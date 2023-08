Wie Netflix: Disney+ geht gegen Account-Sharing vor – das ist bekannt

Von: Simon Stock

Der Streaming-Dienst Disney+ macht‘s wie Netflix – und geht gegen das Account-Sharing vor. Trittbrettfahrer sollen ins Abo gezwungen werden. Es wird neue Abo-Modelle geben.

Hamm - Streaming-Dienste ziehen die Zügel an. Erst ging Netflix gegen Account-Sharing vor, nun will auch Konkurrent Disney+ die kostenlose Weitergabe von Passwörtern unterbinden, um mehr Kunden zum Abschluss eines bezahlten Abos zu bewegen. Die Auswahl wird dann größer sein, denn ab November gibt es in Deutschland neue Abo-Modelle.

Disney+ geht gegen Account-Sharing vor – und führt neue Abo-Modelle ein

Konkurrenzkampf ist gut für Kunden, aber schlecht für Unternehmen. Streaming-Anbieter nehmen bislang hohe Verluste in Kauf, um Vorreiter Netflix Marktanteile abzujagen. Doch Disney hat jetzt die Nase voll von schlechten Zahlen und möchte Abo-Trittbrettfahrer künftig zur Kasse bitten, berichtet wa.de. Marvel-Filme und Star Wars für lau? Soll es nicht mehr geben.

Der Kampf gegen das Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus habe „real priority“, also echte Priorität, sagte Konzernchef Bob Iger bei Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen. Allerdings gibt es eine Gnadenfrist, denn erste Schritte in diese Richtung sollen erst 2024 erfolgen.

Ob die Kunden Deutschland mit zu den ersten gehören, die von der neuen Firmenpolitik betroffen sind, steht ebenso in den Sternen. Iger schwieg sich darüber aus, wie viele Personen vom Ende des Account-Sharings bei Disney+ betroffen sein könnten, sprach aber von einer „signifikanten Zahl“.

Wie genau Disney das Account-Sharing verhindern will, ist noch nicht bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass der Unterhaltungsgigant gewissenhaft verfolgt hat, wie Netflix seine blinden Abo-Passagiere zu Kunden gemacht hat. Nach Angaben des Streaming-Marktführers führte das Vorgehen trotz anfänglicher Unzufriedenheit und Verwirrung der Netflix-Kunden zu höheren Abonnentenzahlen und Umsätzen. Nach eigenen Angaben hatten zuvor rund 100 Millionen Nutzer auf den Dienst mit Passwörtern aus anderen Haushalten zugegriffen.

Disney+: Drei Abo-Modelle ab 1. November 2023 in Deutschland

Ab 1. November gelten in Deutschland zunächst nur für Neukunden neue Abo-Modelle und Preisstufen. Am günstigsten ist das Abo mit Werbung für 5,99 Euro. Das bisherige Abo wird in „Standard“ (8,99 Euro pro Monat) und „Premium“ (11,99 Euro pro Monat) geteilt. Derzeit kostet Disney+ in Deutschland 8,99 Euro monatlich – und enthält auch Sendungen des Dienstes Hulu, für den in den USA extra bezahlt werden muss.

Disney+: Preise und Abo-Stufen für Neukunden in Deutschland

Premium-Abo

11,99 Euro pro Monat, 119,90 Euro pro Jahr

bis zu 4K UHD & HDR

vier gleichzeitige Streams

11,99 Euro pro Monat, 119,90 Euro pro Jahr bis zu 4K UHD & HDR vier gleichzeitige Streams Standard-Abo

8,99 Euro pro Monat, 89,90 Euro pro Jahr

bis zu Full HD 1080p

zwei gleichzeitige Streams

8,99 Euro pro Monat, 89,90 Euro pro Jahr bis zu Full HD 1080p zwei gleichzeitige Streams Werbe-Abo

5,99 Euro pro Monat

bis zu Full HD 1080p

zwei gleichzeitige Streams

