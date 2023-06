Endgültiges Aus für TV-Sender in Deutschland: Programm soll bereits ab Juli drastisch gekürzt werden

Von: Stella Henrich

Teilen

Das Aus von ServusTV dürfte für die meisten Zuschauer keine Überraschung mehr sein. Schon lange brodelte es um die Zukunft des Senders.

München ‒ ServuTV wird in Deutschland bald nicht mehr zu sehen sein. Der Betrieb wird einem Bericht des Medienmagazins DWDL zufolge zum Ende dieses Jahres eingestellt. Damit wird es den linearen Sendebetrieb hierzulande nicht mehr geben. Ab 2024 will der Sender auf eine digitale Verbreitung der eigenen Inhalte über die Videoplattform „ServusTV On“ in Deutschland setzen. Der Sender aus dem Red Bull Media House will sich „auf den österreichischen Markt konzentrieren“, heißt es bei DWDL weiter.

Endgültiges Aus für ServusTV: Umbau beginnt bereits im Juli

Dem Bericht zufolge will der Sender ab Juli die Nachrichtenstrecke am Vorabend deutlich zusammenkürzen. Nach DWDL-Informationen beginnt die von Welt zugelieferte News-Schiene dann nicht mehr um 18 Uhr, sondern erst um 19:20 Uhr. Das sei laut Medienmagazin ein schwerer Schlag für die Welt. Seit Jahresbeginn hatte Welt aus dem Hause Springer Nachrichteninhalte an ServusTV geliefert.

In Österreich wird der Sender weiterhin linear und digital verbreitet. Mittlerweile ist ServusTV im Nachbarland sogar der stärkste Privatsender. Geschafft haben soll der Sender das mit dem Erwerb zahlreicher, hochkarätiger Sportrechte. Aber auch viele Eigenproduktionen in der Primetime und am Vorabend laufen laut dem Magazin gut. Ebenfalls seien die Nachrichten von Servus-TV „aus Quotensicht“ Erfolge.

ServusTV vor dem Aus: Privatsender steht schon lange in der Kritik

Der Privatsender steht seit längerer Zeit bereits in der Kritik. So schrieb tagesschau.de, dass der Salzburger Sender oft gegen den Strom geschwommen war, wenn es um die Corona-Berichterstattung ging. „So war zum Beispiel der Corona-Verharmloser Sucharit Bhakdi lange Zeit Stammgast bei ServusTV.“ Zwischenzeitlich musste sich der 76-Jährige sogar wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor Gericht verantworten.

ServusTV läuft hierzulande nur noch bis Ende des Jahres. Dann wird die lineare Schiene eingestellt. © Sven Sonntag/imago

ServusTV sendet bisher in Deutschland und Österreich Servus TV ist ein österreichischer Privatfernsehsender mit Sitz in Wals-Siezenheim im Land Salzburg. Der Sender gehört wie auch der Verlag mit der Zeitschrift „Servus in Stadt und Land“ zu Red Bull Media House. Der Sender ging 2009 aus dem 1995 gegründeten Sender Salzburg TV hervor. Das Programm lässt sich sowohl als Livestream im Internet sowie in der App über alle Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Notebooks, Konsolen sowie Smart-TVs kostenlos abrufen. Außerdem ist ServusTV laut Unternehmensangaben in Deutschland bei den meisten Kabelnetzbetreibern analog und digital eingespeist.

Auch Senderchef Ferdinand Wegscheider verbreitete in seinem Wochenkommentar „Der Wegscheider“ „regelmäßig fragwürdige Informationen“, berichtete tagesschau.de. So behauptete er, „dass das Entwurmungsmittel Ivermectin erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung ist“. Experten warnten vor der Einnahme. Erst Anfang des Jahres stellte die Medienbehörde Komm Austria fest, dass Wegscheider mit seiner eigenen Sendung gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe.