hinweis der Facebook-Gruppe. Dabei ist das Produkt in zahlreichen Regionen aufgetaucht wie etwa in Südhessen in Dreieichenhain, in Niedersachsen, im Saarland, in Leipzig sowie im Angebotflyer im Landkreis Schwabing. Viele User ärgern sich. Einer könnte sogar „platzen“. Der Supermarkt hat bisher noch nicht reagiert (Stand 11. August). In Deutschland gibt es eine Kennzeichnungspflicht.

Die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung schreibt vor, dass Gluten in der Zutatenliste abgepackter Lebensmittel aufgeführt werden muss. Lebensmittel, die weniger als 20 Milligramm Gluten pro Kilogramm enthalten, dürfen als „glutenfrei“ gekennzeichnet werden, darauf weist das Portal lebensmittelklarheit.de hin. Damit Betroffene die allergenen Bestandteile problemlos in der Zutatenliste erkennen können, werden diese zusätzlich hervorgehoben, also zum Beispiel fett, kursiv oder farbig gedruckt.

Glutenfreies Brot bei Netto: Unverträglichkeit ist genetisch bedingt

Hierzulande tragen rund 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung die genetische Veranlagung für eine Glutenunverträglichkeit in sich. Das berichtet die Deutsche Familienversicherung. Wer bereits als Baby häufig mit glutenreicher Nahrung in Kontakt gekommen ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Zöliakie zu erkranken. Sachverständige empfehlen daher, dass vor allem Babys, deren nahe Verwandte an Zöliakie leiden, mit Muttermilch oder glutenfreier Kost ernährt werden. Jedoch können geringe Mengen Gluten, ab dem fünften Lebensmonat zugeführt, wiederum vorbeugend wirken.

Manche Menschen haben ein erhöhtes Risiko, an Zöliakie zu erkranken. Dazu gehören Personen, die

Verwandte wie Eltern, Großeltern, Kunder haben, die unter Zöllakie leiden

Diabetes mellitus Typ 1 haben

an einer autoimmun bedingten Scchilddrüsenentzündung erkrankt sind

das Down-Syndrom haben

Quelle: reizdarm.net

Typische Symptome einer Zölakie sind Bauchschmerzen, Blähungen und fettiger Durchfall. Die Symptome treten meist unmittelbar nach dem Verzehr glutenhaltiger Nahrungsmittel auf. Langfristig werde bei Betroffenen durch die entstehende Entzündung die Darmschleimhaut geschädigt.

Der Verzicht auf glutenfreie Lebensmittel ist wichtig, wenn der Arzt eine Zöliakie diagnostiziert hat. Rund 800.000 Menschen in Deutschland leiden an der chronischen Erkrankung des Dünndarms. Ihr Körper verträgt das Klebereiweiß Gluten nicht. Menschen, die an dieser Krankheit leiden, haben keine Wahl, sie müssen auf bestimmte Getreidesorten verzichten. Darüber hinaus sind auch Produkte tabu, die Gluten enthalten können. Gluten ist ein Klebereiweiß oder Speicherweiß, welches in vielen Getreidesorten vorkommt. Dazu zählen Roggen, Gerste, Weizen und Dinkel ebenso wie Hafer. Aber auch viele andere Menschen ernähren sich glutenfrei, obwohl sie keine Unverträglichkeit haben. In den USA sollen es laut einer Studie der Rutgers New Jersey Medical School in Newark rund 2,7 Millionen Amerikaner sein, berichtete Focus.de. Nur etwa 1,76 Millionen Menschen litten an einer Zöllakie. Auch hierzulande verzichten immer mehr auf glutenhaltige Produkte wie Nudeln und Brot.

Es gibt aber auch atypische Symptome wie zum Beispiel Hautentzündungen, Erkrankung der Leber oder auch Depressionen und Stimmungsschwankungen. Wer an Zöliakie leidet sollte daher auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Das können Nudeln, Pizza, Brot, Müsli, Kekse, Malzkaffee oder auch Bier und Sojasauce sein. Reis, Mais, Hirse, Buchweizen, Quinoa dagegen werden zum Verzehr von Ernährungsexperten empfohlen. Seit 2019 gibt es auch das Zöliakie-Register GeCeR, um die Situation Betroffener in Deutschland zuverbessern.