Oettinger streicht Bier-Sorten – Fans sind schockiert

Von: Mick Oberbusch, Thomas Kemmerer

Teilen

Die Brauerei Oettinger streicht etliche Bier-Sorten aus dem Sortiment – das kommt nicht bei allen Fans gut an. Welche Sorten betroffen sind.

Köln – Der Brauerei-Konzern ist der heimliche Star im Brauwesen, den jeder kennt, aber angeblich kaum einer trinkt. Die Rede ist von der Oettinger Brauerei. Bekannt und berüchtigt für ihre Günstig-Biere, die es fast in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Von Pils bis Weizen, von Alt bis Radler. Gemessen am Bierabsatz zählt Oettinger zu den größten deutschen Braukonzernen. Doch jetzt streicht die Brauerei, die ihr Bier auch in etlichen Supermärkten und Discountern in Deutschland verkauft, ihr Sortiment radikal zusammen. Und davon sind gleich eine Reihe Biere betroffen, was bei Fans durchaus für Unmut sorgt.

Oettinger Brauerei Hauptsitz Oettingen in Bayern Gründung 1731 Inhaberinnen Ingrid Kollmar, Pia Kollmar Beschäftigte ca. 1.100

Pils, Export, Helles & Co. – Diese Bier-Sorten bietet die Oettinger Brauerei an

Oettinger Pils (4,7% vol)

Oettinger Export (5,4% vol)

Oettinger Helles (4,7% vol)

Oettinger Kellebier Naturtrüb (5,6% vol)

Oettinger Hefeweißbier Naturtrüb (4,9% vol)

Oettinger Dunkles Hefeweizen Naturtrüb (4,9% vol)

Oettinger Kristall-Weizen (4,9% vol)

Oettinger Leichte Weiße (2,8% vol)

Oettinger Alt (4,9% vol)

Oettinger Leicht (2,8% vol)

Oettinger Radler (2,5% vol)

Oettinger Natur Radler Naturtrüb (2,5% vol)

Oettinger Bier & Cola Mixed (2,5% vol)

Oettinger Alkoholfrei (<0,5% vol)

Oettinger Radler Alkoholfrei (<0,5% vol)

Oettinger Weißbier Alkoholfrei (<0,5% vol)

Oettinger schmeißt Bier-Sorten raus – Fans traurig: „Winterbier war richtig gut“

Oettinger streicht Sorten aus dem Sortiment (Montage) © dpa & Oettinger

„Wir stärken unser Kernsortiment und trennen und von besonderen, aber leider nur in kleinen Kreisen beliebten Biersorten“, begründet der Kult-Konzern in einer Mitteilung seine Entscheidung. Sehr zum Ärger einiger dieser angesprochenen Bier-Liebhaberinnen und -Liebhaber. „Winterbier, Urtyp und Schwarzes hab ich gern getrunken“, schreibt ein Facebook-Nutzer, eine andere pflichtet bei: „Schade,Winterbier war richtig gut. Schwarzbier war auch lecker. Bin traurig.“ Ärger und Trauer der Fans gingen auch an der Brauerei nicht spurlos vorbei: „Oettinger-Fans haben einen ehrlichen Umgang mit dieser Situation verdient“, sagte eine Oettinger-Sprecherin gegenüber 24RHEIN von IPPEN.MEDIA.

Folgende Sorten verschwinden aus dem Sortiment und werden bei Oettinger ab sofort nicht mehr angeboten:

Schwarzbier, Winterbier, Urtyp – diese Biere fliegen bei Oettinger aus dem Sortiment

Oettinger Weißbier 12 Naturtrüb (5,4% vol)

Oettinger Urtyp (5,6% vol)

Oettinger Bock (6,7% vol)

Oettinger Schwarzbier (4,9% vol)

Oettinger Winterbier (5,6% vol)

Oettinger Weizen-Grapefruit (2,5% vol)

Oettinger Weizen & Zitrone Alkoholfrei (<0,5% vol)

Oettinger Natur Radler Alkholofrei Naturtrüb (<0,5% vol)

Der Oettinger Braukonzern hat in Deutschland eine lange Tradition, braut bereits seit 1731. Rund 1.100 Menschen sind dort beschäftigt und brauen so ziemlich jede Biersorte – außer Kölsch, welches der Kölsch Konvention unterliegt und nur von Kölsch-Brauereien auf Kölner Stadtgebiet gebraut werden darf. Anders ist das beim „Költ“, das sich vornimmt, Kölsch und Alt zu mischen. Übrigens: Einige Brauereien in Köln hatten infolge der Energiekrise mit Kohlensäure-Mangel zu kämpfen.

Oettinger-Brauerei – Standorte in ganz Deutschland im Überblick

Oettinger Brauerei Oettingen (Stammsitz): Brauhausstraße 8, 86732 Oettingen in Bayern

Brauhausstraße 8, 86732 Oettingen in Bayern Oettinger Logistikzentrum Walldorf (Auslieferungslager): Altrottstraße 48, 69190 Walldorf

Altrottstraße 48, 69190 Walldorf Oettinger Brauerei Mönchengladbach (Zweigniederlassung): Senefelderstraße 29, 41066 Mönchengladbach

Senefelderstraße 29, 41066 Mönchengladbach Oettinger Brauerei Braunschweig (Zweigniederlassung): Böcklerstraße 31, 38012 Braunschweig

Zuletzt geriet Oettinger dadurch in die Schlagzeilen, dass man sich vom bisherigen Produktionsstandort in Gotha trennte – und diesen an die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA übergibt. Dabei sollen jedoch alle Arbeitsplätze vom neuen Mieter übernommen werden. (kem/mo) Zuletzt geupdatet am 27.01.2023: neues Statement der Oettinger Brauerei.