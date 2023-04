Radfahren zahlt sich aus: App wandelt Fahrradkilometer in Bahn-Prämien um

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Wer viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, bekommt als Belohnung von der Deutschen Bahn (DB) und deren Partnern Prämien und Gutscheine. © Moritz Frankenberg/dpa/Rolf Poss/imago/Montage

Dank einer Aktion der Deutschen Bahn können in zahlreichen deutschen Städten Pedaltritte in Prämien umgewandelt werden. Alles, was es braucht: ein Rad und eine App.

Berlin – Bezahlen mit Pedalen – damit wirbt die Deutsche Bahn (DB). Das Angebot, für mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer bei der Deutschen Bahn und weiteren Geschäften wie Cafés oder Kinos Vergünstigungen zu erhalten, gibt es nun auch in Berlin und Brandenburg. In anderen Städten läuft das Projekt schon länger. In Hamburg beispielsweise wurden 2021 mehr als eine Million Kilometer aufgezeichnet.

Belohnung fürs Radfahren dank „DB Rad+“-App sollen Anreize für den Umstieg schaffen

Neben dem 49-Euro-Ticket, mit dem man zum 1. Mai deutschlandweit günstig im Nahverkehr fahren kann, ist das Projekt ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltigem Reisen. Unter dem Motto „nachhaltig Strecke machen mit Bahn und Rad“ arbeitet die Deutsche Bahn mit der Berliner Senatsverwaltung für Verkehr zusammen. „Die erradelten Vergünstigungen sind hoffentlich für weitere Menschen ein Anreiz, aufs Rad umzusteigen“, sagte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) zum kürzlichen Start des Projekts in der Hauptstadtregion.

Für das Sammeln und Einlösen der geradelten Strecke braucht es die „Rad+“-App der Deutschen Bahn. Damit die zurückgelegten Kilometer gezählt werden, muss, bevor in die Pedale getreten wird, per Knopfdruck zunächst die Position lokalisiert werden. Um missbräuchliche Messungen, etwa mit dem Auto, auszuschließen, wird dabei unter anderem die GPS-Geschwindigkeit beobachtet, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die weiteren Methoden für diese Prüfung fallen unter das Betriebsgeheimnis.

Prämien für gefahrene Kilometer mit dem Fahrrad über App der Deutschen Bahn

Auf der Webseite radplus.bahnhof.de sind die zurückgelegten Kilometer in jeder teilnehmenden Stadt live einsehbar. Derzeit liegen die Kilometer von allen 15 Kommunen zusammen bereits bei über 3,2 Millionen (Stand 21. April). Ein Beispiel, um die Trendwende zu schaffen, für ganz Deutschland? In diesen Städten und Kommunen gilt die Bahn-Aktion bereits:

Ahrensburg

Bamberg

Berlin

Coburg

Erlangen

Freising

Hamburg

Lindau

Regensburg

Renningen

Schweinfurt

Straubing

Unterhaching

Weilheim

Wiesbaden

In jeder der teilnehmenden Kommunen gibt es bestimmte Belohnungen für die mit der „Rad+“-App gesammelten Kilometer. Das eingefahrene Kilometerguthaben kann für Gutscheine oder Prämien bei der Deutschen Bahn sowie auch bei teilnehmenden Partnern eingelöst werden. Für 100 Kilometer gibt es bei der Deutschen Bahn beispielsweise eine Ermäßigung von fünf Euro beim Kauf eines Online Tickets.

Gutscheine für Kino, Kaffee oder Bahn-Ticket – diese Prämien winken Radfahrenden mit der App

Bei den Partnern des Angebots handelt es sich unter anderem um Cafés, Lieferanten von Bio-Lebensmitteln oder lokale Geschäfte. Die einzelnen kooperierenden Unternehmen jeder Stadt sowie deren Prämien sind ebenfalls auf der Website der Deutschen Bahn aufgelistet. So erhält man in Berlin beispielsweise für 100 gefahrene Kilometer ein Guthaben von fünf Euro beim Bikesharing-Anbieter Call a Bike, für 27 Kilometer einen Americano, Espresso oder Filterkaffee bei Passenger Coffee. Für 75 Kilometern können sich die Radfahrerinnen und Radfahrer mit einer Kino-Vorstellung belohnen; in ausgewählten Kinos gibt es hierfür Ticket-Gutscheine.

Diese Prämien stellen die Partner auf eigene Kosten zur Verfügung, weil sie sich für das Radfahren engagieren möchten, heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. Das Einlösen der Vergünstigungen erfolgt demnach über die Bezahlen-Funktion in der App. Damit das Gefährt, das das alles möglich macht, auch nicht den Dienst verweigert, sollten ein paar Dinge beherzigt werden; vor allem, wenn das Fahrrad zuvor lange nicht genutzt wurde. (dpa/bb/lea/rku)