Neben Heiz-Gesetz von Habeck: Strenge Regeln auch für Kaminöfen – hohes Bußgeld droht

Ist schon verwirrend: Holzheizungen und Öfen wurden über viele Jahre hinweg als klimaneutral angepriesen weil das verbrannte Holz nur die Menge an Schadstoffen freisetzt die vorher darin gebunden war. Nachwachsendes Holz wiederum speichert erneut die Schadstoffe und so entsteht ein klimaneutraler Kreislauf. Und plötzlich sind das Dreckschleudern die verboten und mit Bußgeld belegt werden? Die Politik wechselt mit ihren Ansichten immer schneller und radikaler die Richtung. Da fragt man sich schon was ist als nächstes dran? So jedenfalls schafft man kein Vertrauen für die langfristig notwendigen Investitionen in neue Heiztechniken.