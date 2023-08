So schnell dürfen Autofahrende sein, ohne dass der Blitzer auslöst

Schnell fahren und nicht geblitzt werden – viele Autofahrer:innen wollen das Tempolimit voll ausreizen. Doch ab wann blitzt ein Blitzer und wie hoch ist der Toleranzabzug?

Kassel – Ob mobile oder feste Blitzer, überrascht werden Autofahrer:innen von Tempokontrollen immer wieder. Für Städte und Gemeinden kommen hohe Beträge durch Bußgelder zusammen. Drei Kommunen im Kreis Kassel haben 2022 beispielsweise 812.00 Euro durch Blitzer kassiert. Bei einer solchen Summe fragen sich viele Autofahrer:innen, wie man Bußgeldern entgeht – und am besten trotzdem schnell ans Ziel kommt.

Radarkontrollen: Wie schnell Autofahrer:innen fahren dürfen, ohne dass der Blitzer auslöst

In der Theorie können Blitzer Autofahrer:innen bereits ab einem Kilometer pro Stunde über der erlaubten Fahrgeschwindigkeit blitzen, erklärt der Bußgeldkatalog 2023. Es gilt aber der obligatorische Toleranzabzug von 3 km/h bei einer Geschwindigkeit unter 100 km/h. Viele Radarkontrollen rechnen diesen Wert bereits ein und blitzen erst ab 4 km/h über Tempolimit. Ein Bußgeld gilt sogar als ungültig, wenn kein Toleranzabzug stattgefunden hat. Mit dem neuen Bußgeldkatalog ist zu schnelles Fahren für Autofahrer:innen teurer geworden.

Toleranzabzug: Was bedeutet das? Unter Toleranzabzug versteht man den Abzug eines Wertes vom gemessenen Tempo. Grund: Mögliche, kleinere Messungenauigkeiten sollen so ausgeglichen werden. Bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h müssen drei km/h von der gemessenen Fahrgeschwindigkeit abgezogen werden. Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h gilt ein Abzug von drei bis fünf Prozent der gemessenen Fahrgeschwindigkeit.

Blitzer: Ab welcher Entfernung wird geblitzt?

Neben der Geschwindigkeit können Autofahrer:innen auch den Typ der Radarkontrolle und die Entfernung achten, so Bussgeldrechner.org.

Hier einige gängige Blitzermodelle und die Entfernung, in der sie ausgelöst werden:

Riegl LR90-235/P 30 bis 500 Meter eso µP 80 bis zu 25 Meter Riegl FG21-P 30 bis 1.000 Meter Multanova MU VR 6F 3 bis 40 Meter eso ES1.0 bis zu 18 Meter LaserPatrol/TraffiPatrol 30 bis 500 Meter

Abbremsen bei Sichtung des Blitzers ist meistens zu spät. Je nach Blitzermodell kann spontanes Abbremsen aber noch einen Unterschied machen.

Radarfallen: Ab welchem Tempo wird nicht mehr geblitzt?

Lösen Radarfallen ab sehr hohen Geschwindigkeiten nicht mehr aus? Der Mythos ist wahr: Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit über 250 km/h wird eine klassische Radaranlage nicht ausgelöst – dementsprechend gibt es keine Messung, so Bussgeldrechner.org. Aus diesem Grund finden diese Radarfallen keinen Nutzen mehr auf Autobahnen. Hier kommen vielmehr moderne Blitzer zum Einsatz, die oft mit Lichtsensoren ausgestattet sind. So kann die Polizei auch sehr hohe Geschwindigkeiten messen. Das genaue Tempo ist bei über 250 km/h zwar oft nicht genau feststellbar, eine Überschreitung jedoch schon – den Folgen einer Geschwindigkeitsüberschreitung kann man also nicht entgehen. (hk)