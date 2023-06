Streik bei Reddit – Darum sind heute fast alle Subreddits offline

Von: Christoph Elzer

Reddit ist die größte Online-Community der Welt. Doch ab Montag, den 12.06.2023, gehen tausende sogenannte Subreddits offline. Was hinter dem Streik steckt, der Millionen Nutzer betrifft.

San Francisco – Es ist der Höhepunkt einer beispiellosen Entfremdung von Online-Plattform und Nutzern: Reddit, die selbsterklärte „Startseite des Internets“, wird ab Montag massiv bestreikt. Mehr als 7000 sogenannte Subreddits, also Communitys innerhalb von Reddit, werden für die Dauer des Streiks auf „privat“ gestellt und sind dann für niemanden außer den Admins aufrufbar. Da zahlreiche der größten Subreddits an dem Streik teilnehmen, bekommen ab dem 12.06.2023 Hunderte Millionen Nutzer weltweit beim Aufruf von Reddit den Hinweis „[dieses Subreddit] ist eine private Community“ bzw. „[this subreddit] is a private community“.

Reddit offline: Zahlreiche Subreddits werden bestreikt – Darum sind die Subreddits nicht erreichbar

Die Liste der streikenden Subreddits, die vom Reddit-Streik betroffen sind, liest sich dabei wie ein Who-is-who der bekanntesten und beliebtesten Online-Communities der Welt: Das Subreddit r/funny sperrt seine mehr als 40 Millionen Nutzer aus, die Subreddits r/aww, r/gaming, r/music, r/pics, r/videos und r/todayilearned hatten jeweils rund 30 Millionen Nutzer, die nun nicht mehr auf die unzähligen Postings, Bilder und Videos zugreifen können. Auch die zentrale deutsche Anlaufstelle auf Reddit, das Subreddit r/de mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern, beteiligt sich an dem Streik.

Hintergrund des Streiks ist eine Änderung der Nutzungsbedingungen, die der kalifornische Reddit-Konzern einführt. Viele Millionen Reddit-User nutzen die Community nicht nur über den Browser oder die offizielle Reddit-App, sondern auch über sogenannte Drittanbieter-Apps. Dabei handelt es sich um Apps, die Entwickler, die nicht zum Reddit-Konzern gehören, als Alternative zur offiziellen App geschaffen haben. Diese Apps sind in der Regel komfortabler und performanter als die offizielle App und erfreuen sich daher großer Beliebtheit.

Reddit ändert Nutzungsbedingungen: Drittanbieter-Apps betroffen – auch Apollo wird eingestellt

Die bekannteste Drittanbieter-App für Reddit ist sicherlich „Apollo“. Deren Entwickler Christian Selig hat angekündigt, seine kostenlose App zum Ende des Monats einzustellen. Auch die Apps „Reddit is Fun“, „Narwhal“ und „BaconReader“ müssen dichtmachen. All diese Apps nutzen die sogenannte Reddit API, eine Software-Schnittstelle, um Reddit-Inhalte in externen Apps anzuzeigen. Die Nutzung dieser Schnittstelle war bislang kostenlos, doch künftig will sich Reddit die Funktion teuer bezahlen lassen: 12.000 US-Dollar pro 50 Millionen API-Abfragen.

Reddit, „die Startseite des Internets“, wird ab 12.06. massiv bestreikt. © Tim Goode/dpa

Apollo-Entwickler Selig rechnet vor: Seine App macht derzeit rund sieben Milliarden API-Zugriffe pro Monat, was künftig Kosten von rund 1,7 Millionen Dollar im Monat oder 20 Millionen Dollar im Jahr entspricht. Da Selig diese Kosten nicht selber tragen kann und auch nicht durch hohe monatliche Nutzungsgebühren an seine App-Nutzer weitergeben will, wird Apollo zum 30.06.2023 eingestellt.

Reddit-Streik um Apps – besteht Aussicht auf Erfolg?

Es sind diese extrem hohen Nutzungsgebühren, die die Reddit-User gegen die eigentlich so beliebte Website aufbringen. Denn andere Internetdienste bitten externe Entwickler weitaus weniger zur Kasse. So berichtet Christian Selig, dass er an den Bild-Hoster Imgur für ebenfalls 50 Millionen API-Zugriffe pro Monat gerade einmal 166 Dollar zahlen muss.

Reddit argumentiert, dass die Nutzungsgebühr so hoch ausfallen muss, da Drittanbieter-Apps – im Gegensatz zur offiziellen Reddit-App – keine Werbung ausspielen und Reddit somit signifikante Einnahmen entgehen. Die aufgebrachten Reddit-Nutzer hingegen vermuten, dass es eigentlich gar nicht darum geht, bei externen Entwicklern abzukassieren, sondern dass Reddit diese durch absurd hohe Gebühren dazu zwingen möchte, aufzugeben.

Reddit plant Gang an die Börse: Streik in zahlreichen Subreddits

Reddit plant für Ende 2023 den Gang an die Börse und würde sich durch das Aussperren externer Apps für potenzielle Investoren deutlich attraktiver machen. Sollte dies tatsächlich der Plan sein, so scheint er aufzugehen, da Apollo & Co. in Kürze abgeschaltet werden.

Angesichts dieser verhärteten Fronten dürfte eine schnelle Einigung zwischen Konzern und Community in weiter Ferne zu liegen. Der Reddit-Streik ist daher zumindest in Teilen auch unbefristet. Er startet am 12.06.2023 und soll - je nach Subreddit - mindestens 48 Stunden dauern oder sogar erst dann enden, wenn Reddit einlenkt – oder die Community aufgibt. Es bleibt abzuwarten, wer dieses Kräftemessen gewinnt. Eine stets aktuelle Übersicht aller bestreikten Reddits finden Sie solange hier.