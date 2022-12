Netflix macht Ernst: Passwort-Teilen ab 2023 nicht mehr erlaubt

Von: Jannis Gogolin

Eine unbeschwerte Zeit für Netflix-Nutzer unter dem Radar geht zu Ende. Anfang 2023 will das Unternehmen das Passwort-Teilen verbieten. © Jakub Porzycki/imago

Netflix schiebt der Praktik des Passwort-Teilens nun einen Riegel vor. Anfang 2023 soll ein Bezahl-Modell eingeführt werden und wird bereits getestet.

München – Das Jahr 2022 glänzte leider nicht wegen seiner guten Nachrichten. Und für Streaming-Nutzer:innen fängt 2023 nicht besser an. Denn im Laufe des Jahres plant der Streaminganbieter Netflix hart durchzugreifen. Ein Verbot der gemeinsamen Nutzen eines Kontos mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts soll das quasi kostenfreie Serien- und Filmschauen verhindern. Ein schwerer Schlag für alle, die ihr Netflix-Passwort teilen – der jedoch umgangen werden kann, wie merkur.de berichtet.

Netflix Neuerung 2023: Passwort-Teilen verboten – Das müssen Kund:innen wissen

Netflix ist ein Branchen-Gigant auf dem deutschen Streaming-Markt. Vor kurzem ist dem Unternehmen mit der Eigenproduktion „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ wieder einmal ein großer Fang gelungen. Kurz vor Weihnachten veröffentlicht, räumte der Krimi um Detektiv Daniel Craig alias Benoit Blanc die Streaming- und Fernsehlandschaft ab. Mit Serien wie Stranger Things, Wednesday oder der Serie über die Ex-Royals Harry und Meghan macht Netflix ebenfalls von sich reden.

Doch zum neuen Jahr kündigt der Streamingdienst die unbeliebte Änderung an: Das einfache Passwort-Teilen wird Vergangenheit sein. „Es ist großartig, dass unsere Mitglieder die Netflix Filme und Serien so sehr lieben, dass sie diese mit vielen anderen teilen wollen“ heißt es einleitend in einer Netflix-Pressemitteilung. „Aber die heute weit verbreitete gemeinsame Nutzung von Konten zwischen Haushalten untergräbt unsere langfristige Fähigkeit, in unseren Service zu investieren und ihn zu verbessern.“

Netflix will von allen Nutzer:innen profitieren – Bezahl-Modell für Passwort-Teilen

Gänzlich verbieten werde Netflix die Praktik zwar nicht. Das findige US-Unternehmen will jedoch ein Stück vom Kuchen abhaben. Die Idee: Wer das Passwort mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilen will, soll dafür extra zahlen, so eine Pressemitteilung. In Südamerika startete Netflix bereits Anfang 2022 einen Feldversuch mit dem neuen Modell. Zusätzlich zum Basis-Abo wurde Account-Inhaber:innen knapp drei Dollar in Rechnung gestellt, wenn das Konto geteilt wurde.

Testphase seit Anfang 2022: Neues Modell wird auch nach Europa kommen

Wie Netflix in der Pressemitteilung außerdem mitteilt, solle ein Profil-Transfer zu einem anderen Konto möglich gemacht werden. In Deutschland ist das bereits geschehen. Dadurch bekommt jede:r Profil-Inhaber:in nach der Einführung des neuen Modells die Möglichkeit, seine Benutzerdaten in das eigene Konto zu übertragen. Zudem plane der Streaming-Dienst die Kontoverwaltung mit den bezahlpflichtigen „Sub-Konten“ der „Extra-Mitglieder“ und den gesammelten Endgeräten zu verbessern.

Eine kleine Gnadenfrist räumt das Unternehmen seinen Kund:innen noch ein. Die Testphase in Südamerika laufe weiter, „bis wir besser verstehen, was für unsere Mitglieder am einfachsten ist“. Ein grober Zeitraum nennen sie jedoch schon. „Wir werden Anfang 2023 mit der breiteren Einführung dieser Funktionen beginnen.“ Wann der europäische Markt an der Reihe ist, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Das neue Modell wird noch unbeliebter bei den Kund:innen sein, als die neue günstige Abo-Variante mit Werbung.