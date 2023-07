Pfirsicheistee im ZDF-Check: Teuer-Produkt vor Lidl, Rewe-Marke schmeckte keinem

Viel Zucker, wenig Frucht

Das ZDF hat sechs Pfirsicheistees miteinander verglichen. In Sachen Nachhaltigkeit schneiden alle schlecht ab. Beim Geschmack siegt ein teures Produkt.

München – Kühle Erfrischung oder Zuckerbombe? Dieser Frage ging die ZDF-Verbrauchersendung wiso auf den Grund. Sie testete sechs Pfirsicheistees, im Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe, die Nachhaltigkeit ihrer Verpackungen und natürlich ihren Geschmack. Sowohl teure Produkte als auch drei Eigenmarken verschiedener Supermärkte waren vertreten.

Alle Pfirsicheistees im ZDF-Check haben viel Zucker und wenig Frucht

Das sind die sechs von wiso gestesteten Eistees:

Bratee Pfirsich

Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich

Lipton Pfirsich

ja! Eistee Pfirsich (Rewe)

Westminster Eistee Pfirsich (Aldi)

Solevita Eistee Pfirsich (Lidl)

Was die Inhaltsstoffe angeht, treten alle Produkte auf einem recht ebenen Spielfeld an. Viel Zucker und wenig Fruchtsaft lassen sich bei so ziemlich jedem der getesteten Eistees bemängeln. „Gerade mal 0,1 bis drei Prozent“ Pfirsichsaft sind laut wiso in den verschiedenen Eistees enthalten. Dass das allein nicht für einen kräftigen Geschmack ausreicht, ist klar. „Deswegen setzt der Hersteller Aromen hinzu, die nicht unbedingt natürlich sein müssen“, erklärt die Ernährungsexpertin Prof. Michaela Schlich. Sie bewertet für das ZDF die Inhaltsstoffe der süßen Erfrischungsgetränke bewertet.

Auch sind alle Pfirsicheistees recht zuckerhaltig. Den geringsten Zuckeranteil liefert Lipton-Eistee mit gerade einmal 44 Gramm pro Liter. Beim Spitzenreiter Bratee liegt er mit 82 Gramm fast doppelt so hoch.

Wirklich nachhaltig ist keiner der vom ZDF getesteten Pfirsicheistees

Bei der Nachhaltigkeit haben alle Hersteller noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wirklich nachhaltig ist keine der Verpackungen. Bei fünf handelt es sich um Einwegverpackungen. Immerhin bestehen diese laut Aufdrucken zum Teil aus recyceltem Plastik. Die von Fuze Tea soll sogar zu 100 Prozent aus Recycling-Material bestehen.

„Einweg-Plastikflaschen aus hundert Prozent Recycling-Material sind eine Illusion“, sagt jedoch Thomas Fischer von der deutschen Umwelthilfe. Denn das Plastik, aus dem die Flaschen bestehen, lässt sich nur einige Male wiederverwerten. Danach kann es nicht erneut aufbereitet werden und wird zu Plastikmüll. Dennoch wertet der ZDF-Test Flaschen mit hohem Recycling-Prozentzahl etwas besser als solche ohne.

Der Getränkekarton fällt in Sachen Nachhaltigkeit ebenfalls durch. „Getränkekartons sind keine besonders umweltfreundliche Verpackung. Das liegt daran, dass für die Herstellung von Getränkekartons immer Neumaterial eingesetzt werden muss“, erklärt Thomas Fischer. Auch seien solche Verbundverpackungen nur schwer zu recyceln.

Geschmackstest: Rewe-Produkt hat „keinem geschmeckt“

Der Getränkehersteller Waldemar Berghof fand im blinden Geschmackstest den Bratee geschmacklich sehr gut. „Erinnert mich aber die ganze Zeit an Mango“, so Berghof. Sein Top-Favorit ist der Fuze Tea.

Außerdem gab es noch einen kleinen, nicht repräsentativen Kunden-Geschmackstest. Dabei verkosteten die Mitglieder eines Wakeboardclubs die unterschiedlichen Pfirsicheistees in einem Blindtest. Auch hier landete der Fuze Tea auf Platz eins. Der Eigenmarke-Eistee von Rewe landete auf dem letzten Platz. „Keinem geschmeckt hat das günstige Produkt von Rewe“, heißt es im ZDF-Beitrag. Kürzlich machte wiso auch einen großen Wasser-Check. (sp)

