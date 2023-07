TVöD: Habe ich auch Anspruch auf das Inflationsausgleichsgeld im Falle einer Kündigung?

Beim Tarifvertrag Inflationsausgleich haben viele Beschäftigte das Recht auf Zahlungen vom Bund. Doch wie ist die Sachlage im Fall einer Kündigung?

Frankfurt – Im April dieses Jahres wurde der Tarifvertrag Inflationsausgleich beschlossen. Dabei soll jeder der berechtigten Beschäftigten im Juni 2023 eine einmalige Zahlung von 1.240 Euro, sowie von Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Summe von 220 Euro erhalten. Doch für wen gelten diese Beschlüsse eigentlich. Und unter welchen Bedingungen hat man Anrecht auf das Geld. Und bekommt man die Zahlung auch im Falle einer Kündigung?

Diese Beschäftigten erhalten den Inflationsausgleich - doch auch bei Kündigung?

Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die unter den Geltungsbereich dieser Tarifverträge fallen, sind:

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V)

Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten des Bundes, die Tätigkeiten in der Waldarbeit ausüben (TV-Wald-Bund)

Wie Verdi auf ihrer Internetseite erklärt, haben Personen, die gekündigt haben, Anrecht auf die Zahlung eines Bezugsmonats, wenn in diesem Monat mindestens einen Tag Anspruch auf Entgelt bestanden hat. Zudem muss ein Arbeitsverhältnis im Bezugsmonat bestehen.

Auch Auszubildende bekommen Inflationsausgleichsgeld

Voraussetzung für die 1.240 Euro ist, dass das Arbeitsverhältnis am 1. Mai 2023 bestand und an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai Anspruch auf Entgelt bestand. War man also erst ab dem 1. Juni Arbeitnehmer bei einem kommunalen Arbeitgeber, besteht lediglich Anspruch auf die monatlichen Zahlungen in Höhe von 220 Euro.

Auch für Auszubildende besteht das Recht auf das Inflationsausgleichsgeld. Hier halbiert sich jedoch die Summe. Bei der Einmalzahlung erhalten diese dann 620 Euro, bei den monatlichen Summen 110 Euro. Nicht nur Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten einen Inflationsausgleich. Auch Arbeitnehmende in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, sowie Erzieherinnen und Erzieher winkte eine satte Prämie.