Spaghetti im Öko-Test: In der Hälfte aller Produkte gefährliche Pestizide nachgewiesen

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Spaghetti sind ein Klassiker unter den deutschen Lieblingsgerichten. Doch die Nudeln sind oft voller gefährlicher Pestizide, wie Öko-Test herausfand.

Kassel – Die Deutschen lieben Nudeln. Laut dem ZDF wurden im Jahr 2020 ganze 800.000 Tonnen in Deutschland gegessen; die Tendenz steigt. Demnach liegt der Konsum pro Person mittlerweile bei etwa zehn Kilo pro Jahr. Vor zehn Jahren waren es acht Kilo und vor 30 Jahren sogar nur fünf Kilo.

Sorten gibt es Dutzende, eine der bekanntesten davon ist das längliche Hartweizenprodukt, Spaghetti. Ob mit Olivenöl und Knoblauch oder mit Tomatensoße, den zeitlosen Klassiker kennt jeder. Umso beunruhigender, dass in einer Untersuchung von Ökotest zahlreiche Produkte mit Pestiziden belastet waren.

Gefährlich für Mensch und Tier: Pestizide in Spaghetti gefunden – wahrscheinlich krebserregend

Bei dem gefundenen Pestizid handelt es sich um Glyphosat. Es wird als Unkrautvernichtungsmittel in der Landwirtschaft verwendet und ist das am häufigsten eingesetzte Mittel seiner Art, berichtet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der Stoff gilt jedoch als bedenklich und wurde von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft.

Spaghetti sind eine der beliebtesten Nudel-Sorten in Deutschland. (Symbolbild) © Jose Hernandez Antona/Imago

Nicht nur für Menschen ist Glyphosat ungesund, auch die Natur hat Nachteile durch die Verwendung des Pestizids. Der Einsatz zerstört die Lebensgrundlage für viele Insekten- und Vogelarten, berichtet Öko-Test.

Glyphosat in der Hälfte der Produkte – diese Produkte sind am besten bewertet

Getestet wurden insgesamt 19 Produkte von verschiedenen Herstellern und unterschiedlicher Preisklasse. Laut Öko-Test hat es keinen Unterschied gemacht, ob es sich bei dem Produkt um einen Markenhersteller handelte oder einem No-Name-Produkt. Häufig stehen sie den Markenprodukten in nichts nach, im Test konnten auch Eigenmarken bereits überzeugen. Acht der getesteten Spaghetti wurden indes mit „Sehr Gut“ bewertet. Zu den Testsiegern gehören vor allem Bio- und Demeter-Waren. Unter anderen wurden diese Spaghetti sehr gut bewertet:

Alnatura Spaghetti No.3 bei Alnatura für 1,29 Euro

Bioladen Spaghetti bei Denns Biomarkt für 1,49 Euro

Dennree Spaghetti bei Denns Biomarkt für 1,29 Euro

DmBio Spaghetti bei DM für 0,95 Euro

Rapunzel Spaghetti Semola No.5 im Rapunzel Online-Shop für 1,99 Euro

Öko-Test: Nicht nur Glyphosat, auch andere Schadstoffe in den Spaghetti gefunden

In den getesteten Spaghetti wurde nicht nur Glyphosat gefunden, zwei Produkte enthielten zudem Mineralöl. Das steht ebenfalls im Verdacht, krebserregend zu sein und das Erbgut zu verändern, berichtet das Nachhaltigkeitsportal utopia.de. Zudem sammelt es sich in den Organen an und ist nur schwer abbaubar. Ein weiterer Schadstoff, der in zwei der getesteten Spaghetti gefunden wurde, ist Schimmelpilzgift, was das Immunsystem beeinträchtigen kann. Nicht das erste Mal, dass Ökotest Schimmelpilzgift in Lebensmitteln entdeckt wurde, erst letztes Jahr wurde es in Tomatensoße gefunden.

Öko-Test untersucht regelmäßig verschiedene Produkte auf ihre Inhaltsstoffe. Vor kurzem wurden beispielsweise Smoothie untersucht und festgestellt, dass einige Produkte echte Zuckerbombem sind. (kiba)