Discounter und Supermärkte: Preise für Milchprodukte sinken deutlich

Von: Robin Dittrich

Hohe Preise machen vielen Menschen in Supermärkten und auch Discountern zu schaffen. Die Preise für Milchprodukte gehen jetzt nach unten.

Kassel – Im Zuge des Angriffskrieges von Russland stiegen viele Lebensmittelpreise in Deutschland stark an. Es könnte jedoch zu einer Trendwende kommen. Starten wollen das Aldi und Kaufland – dort werden Preise für Milchprodukte gesenkt.

Discounter und Supermärkte senken Preise für Milchprodukte

Wie Aldi in einer Pressemitteilung schrieb, sind ab dem 7. Juni 2023 über 50 Molkereiprodukte um bis zu 15 Prozent reduziert – und zwar dauerhaft. Zu den Produkten zählen Milch, Sahne, Crème fraîche, unterschiedlichste Joghurts sowie Kaffeegetränke. Den größten Preisvorteil gibt es für Kunden demnach bei laktosefreier H-Sahne von Milsani, die soll statt 1,29 Euro nur noch 1,09 Euro kosten. Noch deutlich mehr Preise von Produkten der Aldi-Eigenmarke werden dauerhaft reduziert.

Mehrere Discounter und Supermärkte reduzieren die Preise für gleich mehrere Molkereiprodukte. © Martin Wagner/Imago (Symbolbild)

Der Speisequark, eines der am stärksten im Preis gestiegenen Produkte der letzten Monate, ist fortan ebenfalls 14 Prozent günstiger. Doch nicht nur der Discounter Aldi will viele Preise für Molkereiprodukte reduzieren. In einer Mittelung kündigte auch Kaufland an, sogar über 350 Produkte günstiger anzubieten. Grund dafür sind laut Kaufland gesunkene Rohwarenpreise, die an Kunden weitergegeben werden sollen. Auch dort fallen unter anderem Milch, Quark und Kondensmilch im Preis.

Läuten die sinkenden Milchpreise in Supermärkten und Discountern eine Trendwende ein?

Neben Aldi und Kaufland kündigten auch Edeka und Netto an, die Preise für Molkereiprodukte „in vergleichbarem Umfang“ zu senken. Wie lange die günstigen Preise gelten, scheint noch nicht klar zu sein. „Wir steuern auf eine Unterversorgung zu“, zitiert die Lebensmittel Zeitung den Vorsitzenden des Milchindustrieverbandes (MIV), Peter Stahl. Läutet der Preissturz für Molkereiprodukte dennoch eine Trendwende bei Lebensmittelpreisen ein? Bereits im April 2023 fielen Preise für Butter, Anfang des Jahres auch für Kaffee.

Die Preise für folgende Produkte sinken bei einigen Discountern und Supermärkten:

H-Milch

Frische Vollmilch

Speisequark

Kondensmilch

Kaffeegetränke

H-Sahne

Laut mehrerer Expert:innen spricht einiges dagegen, dass viele Preise in Supermärkten und Discountern fallen werden. Problematisch sei beispielsweise laut Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer des BVLH, dass nicht nur Einkaufspreise, sondern auch Kosten für Transport und Logistik, Heizungen und Kühlsysteme erhöht wurden. Handelsexperte Robert Kecskes geht davon aus, dass die Lebensmittelpreise nicht so schnell steigen werden wie noch 2022. Von einem dauerhaften Sinken der Preise geht aber auch er nicht aus. Immer wieder werden Preise sogar mithilfe von Mogelpackungen erhöht.