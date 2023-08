„Rettungsgasse“ im Rewe? Kunden von neuer Idee überzeugt

Helft den Helfern

Bei Notfällen zählt oft jede Sekunde. Rettungskräfte haben daher nur selten Zeit. Eine Rewe-Filiale will den Helfern einen schnelleren Einkauf ermöglichen.

München – Eigentlich ist das Konzept simpel: Sieht man Blaulicht oder vernimmt das Martinshorn, macht man Platz. Es könnte schließlich um Leben und Tod gehen. Dass einige Autofahrer die Rettungsgasse noch immer nicht verinnerlicht haben, zeigt sich immer wieder, so wie jüngst ein extrem dreister Mini-Fahrer aus München demonstriert hat.

Doch nicht nur auf der Autobahn sollten Rettungskräfte Vorfahrt genießen, findet der Betreiber eines Rewe-Marktes. Per Aushang in der Fiale wirbt die Geschäftsführung für eine „Rettungsgasse“ im Supermark, um präventiv für den Ernstfall Zeit zu gewinnen.

„Helft den Helfern“: Rewe setzt Rettungsgasse im Supermarkt durch

„Helft den Helfern“ heißt es auf dem Info-Poster einer Rewe-Filiale, das auf Twitter geteilt wurde. Ob nun an den Supermarktregalen, an der Bäcker- oder Fleischtheke oder der Kasse – „lasst sie vor“, so der eindringliche der Appell zugunsten der Rettungskräfte in Dienstkleidung. Eine Grafik, die der zur Bildung der Rettungsgasse auf Straßen ähnelt, verleiht dem Anliegen Nachdruck.

In langen Schlangen an der Supermarktkasse steht sich vermutlich keiner gerne die Beine in den Bauch. Besonders ärgerlich ist es aber für diejenigen, die unverrichteter Dinge und mit knurrenden Magen wieder losmüssen. Etwa, weil der Melder aufheult und die betreffende Person zu einem brennenden Haus, einem Herzinfarkt oder anderem Notfall gerufen wird.

Rettungsgasse im Rewe findet Anklang unter Kunden: „Coole Sache“

Dass Notfallsanitätern und Co. oftmals wenig bis gar keine Zeit für eine Pause bleibt, kommt angesichts der dünnen Personaldecke im Rettungsdienst nicht selten vor. Mal eben den Melder ausschalten und entspannt in das Frikadellen-Brötchen beißen, geht nicht. Wenn die Einsatzkräfte zu einem Notfall gerufen werden, müssen sie binnen weniger Minuten vor Ort sein. Dann bleibt das Essen notgedrungen an der Kasse liegen.

Einen Moment länger an der Supermarkt-Kasse warten zu müssen, um den Helfern ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen zu ermöglichen, scheint da für alle anderen ein vergleichsweise geringes Opfer. Findet auch der Ersteller des Twitter-Beitrags: „Coole Sache“, kommentiert er die Idee knapp, aber vielsagend. Der Gedanke auf einen unkonzentrierten, weil unterzuckerten Helfer angewiesen zu sein, dürfte jedenfalls keinem gefallen.

In welcher Rewe-Filiale der Aushang abgelichtet wurde, ist nicht bekannt. Doch dass die Idee Anklang findet, beweisen auch weitere Beispiele. Ganz neu ist die Idee nämlich nicht. Auch in Nordrhein-Westfalen oder Osthessen wird die Supermarkt-Rettungsgasse in Rewe-Filialen bereits gebildet. Kunden teilten unter einem Instagram ihre Zustimmung für die Rewe-Aktion. (rku)

