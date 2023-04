Brauch oder Brandgefahr? Welche Regeln für Osterfeuer im eigenen Garten gelten

Von: Moritz Bletzinger

Osterfeuer sind Tradition. Im privaten Garten können sie aber gefährlich werden und sind oftmals nicht erlaubt. Einige Dinge gilt es zu beachten.

Kassel – Den Frühling einleiten und die Feiertage verschönern: Osterfeuer sind aus einem heidnischen Brauch entstanden und seit langem christliche Tradition. Auch im eigenen Garten lässt sich so an Ostern feiern. Aber Vorsicht: Das Feuer kann gefährlich und sehr teuer werden. Bei Fehlern droht Bußgeld. Ein einheitliches Gesetz über Feuer auf Privatgrund gibt es in Deutschland nicht. Die Bestimmungen weichen von Bundesland zu Bundesland und teilweise von Gemeinde zu Gemeinde voneinander ab.

Osterfeuer: Brauch ist erlaubt, Sie brauchen aber eine Genehmigung

Wenn Sie ein Feuer im eigenen Garten machen wollen, sollten Sie sich vorher beim örtlichen Landratsamt oder der Kreisverwaltung erkundigen. Kommunen verlangen bei ordnungswidrigen Feuerstellen bis zu 5000 Euro Strafe.

„Grundsätzlich gilt: Offene Feuer (z.B. ein Lagerfeuer) im Garten sind in der Regel nur mit einer Genehmigung des zuständigen Ordnungsamtes gestattet. Diese wird üblicherweise erst nach einem Besichtigungstermin erteilt. Dabei überprüft eine beschäftigte Person des Ordnungsamtes, ob die notwendige Sicherheit gegeben ist und ob ausreichend Abstand zu Nachbargrundstücken, öffentlichen Plätzen und Wegen eingehalten wird“, schreibt die Deutsche Rechtsschutzversicherung AG.

Strenge Regeln gelten für offene Feuer, die direkt auf dem Boden abgebrannt werden. In der Nähe von Wäldern und auf öffentlichem Grund sind sie generell verboten. Manche Bundesländer verlangen bei Verstößen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro.

Osterfeuer im eigenen Garten: Mit kleiner Feuerschale, Kamin oder Grill sind Sie auf der sicheren Seite

Für ein geschlossenes Feuer in einem Kamin, Grill oder einer Feuerschale brauchen Sie keine Genehmigung. Außer, die Feuerschale hat einen Durchmesser von über einem Meter.

„Wer ein Osterfeuer durchführt, sollte sich unbedingt vorher informieren und die Sicherheitsvorschriften einhalten, damit die Feuerwehren nicht aufgrund unsachgemäßer Durchführung alarmiert werden“, mahnt der Deutsche Feuerwehrverband (DFV). Rückt die Feuerwehr wegen eines nicht angemeldeten Feuers aus, muss der Verursacher gegebenenfalls die Einsatzkosten zahlen.

Tipps für ein sicheres Osterfeuer: So feiern Sie richtig und legal im eigenen Garten

Der DFV betont vor Ostern drei Grundprinzipien beim Feuermachen: „Anmelden, beaufsichtigen, kontrollieren!“ Und gibt neun Tipps für ein sicheres Osterfeuer:

Osterfeuer bei der örtlichen Behörde anmelden. Ein Fehleinsatz der Feuerwehr ist unter Umständen gebührenpflichtig.

Nur Pflanzenreste und trockenes Holz für das Feuer verwenden.

Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst freihalten. Der Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Bäumen sollte mindestens 50 Meter betragen, zu Straßen 100 Meter.

Vorsicht beim Anzünden: Brennbare Flüssigkeiten sind sehr gefährlich.

Offene Flammen müssen grundsätzlich beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass sich das Feuer nicht unkontrolliert ausbreiten kann. Passen Sie auf kleine Kinder auf, sie sind häufig vom Feuer fasziniert und kennen die Gefahr nicht.

Besondere Vorsicht bei Strohballen: Sie können sich allein durch die Hitzestrahlung entzünden und sind keine sichere Sitzgelegenheit.

Verlassen Sie die Feuerstelle erst, wenn sie komplett erkaltet ist. Glut bleibt unter der Asche stundenlang heiß. Kontrollieren Sie, dass es nicht zu Funkenflug kommt.

Kühlen Sie kleinere Verbrennung sofort mit Wasser. Halten Sie die betroffene Stelle maximal zehn Minuten lang unter den Wasserhahn, bei einer Temperatur von zehn bis 20 Grad Celsius.

Zögern Sie nicht, sofort die Feuerwehr zu rufen, sollte Ihnen das Feuer außer Kontrolle geraten. Auch über die Osterfeiertage sind über eine Million Männer und Frauen rund um die Uhr einsatzbereit.

Achtung auf Tiere im Holz: Osterfeuer nicht unbedacht anzünden

Zünden Sie Ihr Lagerfeuer außerdem nicht unachtsam an, sondern schichten Sie das Holz kurz vor dem Anzünden noch einmal um, appellieren Feuerwehrverband und BUND Naturschutz. Kleine Tiere wie Igel verkriechen sich im Frühjahr in den Gehölzen.

Wer auf die Natur achten will, verzichtet am besten gleich ganz auf den Zündel-Brauch. Osterfeuer belasten die Umwelt. Sie produzieren viel mehr Feinstaub, als man glauben mag.