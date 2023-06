Heuschnupfen-Saison im vollen Gange: Was tun bei Pollen in der Wohnung?

Von: Sandra Sporer

Auch in der eigenen Wohnung ist man vor Pollen nicht geschützt, denn man selbst bringt sie an der Kleidung oder im Haar herein. Es gibt jedoch Tricks, die Belastung zu verringern.

München – Kaum sprießen die ersten Gräser, geht das ständige Niesen wieder los. Es ist Heuschnupfen-Saison und selbst in den eigenen vier Wänden kann man sich nicht vor dem Pollenflug verstecken. Allergiker:innen können jedoch ein paar Dinge tun, um ihre Wohnung so pollenfrei wie möglich zu machen.

Zum besseren Schutz: Lüften in der Wohnung ist während der Heuschnupfen-Saison besonders wichtig

Der erste Impuls vieler Heuschnupfen-Geplagter ist wahrscheinlich, die Fenster erst gar nicht zu öffnen. Man möchte „den Feind“ ja nicht hereinlassen. Auf Dauer ist das Nichtlüften aber kaum umzusetzen. Die AOK rät in ihrem Gesundheitsmagazin stattdessen zum Stoßlüften; also statt dauerhaft das Fenster zu öffnen, in kürzeren, dafür intensiveren Intervallen zu lüften. Je nach Pollenart variiert die Intensität und die Tageszeit des Pollenflugs.

In der Stadt oder den urbanen Regionen herrscht zwischen 6 und 8 Uhr morgens die geringste Konzentration. Abends zwischen 18 und 24 Uhr ist sie dagegen in der Regel am höchsten; dann sollte Lüften vermieden werden. Je nach Wetterlage kann das jedoch abweichen. Auf dem Portal allergiecheck.de findet sich eine tägliche Vorhersage dazu.

Pollenart Tageszeit mit höchsten Pollenflug Blütezeit Gräser Nachmittags bis spät abends April bis Oktober Erle Nachmittags Februar bis Juni Esche Mittags bis früher Abend März bis Mai Birke Mittags bis nachmittags März bis Mai Hasel Mittags bis abends Januar bis April Quellen: dwd.de, zobodat.at

Früher wurde auch oft dazu geraten, nachts ausgiebig zu lüften oder das Fenster bei leichtem Regen zu kippen. Dass es zu diesen Zeiten generell besonders wenige Pollen gibt, ist allerdings ein Trugschluss. Wer nicht genau weiß, gegen welche Pollen er allergisch ist, der sollte ärztlichen Rat einholen und gegebenenfalls einen Allergietest machen.

Pollen in der WohnungHygiene ist das A und O bei Allergien während der Pollen-Saison

Stoßlüften allein reicht jedoch nicht aus. Denn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Pollen in den eigenen vier Wänden wird von einem selbst dort hineingetragen – an der Kleidung oder in den Haaren. Aber auch Haustiere tragen die Heuschnupfen-Erreger in ihrem Fell in die Wohnung.

In der Heuschnupfen-Saison kann man den Pollen nicht einmal drinnen entkommen. Mit ein paar Tricks kann man Pollen in der Wohnung jedoch reduzieren. © imageBROKER/IMAGO

Dass Pollen in die Wohnung geraten, lässt sich folglich nicht verhindern. Doch kann die Belastung gemindert und das Problem somit reduziert werden. Allergiker:innen hilft es in diesem Fall, öfter zu putzen und vermehrt zu duschen. Dabei werden die Pollen aus den Haaren und von der Haut abgespült.

Die AOK rät zudem zur Anschaffung eines Staubsaugers mit HEPA-Filter. Dieser filtert die eingesaugten Pollen zuverlässig aus der Luft, die anschließend wieder aus dem Staubsaugergehäuse ausgestoßen wird.

Pollen in den eigenen vier Wänden: Das Schlafzimmer ist besonders wichtig

Niesreiz und eine juckende Nase sind nicht gerade förderlich für einen guten, erholsamen Schlaf. Deshalb ist es für Heuschnupfen-Geplagte besonders wichtig, dass das Schlafzimmer möglichst frei von Pollen ist. Die AOK rät deshalb, sich möglichst nicht im Schlafzimmer umzuziehen, sondern die Straßenkleidung bereits im Flur oder Wohnzimmer abzulegen.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Wem das zu umständlich oder nicht möglich ist, der kann alternativ auch in einen guten Luftfilter investieren. Wie beim Staubsauger auch, sollten Sie darauf achten, dass dieser einen HEPA-Filter hat. Kostenpunkt für einen zuverlässigen Luftfilter liegt etwa bei 250 bis 350 Euro.

Heuschnupfen-Saison: Eine Immunisierung ist das beste Mittel gegen die Pollenallergie

Am besten ist es jedoch, wenn man sich immunisieren lässt. Das sagt jedenfalls Prof. Dr. Jeroen Buters, stellvertretender Direktor des Institus für Allergieforschung in einem Bericht über den Einfluss des Klimawandels auf Allergien und andere Volkskrankheiten: „Die spezifische Immuntherapie oder auch Hyposensibilisierung genannt, ist der effektivste Schutz gegen Heuschnupfen“.

Allerdings ist die Hyposensibilisierung ein langwieriger Prozess. Insgesamt dauert es in etwa drei Jahre, in denen in regelmäßigen Abständen immer wieder Behandlungen erfolgen. Dafür ist man anschließend, sofern alles klappt, beschwerdefrei. Nach Angaben der AOK liegt die Erfolgsquote bei etwa 70 Prozent.