Maut, Flüge und Vignetten: Diese Reise-Änderungen kommen 2023

Von: Michelle Mantey

Egal ob man mit dem Flugzeug oder dem Auto verreisen möchte, viele Kosten haben sich erhöht. Diese Änderungen sollte man bei der Planung des Sommerurlaubs 2023 wissen.

Frankfurt – Wer im Jahr 2023 verreisen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die meisten Fluggesellschaften haben bereits ihre Preise erhöht. Aber auch Reisen mit dem Auto sind nicht nur angesichts der hohen Spritpreise teurer geworden, sondern auch aufgrund gestiegener Mautgebühren.

Zudem benötigen Autofahrer, die in bestimmte Städte einreisen möchten, aufgrund von Umweltzonen jetzt eine Vignette. Welche Reise-Änderungen 2023 bei der Planung des Sommerurlaubs wichtig sind.

Diese Reiseänderungen in 2023 gelten für Vignetten und Maut

Für Reisen ins Nachbarland Österreich benötigt man Vignetten und das für Autobahnen und Schnellstraßen. Im Jahr 2023 wurde der Preis nach Informationen der ASFINAG für eine Jahresvignette auf 96,40 Euro angehoben. Jedoch gibt es für den Urlaub auch die etwas günstigere Variante: die Zwei-Monats-Vignette zum Preis von 29 Euro. Die Vignetten können ganz einfach an der Grenze oder online gekauft werden.

Bei Reisen nach Frankreich mit dem Auto oder Wohnmobil ist laut dem Europäischen Zentrum für Verbraucherschutz auf die jeweilige Umweltzone zu achten. Nur Autos mit Vignette können bestimmte Zonen befahren. Diese bekommt man ebenfalls online beim französischen Umweltministerium. Für Montpellier benötigt man eine Crit’Air-4-Vignette und für die Umweltzone ZFE-m in Paris eine Crit’Air-2-Vignette. Schnell kann der Urlaub wegen einer fehlenden Vignette platzen: Seit dem 01. Januar 2023 darf man nur ab Crit’Air-4-Vignette nach Straßburg fahren. Hat man keine oder nur eine Crit’Air-5-Vignette ist die Einfahrt nicht erlaubt.

Urlaub mit dem Auto in 2023: Diese Bedingungen gelten für Italien

Wer nach Italien fahren möchte, muss mit verschiedenen Bezahlsystemen rechnen. Es gibt das offene, das geschlossene und das neue „Free-Flow“-System. Vor Reiseantritt sollte man sich daher informieren, für welche Straßen, welches Bezahlsystem gilt. Zwar sind in Italien die Schnellstraßen von der Mautgebühr ausgeschlossen, jedoch zahlt man hier auch für die Einfahrt in einige Städte und Tunnel an Grenzübergängen. Kostenpflichtig kann daher das Befahren mit dem Pkw für folgende Straßen sein:

Italienische Autobahn

Offenes System: Beim Befahren der Autobahn wird ein Ticket gezogen und bei der Abfahrt an Mautstationen bezahlt

Geschlossenes System: Ein Pauschalbetrag, der an Mautstation bezahlt wird

„Free-Flow“-System: Nummernschild wird gescannt. Mautgebühr muss innerhalb von 15 Tagen online nach eine Registrierung des Nummernschildes oder über die App „Pedemontana Lombarda“ bezahlt werden

Tunnel an Grenzen

Autoverladungen an Grenzen

Innenstadt in Mailand, Bologna und Palermo aufgrund verkehrsbeschränkter Zone (ZTL) Einfahrt kostenpflichtig

aufgrund verkehrsbeschränkter Zone (ZTL) Einfahrt kostenpflichtig Quelle: ADAC

Reise-Änderungen für Flüge in 2023

Eine Datenauswertung von Idealo und dem ADAC hat ergeben, dass fast alle Airlines ihre Preise für Flüge von 2022 bis 2023 angehoben haben. Darunter die Lufthansa mit 40,8 Prozent und die Tochterfirma Swiss International Air Lines mit einem Preisanstieg von 46,4 Prozent. Grund für den Anstieg sind unter anderem die höheren Kerosinpreise und der Personalmangel. Eine britische Airline konnte die gestiegenen Kosten nicht mehr tragen und musste Insolvenz anmelden.

Viele Fluggesellschaften haben während Corona viele Mitarbeiter entlassen und müssen nun erst wieder neues Personal beschaffen. Dieses fehlt laut ZDF auch in den Touristengebieten. Deshalb kommt es immer öfter zu Streiks und Ausfällen. Für diese Situationen ist es vor Reisebeginn wichtig zu wissen, in welchen Fällen man mit einer Erstattung der Flugticketpreise rechnen kann.

Im Gegenzug konnten einige Airlines ihre Preise senken. So sind laut dem ADAC und Idealo die Ticketpreise für Flüge der TAP Air Portugal und Pegasus Airlines um 20 Prozent gesunken. Die Ausweitungen zeigen jedoch auch, dass es für verschiedene Reiseziele unterschiedliche Preissteigerung gibt, wie Auswertungen des ADAC und der Suchmaschine Swoodoo zeigen:

Reiseziele mit Preissteigerungen für Flugreisen: Italien: Florenz, Genua und Bologna Türkei: Antalya, Bodrum oder Izmir Fernflüge: Südamerika, Südafrika und Ostasien (Japan und Südkorea)

Reiseziele mit kaum bis keiner Preissteigerung: Europa: Oslo, Zagreb oder Sofia USA: Las Vegas (Nevada) und Orlando (Florida)

Wer früh bucht und zeitlich flexibel ist, kann aber auch bei den anderen Airlines auf das ein oder andere Schnäppchen hoffen. (mm)