3000 Euro Inflationsprämie und Sonderzahlungen im öffentlichen Dienst: Wie viel bekommen Teilzeitbeschäftigte?

Von: Teresa Toth

Mit dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) erhalten Arbeitnehmer eine deutliche Gehaltserhöhung. Teilzeitbeschäftigte bekommen aber weniger.

Frankfurt – Ab dem Beginn des Monats März 2024 werden Angestellte im Bereich des öffentlichen Dienstes eine Steigerung ihrer Gehälter verzeichnen können. Nach intensiven Verhandlungen über mehrere Monate hinweg haben die Vertragsparteien im Verlauf des Monats April eine Einigung über einen neu gestalteten Tarifvertrag TVöD erzielt. Eine bemerkenswerte Anzahl von 2,5 Millionen Angestellten, darunter Altenpfleger:innen, Physiotherapeut:innen und Erzieher:innen, werden von den erhöhten Gehältern profitieren können – darunter eine Inflationsprämie. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit Teilzeitbeschäftigten ein Anspruch auf diese Gehaltserhöhung zusteht.

Neuer TVöD: Teilzeit-Beschäftigte erhalten Inflationsprämie nur anteilig

Bereits ab dem Monat Juni dieses Jahres haben alle, die nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) entlohnt werden, Anspruch auf einen Inflationsausgleich. Gemäß der Erklärungen des Bundesinnenministeriums handelt es sich dabei um Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro, die steuer- und abgabenfrei sind. Gemäß dieser Regelung erhalten die Beschäftigten zunächst eine einmalige Auszahlung von 1240 Euro zusammen mit dem Gehalt für den Monat Juni. Anschließend erfolgt von Juli bis Februar 2024 eine monatliche Zahlung von 220 Euro (acht Mal 220 Euro).

Es gibt jedoch eine Einschränkung für Arbeitnehmer:innen, die Teilzeit im öffentlichen Dienst tätig sind, da sie keine volle Inflationsausgleichszahlung erhalten. Stattdessen wird dieser anteilig entsprechend ihrer Arbeitszeit berechnet. Teilzeitbeschäftigte erhalten daher sowohl die einmalige Prämie als auch die monatlichen Sonderzahlungen „zeitanteilig in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht“, wie auf der Informationsseite oeffentlicher-dienst-news.de erläutert wird.

200 Euro Sockelbetrag kommen mit dem neuen TVöD auf das bisherige Gehalt – Und bei Altersteilzeit?

Auch Beschäftigte in Altersteilzeit, deren Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 noch bestand, haben Anspruch auf die Inflationsprämie. Bei ihnen werden die Zahlungen entsprechend der Hälfte ihrer Arbeitszeit vor dem Eintritt in die Altersteilzeit berechnet. Eine Voraussetzung dafür ist, dass sie zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 2023 mindestens an einem Tag einen Anspruch auf Entgelt hatten.

Ab März 2024 gibt es mit dem neuen TVöD eine Gehaltserhöhung. © Rolf Poss/imago

Zusätzlich zur Inflationsprämie haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, ab März 2024 eine Gehaltserhöhung vorzunehmen. Der bisherige Verdienst wird – abhängig von der Entgelttabelle – um einen festen Betrag von 200 Euro erhöht. Darüber hinaus wird auf diesen gesteigerten Betrag eine weitere Gehaltssteigerung von 5,5 Prozent gewährt, wie von der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft ver.di mitgeteilt.

Untere Entgeltgruppen erhalten mit dem neuen TVöD prozentual mehr Geld

Vollzeitbeschäftigte können sich über eine monatliche Gehaltserhöhung von 340 Euro freuen. Dadurch ergeben sich beispielsweise in Entgeltgruppe E6 Verdienstmöglichkeiten von bis zu 3708,02 Euro brutto im kommunalen Bereich. Im Gegensatz dazu erhalten Teilzeitbeschäftigte deutlich geringere Beträge.

Obwohl der Sockelbetrag von 200 Euro und die Steigerung von 5,5 Prozent in allen Entgeltgruppen gleichermaßen gelten, ist es wichtig zu beachten, dass die Gehaltserhöhung gemäß den Informationen von ver.di an die individuelle Arbeitszeit gebunden ist, ähnlich wie bei der Inflationsprämie. Dies bedeutet, dass Teilzeitbeschäftigte nicht die gleichen monatlichen zusätzlichen 340 Euro erhalten wie ihre Kolleg:innen, die in Vollzeit arbeiten.

Besonders deutlich wird die Gehaltserhöhung jedoch bei den niedrigeren Entgeltgruppen spürbar, da sie prozentual gesehen eine größere Steigerung ihres Verdienstes erhalten als die höheren Entgeltgruppen. Während es bei den oberen Gruppen zu einem Anstieg von etwa acht bis neun Prozent kommt, erhalten die unteren Gruppen eine Gehaltssteigerung von 12 bis 16 Prozent. In welcher Entgeltgruppe Beschäftigte eingestuft werden, hängt von verschiedenen Faktoren wie ihrer Ausbildung und Berufserfahrung ab. (tt)

